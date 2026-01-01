Nacjonalizm w UK. Dlaczego Brytyjczycy robią zwrot w prawo?
Nacjonalizm w UK. Dlaczego Brytyjczycy robią zwrot w prawo? fot. shutterstock.com
UKŻycie w UK
3 min.czytania

Nacjonalizm w UK. Dlaczego Brytyjczycy robią zwrot w prawo?

Joanna Baran
Joanna Baran

W ostatnich latach Wielka Brytania staje się laboratorium społecznych napięć, w którym nacjonalizm w UK wyraźnie zyskuje na znaczeniu. To nie jest już marginalna narracja radykalnej prawicy – to kwestia, która przesuwa cały mainstream polityczny i wpływa na debatę publiczną o imigracji, tożsamości i przyszłości państwa. 

Jak podaje The Guardian, liczba osób, które uważają, że bycie Brytyjczykiem zależy od miejsca urodzenia czy pochodzenia etnicznego, niemal podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch lat. To niepokojący trend, pokazujący, jak etniczno-nacjonalistyczne narracje zdobywają publiczne serca i umysły.

Dlaczego nacjonalizm w UK rośnie?

Korzenie tego zjawiska są złożone i sięgają zarówno ekonomii, jak i kultury. Po Brexicie wiele osób odczuło poczucie „odzyskania kontroli”, ale równocześnie narastała frustracja związana z niedoborami w usługach publicznych, kryzysem mieszkaniowym i rosnącymi kosztami życia. Te realne problemy ekonomiczne stają się pożywką dla narracji, która wskazuje na migrantów i „elity” jako winnych spowolnienia czy marginalizacji.

- Advertisement -

 

Nacjonalizm w UK. Dlaczego Brytyjczycy robią zwrot w prawo?
Nacjonalizm w UK. Dlaczego Brytyjczycy robią zwrot w prawo?
fot. shutterstock.com

Dodatkowo media i politycy skutecznie wykorzystują temat imigracji. Obrazy łodzi na Kanale La Manche, dyskusje o hotelach dla azylantów i nagłaśniane incydenty z udziałem migrantów budują poczucie „oblężenia”. I to niezależnie od spadającej rzeczywistej liczby imigrantów. W efekcie lęk kulturowy i ekonomiczny stapia się w jednolitą narrację. Nacjonalizm w UK staje się odpowiedzią na poczucie zagrożenia.

Polityczne przesunięcie w prawo

Nie można mówić o tym zjawisku, nie patrząc na rolę partii politycznych. Reform UK Nigela Farage’a, partia łącząca eurosceptycyzm z twardym antyimigracyjnym przekazem. I to ona zyskała nie tylko sondażowe poparcie (ok. 30–31 proc.), ale też wyznacza ramy dyskusji, w których inni gracze polityczni próbują nie odbiegać zbytnio od „trendu” w prawo. Nawet Partia Pracy w pewnym stopniu reaguje bardziej restrykcyjnie na kwestie azylowe, aby nie stracić elektoratu. Jak podaje The Guardian, nacjonalistyczne narracje kształtują dziś postrzeganie brytyjskości. Coraz częściej definiowanej przez miejsce urodzenia, pochodzenie i kolor skóry, a nie wspólne wartości.

Kultura, strach i tożsamość

Nacjonalizm w UK ma też silny wymiar kulturowy. Współczesne brytyjskie społeczeństwo jest coraz bardziej zróżnicowane etnicznie i religijnie. Dlatego szybko zmieniające się normy społeczne dotyczące równości i praw mniejszości budzą lęk u części obywateli. Narracja prawicowa oferuje proste rozwiązanie: powrót do „tradycyjnej” brytyjskości, przywiązanie do wspólnej przeszłości i odrzucenie wartości postępowych jako „obcych”.

 

To połączenie strachu, nostalgii i politycznej mobilizacji w praktyce tworzy silny mechanizm nacjonalistyczny, który pozwala liderom partii jak Farage wykorzystywać emocje wyborców i kształtować opinię publiczną.

Społeczny kontrapunkt

Nie oznacza to, że społeczeństwo jest jednolite. Obok rosnącego nacjonalizmu istnieją silne ruchy proimigracyjne, antyrasistowskie i aktywistyczne, które kwestionują prawicowe definicje tożsamości. W praktyce Wielka Brytania jest dziś społeczeństwem głęboko spolaryzowanym. W tym społeczeństwie nacjonalizm w UK działa jak siła napędowa debat politycznych, a zarazem katalizator napięć społecznych.

Konsekwencje dla przyszłości

Nacjonalizm w UK nie jest tylko problemem politycznym. To wyzwanie dla spójności społecznej, edukacji, rynku pracy i polityki migracyjnej. Wzrost etno-nacjonalistycznych przekonań, jak podaje The Guardian, oznacza, że państwo i społeczeństwo muszą znaleźć balans między bezpieczeństwem kulturowym a inkluzywnością. Dopóki nie pojawią się kompleksowe odpowiedzi na ekonomiczne i społeczne przyczyny frustracji, nacjonalizm będzie kontynuował wpływ na brytyjską politykę, media. Będzie wpływał również na codzienne życie obywateli.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Holandia

Praca za granicą bez języka: czy to możliwe?

Wiele osób marzy o wyjeździe za granicę i zarobieniu większych pieniędzy, ale obawia się bariery językowej.
Podróże i turystyka

Ryanair na torach. Podróż z Londynu do Szkocji za 30 funtów!

Dzięki nowej linii kolejowej Lumo możliwa będzie tania podróż pociągiem z Londynu do Szkocji. Za bilet zapłacimy 30 funtów.
Londyn

Jak spędzić Sylwestra 2025 w Londynie? Top 5 najlepszych pomysłów na wyjątkową noc

Niezależnie od tego, czy marzy Ci się taniec do rana, kulturalna noc w muzeum, romantyczny rejs, czy spektakularny widok z dachu wieżowca, Londyn daje niemal nieograniczone możliwości. Poznaj nasze inspiracje!
UK

Zwolnienie emerytów z płacenia Council Tax – nowa petycja

Tysiące osób podpisało petycję dotyczącą zniesienia podatku Council Tax dla emerytów. Sama obniżka podatku jest jednak możliwa.
Praca i finanse

Nowa opłata w wysokości 195 funtów – kto otrzyma list z poleceniem zapłaty?

Opłata w wysokości 195 funtów dotyczy większości samochodów elektrycznych zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii. Jej nałożenie bulwersuje, a właściciele aut elektrycznych czują się oszukani

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet