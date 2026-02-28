Najdziwniejsze kradzieże w marketach w UK. Czekolada i żyletki to najbardziej “normalne” przykłady

Najdziwniejsze kradzieże w marketach w UK. Sławna ostatnio fala kradzieży czekolady to niemal nic przy tym, co znika w sprytnych rękach złodziei.

W brytyjskich supermarketach kradzieże stały się codziennym wyzwaniem. Czekolada trafia do plastikowych zabezpieczeń, kawa bywa zamykana w antykradzieżowych boxach, a maszynki do golenia wiszą za szybą jak towar luksusowy. Dane publikowane przez British Retail Consortium oraz Association of Convenience Stores pokazują, że przestępczość w handlu detalicznym kosztuje branżę miliardy funtów rocznie.

Jednak obok oczywistych przykładów – alkoholu, papierosów czy mięsa – istnieje druga, znacznie bardziej zaskakująca lista. To przedmioty, które znikają z półek w sposób trudny do przewidzenia i jeszcze trudniejszy do logicznego wytłumaczenia.

Najdziwniejsze kradzieże w marketach w UK. TOP 10

Kaktusy i rośliny doniczkowe

Moda na miejską dżunglę najwyraźniej ma również swoją nielegalną odsłonę. Małe sukulenty i kaktusy regularnie znikają z działów ogrodniczych. Są tanie, poręczne i łatwe do wyniesienia. Sprzedawcy przyznają, że rośliny to zaskakująco częsta pozycja w raportach strat.

Testery perfum – czasem razem ze stojakiem

Kosmetyki od lat należą do najczęściej kradzionych produktów, ale w niektórych przypadkach złodzieje nie ograniczają się do jednego flakonu. Zdarzały się sytuacje, gdy znikał cały ekspozytor z testerami. Szybka akcja, kilka sekund i półka świeci pustkami. Detaliści mówią wprost: to często kradzieże „na zamówienie”.

Świąteczne indyki, i to poza sezonem

Mięso jest drogie – to fakt. Ale kradzieże mrożonych indyków w środku lata budzą zdziwienie nawet wśród pracowników sklepów. W praktyce chodzi o wysoką wartość produktu i możliwość szybkiej odsprzedaży. Choć z boku wygląda to jak planowanie świąt z półrocznym wyprzedzeniem.

Sztuczne rzęsy i akcesoria beauty

Małe, modne i stosunkowo drogie. Z półek znikają nie tylko same rzęsy, ale też specjalistyczne kleje i zestawy do stylizacji. Branża beauty pozostaje jednym z najbardziej narażonych segmentów, bo produkty są niewielkie i łatwe do ukrycia.

Karty kolekcjonerskie i naklejki

Podczas dużych turniejów sportowych czy premier limitowanych serii całe boxy z kartami kolekcjonerskimi potrafią „wyparować”. To towar, który ma konkretną wartość rynkową i oddanych nabywców – również poza oficjalnym obiegiem.

Ser premium – tylko ten droższy

Ser jest często wymieniany jako jeden z najczęściej kradzionych produktów spożywczych na świecie. W brytyjskich sklepach szczególnie znikają droższe, dojrzewające odmiany. Tańsze odpowiedniki pozostają nietknięte, co sugeruje, że wybór nie jest przypadkowy.

Energetyki w całych zgrzewkach

Nie pojedyncza puszka, lecz cały pakiet. Monitoring pokazuje sytuacje, w których z półki znika kompletna zgrzewka w jednym ruchu. Napoje energetyczne stały się produktem o szybkim obrocie także poza legalnym rynkiem.

Owoce morza

Krewetki i inne owoce morza, choć nie należą do podstawowych produktów spożywczych, są niewielkie, drogie i łatwe do odsprzedaży. W niektórych regionach zabezpiecza się je już podobnie jak alkohol premium.

Kremy przeciwzmarszczkowe

Kosmetyki „anti-age” o wyższej cenie detalicznej należą do produktów, które regularnie znikają z półek. Małe opakowanie, wysoka marża i stały popyt. Dlatego to atrakcyjny cel.

Całe półki – dosłownie

Najbardziej spektakularne przypadki dotyczą nie pojedynczych produktów, lecz całych stojaków. Jednostki policji publikowały nagrania, na których widać sprawców wyciągających ze sklepu całe regały z towarem. Hurtowo, bez subtelności, często w biały dzień.

Najdziwniejsze kradzieże w marketach w UK.. Dlaczego właśnie te rzeczy?

Eksperci ds. strat w handlu detalicznym wskazują kilka powtarzających się czynników:

wysoka wartość przy niewielkim rozmiarze,

łatwość odsprzedaży,

rosnąca presja ekonomiczna,

działalność zorganizowanych grup działających „na zamówienie”.

Supermarkety inwestują w monitoring, zabezpieczenia elektroniczne i analitykę opartą na sztucznej inteligencji. Policja rozwija strategie współpracy z handlem detalicznym, próbując ograniczyć skalę procederu.

Nowa rzeczywistość brytyjskich półek

Najciekawsze jest to, jak bardzo zmieniła się percepcja „zwykłego produktu”. Czekolada bywa zamykana w plastikowych pudełkach, kawa zabezpieczana klipsami, a kosmetyki chronione jak elektronika.

Brytyjski supermarket coraz częściej przypomina przestrzeń balansującą między handlem a logistyką bezpieczeństwa. A lista najdziwniejszych kradzieży pokazuje jedno: kreatywność złodziei bywa równie duża jak determinacja sprzedawców, by im w tym przeszkodzić.