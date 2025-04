Nadzwyczajne spotkanie szkockiego rządu w sprawie pożaru

W sprawie gigantycznego pożaru lasu rozprzestrzeniającego się na północ od Galloway zwołano nadzwyczajne spotkanie szkockiego rządu. Służby ratunkowe przeprowadzają ewakuacje.

W sprawie rozprzestrzeniającego się pożaru w Galloway na południu Szkocji, zwołano nadzwyczajne spotkanie szkockiego rządu. Straż pożarna z ogniem walczy od czwartku, jednak obecnie jego skala jest ogromna.

Nadzwyczajne spotkanie szkockiego rządu

W niedzielny wieczór szkocki rząd poinformował o zwołaniu nadzwyczajnego spotkania w sprawie sytuacji związanej z pożarem. Wydano także oświadczenie w serwisie X: „Ze względu na pożar lasu w rejonie Galloway Forest Park uruchomiono szkocki rządowy Resilience Room (SGORR). Minister sprawiedliwości, Angela Constance będzie przewodniczyć spotkaniu w ten wieczór”.

Szkocka straż pożarna została początkowo wezwana do pożaru w Glen Trool tuż przed północą w piątek. Jednak ogień nadal się rozprzestrzenia na północ w wyniku zmiany kierunku wiatru. Dotarł już do Loch Doon. Do godziny 22.20 w niedzielę szkocka straż pożarna i ratownictwo (SFRS) potwierdziło, że strażacy wycofali się z tego obszaru z powodu słabego światła. Jednak wznowili działania o świcie w poniedziałek.

Przeprowadzono ewakuacje

Ludziom mieszkającym w pobliżu zalecono zamknięcie okien i drzwi, a policja nakazała omijanie tego obszaru. Przeprowadzono także ewakuacje w najbardziej zagrożonych rejonach.

Lider zespołu z Galloway Mountain Rescue, Stewart Gibson, powiedział, że straż pożarna wykorzystała cztery śmigłowce do zrzucania wody na płomienie. Natomiast front ognia miał w pewnym momencie kilka mil szerokości.

Wzrost temperatur przyczyną pożarów

Zarówno rosnące temperatury jak i susza w Wielkiej Brytanii są przyczyną powstania pożarów lasów nie tylko w Szkocji. Wydano również ostrzeżenie przed ogniskami i grillami na świeżym powietrzu. A także, aby bezpiecznie pozbywano się papierosów i szkła.

Prezenter pogody z BBC Scotland, Christopher Blanchett powiedział, że na południu Szkocji odnotowano jedynie około 30-50 proc. spodziewanych opadów deszczu w marcu.

Jednak niektóre obszary w pobliżu Glen Trool były jeszcze bardziej suche. Dane z deszczomierza Scottish Environment Protection Agency wykazały, że opady deszczu wyniosły zaledwie 20 proc. spodziewanych poziomów.

– Ta część lasu Galloway nie odnotowała żadnych opadów deszczu od ponad tygodnia, a ostatnia deszczowa pogoda miała miejsce tutaj 29 marca. Ogólnie rzecz biorąc, początek kwietnia w Szkocji był suchy, marzec także – powiedział Blanchett.