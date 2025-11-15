Podwyżka tych 9 zasiłków i emerytury od kwietnia 2026

Po opublikowaniu przez Urząd Statystyczny (ONS) informacji o inflacji, podwyżka zasiłków w kwietniu jest w zasadzie gwarantowana. Podobnie wzrost zarobków ma wpływ na podwyżkę emerytur.

Zgodnie z obowiązującą zasadą Ministerstwo Pracy i Emerytur podwyższa świadczenia na podstawie wrześniowej inflacji. Wiadomo, że w tym roku wyniosła ona 3,8 proc., co stanowi prognozę dla podwyżki zasiłków w przyszłym roku.

Podwyżka zasiłków od kwietnia

To, jak duża będzie podwyżka zasiłków, potwierdzi jeszcze kanclerz skarbu, Rachel Reeves w jesiennym budżecie, który ogłosi 26 listopada. Jednak Ministerstwo Pracy i Emerytur zazwyczaj opiera się na danych z września dotyczących inflacji.

Świadczeniobiorcy pobierający Universal Credit spodziewają się większej podwyżki, która prawdopodobnie wzrośnie o wskaźnik inflacji z września plus kolejne 2,3 proc. Jest to zgodne z rządowymi reformami systemu opieki społecznej. Przewidują one coroczny wzrost wysokości Universal Credit powyżej inflacji do 2029 roku.

Standardowa stawka Universal Credit może zatem wzrosnąć o 6,2 proc. w stosunku do inflacji. Podwyżka odpowiadałaby tygodniowemu wzrostowi z 92 do 98 funtów dla osób samotnych i ze 145 do 154 funtów dla par.

Jakie świadczenia wzrosną w przyszłym roku?

W kwietniu 2026 roku podwyżka zasiłków obejmie następujące świadczenia: Personal Independence Payment (PIP), Disability Living Allowance, Attendance Allowance, Industrial Invalid Allowance, Industrial Invalid Allowance, Industrial Injuries Benefit, Carer’s Allowance, Guardian’s Allowance i Universal Credit.

Wzrost emerytur w 2026 roku

Ze względu na wzrost inflacji i zarobków podwyżka obejmie nie tylko świadczenia socjalne, ale także emerytury. Według analizy Instytutu Studiów Fiskalnych, wyższa niż oczekiwano inflacja najprawdopodobniej zwiększy wydatki na emerytury o około 500 milionów funtów. A na inne świadczenia o 1,3 miliarda funtów, co oznacza łączny wzrost o blisko 18 miliardów funtów.

Helen Morrissey, szefowa działu analiz emerytalnych w Hargreaves Lansdown, ostrzegła:

– Najnowsze dane pokazują, że liczba osób dożywających dziewięćdziesiątki – a nawet dłużej – gwałtownie wzrosła. A rząd musi rozważyć, jak zrównoważyć koszty emerytur państwowych z rosnącą liczbą emerytów. Nie będziemy mieli odpowiedzi na to pytanie przez jakiś czas, ale możemy spodziewać się dalszych podwyżek wieku emerytalnego.

Oczekuje się, że emerytura państwowa wzrośnie o 4,8 proc. od kwietnia przyszłego roku, zgodnie z rocznym wzrostem zarobków. W przypadku pełnej nowej emerytury państwowej kwota tygodniowa wzrośnie z 230,25 funta do 241,30 funta. Czyli około 965,20 funta miesięcznie, a 12 547,60 funta rocznie. Jest to kwota nieznacznie poniżej progu kwoty wolnej od podatku dochodowego wynoszącej 12 570 funtów, więc pozostanie wolna od podatku.

Pełna podstawowa emerytura państwowa wzrośnie ze 176,45 funta tygodniowo do 184,92 funta – co daje około 739,68 funta miesięcznie, a 9615,84 funta rocznie.