Odebranie zasiłków imigrantom z UE i podniesienie składki na NHS – nowy plan Farage’a

Partia Nigela Farage’a przedstawiła swój pomysł na poradzenie sobie z „czarną dziurą” budżetową. Miałby się on sprowadzać do odebrania zasiłków imigrantom z UE i podniesienia dla nich składek na NHS.

Nigel Farage nie zbacza z obranego przez siebie kursu i niestrudzenie obarcza winą za problemy gospodarcze Wielkiej Brytanii przyjezdnych. Tym razem postanowił poradzić sobie z „czarną dziurą” budżetową pozbawiając imigrantów z UE zasiłków. Nie biorąc pod uwagę faktu, że krajowa gospodarka wspiera się w dużej mierze na pracownikach z UE. A także tego, że naruszałoby to poważnie umowę brexitową.

Odebranie zasiłków imigrantom z UE – nowy plan Farage’a

Nigel Farage twierdzi, że, gdyby jego partia – Reform UK – doszła do władzy, pozbawiłby imigrantów z UE zasiłków. Nie bierze jednak pod uwagę faktu, że byłoby to jednoznaczne z zerwaniem umowy handlowej z Unią Europejską zawartą w ramach Brexitu. A to z kolei groziłoby odwetem ze strony Brukseli.

Zablokowanie zasiłków dla imigrantów z UE jest jedną z kilku propozycji Nigela Farage’a, którymi podzielił się na konferencji prasowej we wtorek. Twierdzi, że środki pozyskane z odebranych imigrantom świadczeń, pozwoliłyby zaoszczędzić 25 mld funtów rocznie. Byłoby to jego zdaniem wystarczająco dużo, aby naprawić problemy, nad których rozwiązaniem głowi się teraz Rachel Reeves.

Zgodnie z założeniem partii Reform UK wszyscy imigranci z UE – również ci, którzy posiadają status osoby osiedlonej, straciliby prawo do ubiegania się o Universal Credit. Zdaniem Farage’a pozwoliłoby to zaoszczędzić 6 mld funtów rocznie.

Wzrost dopłaty do opieki zdrowotnej i inne rewelacje

Wśród innych proponowanych przez lidera Reform UK oszczędności znalazłoby się obniżenie pomocy zagranicznej do maksymalnie 1 mld funtów rocznie. Oznaczałoby to redukcję aż o 90 proc. w porównaniu z obecnym poziomem 0,3 proc. dochodu krajowego.

Kolejny pomysł także wymierzony byłby w imigrantów. Byłby związany z prawie trzykrotnym zwiększeniem dopłaty do NHS. Z 1035 funtów rocznie do 2718 funtów. To z kolei zdaniem Farage’a przyniosłoby dochód na poziomie 5 mld funtów.

Według Reform UK obecna dopłata do NHS jest „zdecydowanie zbyt niska”. Zwłaszcza, że – zdaniem partii – imigranci korzystają częściej z brytyjskiej służby zdrowia niż Brytyjczycy.

Dodatkowe oszczędności dla państwa wygenerowałaby według partii deportacja wszystkich zagranicznych przestępców. Dzięki temu możliwe miałoby być zaoszczędzenie 580 mln funtów.

Wojna handlowa z Unią Europejską

Posłanka Anna Turley, przewodnicząca Partii Pracy tak skomentowała przemówienie Farage’a:

– Nigel Farage z radością wywoła wojnę handlową z Europą, atakując klientów przy kasach wyższymi cenami i niwecząc wysiłki rządu Partii Pracy na rzecz obniżenia cen dzięki trzem przełomowym międzynarodowym umowom handlowym.

Zapytany na konferencji prasowej o ewentualne rozmowy z UE w sprawie swoich planów, lider Reform UK stwierdził:

– Nie, nie jestem szczególnie popularny w Brukseli.

Dodał jednak, że „jest przekonany”, iż może osiągnąć lepsze porozumienie z UE niż to obowiązujące obecnie.