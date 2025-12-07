nadpłata podatku
Problem zwykle pojawia się w przypadku tzw. kodów podatkowych „emergency” / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
1 min.czytania

Można dostać ponad 3 tys. funtów zwrotu. Sprawdź, czy nie masz nadpłaty podatku

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Część mieszkańców Wielkiej Brytanii może nieświadomie mieć nadpłatę podatku sięgającą kilku tysięcy funtów. Powodem jest błąd w kodzie. Zjawisko dotyczy szczególnie osób wypłacających środki z prywatnych funduszy emerytalnych, zwłaszcza ludzi powyżej 55. roku życia.

Aby nie stracić, warto więc regularnie sprawdzać swój kod podatkowy i w razie potrzeby ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku.

Błąd systemu, który działa na twoją niekorzyść… i zarazem na twoją korzyść

Problem najczęściej pojawia się w przypadku tzw. kodów podatkowych „emergency”, które kończą się na „M1”. Dlaczego akurat to jest newralgiczny punkt?

W Wielkiej Brytanii osoby powyżej 55. roku życia mogą bez podatku pobrać pierwsze 25 proc. swojego funduszu emerytalnego. Każda kolejna wypłata traktowana jest już jako dochód i opodatkowana zgodnie z indywidualną stawką. Jeśli jednak wypłacana jest jednorazowo duża kwota, system automatycznie uznaje ją za dochód z jednego miesiąca, aktywując kod „M1”. Gdy HMRC traktuje pierwszą wypłatę jako jednorazowy dochód, nie uwzględniając rocznego limitu podatkowego, podatek jest pobierany według wyższej, tymczasowej stawki – i przez to powstaje nadpłata.

nadpłata podatku
Wysokość zwrotu dla jednego poszkodowanego podatnika to średnio 3 539 funtów / fot. Shutterstock.com

Dane HMRC pokazują, że między lipcem a wrześniem 2025 roku zwrócono podatnikom łącznie 48,56 mln funtów; jednej osobie oddano średnio 3 539 funtów.

P53Z, P50Z czy P55? Wybierz formularz właściwy dla siebie

Aktualny kod podatkowy można sprawdzić w aplikacji HMRC. Albo na koncie gov.uk, w liście „Tax Code Notice” wysyłanym przez urząd lub dodatkowo na pasku płacowym.

Aby odzyskać nadpłacone pieniądze, należy złożyć jeden z trzech formularzy rządowych: P53Z dla osób, które opróżniły cały fundusz i nadal pracują lub pobierają świadczenia, P50Z dla osób, które nie pracują ani nie pobierają świadczeń, lub P55, jeśli pobrano tylko część funduszu. HMRC przetwarza zwroty zazwyczaj w 30 dni.

