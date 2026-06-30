Masz jeszcze miesiąc. 31 lipca mija termin Self Assessment!

Ważne przypomnienie – już 31 lipca mija termin Self Assessment. Jest to data wpłaty drugiej zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli do północy tego dnia pieniądze nie pojawią się w HMRC, natychmiast pojawią się karne odsetki. Ta niespodzianka od Urzędu Skarbowego w UK naliczana będzie już w pierwszej minucie spóźnienia. Jak wysokie są karne odsetki i kto musi zapłacić zaliczkę na podatek?

Obowiązek ten dotyczy głównie osób samozatrudnionych (self-employed) oraz wszystkich, którzy nie rozliczają się wyłącznie przez system PAYE, a ich roczny podatek przekracza £1,000. System zaliczek payment on account dzieli podatek dochodowy na dwie równe części. Pierwsza jest płatna do 31 stycznia, natomiast druga właśnie do 31 lipca.

Każda z tych płatności odpowiada mniej więcej połowie całkowitego zobowiązania podatkowego z poprzedniego roku podatkowego. Po zakończeniu danego roku następuje ewentualne wyrównanie (balans końcowy).

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Karne odsetki – jak wysokie?

To, co może zaskoczyć wielu, to wysokość odsetek. Od 1 sierpnia 2026 r. HMRC będzie naliczać 8,25% rocznie. W praktyce oznacza to koszt około £0.23 dziennie za każde zaległe £1,000. Choć wydaje się to niewiele, zaległość może się szybko skumulować. Zwłaszcza przy większych kwotach. W skrajnych przypadkach może dojść również do dodatkowych kar i wezwań do zapłaty. Natomiast odsetki urząd nalicza bez dodatkowego wezwania.

Niespodzianka od urzędu skarbowego – bez ostrzeżenia

Jak podkreślają eksperci finansowi, płatność musi być nie tylko wysłana, ale zaksięgowana na koncie HMRC do północy 31 lipca. Oznacza to, że przelew zlecony późnym wieczorem może nie zostać uznany za terminowy. Dlatego automatycznie otwiera drzwi do naliczania odsetek.

– HMRC nie robi wyjątków i nie czeka – nawet jedna minuta po terminie wystarczy, by wpadła „niespodzianka od urzędu skarbowego” – ostrzega Joe Phelan z money.co.uk.

Jak uniknąć stresu w przyszłości?

Najlepszą strategią dla samozatrudnionych jest systematyczne odkładanie części przychodów na podatek dochodowy. Tak, by płatności zaliczek nie stanowiły nagłego szoku finansowego. Wielu księgowych sugeruje utworzenie osobnego konta oszczędnościowego na cele podatkowe i regularne przelewy.

Dobrą praktyką jest też częste logowanie się do własnego konta w HMRC. Wówczas łatwiej monitorować aktualne saldo i ewentualne niedopłaty.

Niespodzianka od Urzędu Skarbowego w UK – jeśli jej nie chcesz, skrupulatnie pilnuj terminów

Jeśli jesteś samozatrudniony lub masz obowiązek opłacić drugą zaliczkę na podatek dochodowy – nie zwlekaj. Zaloguj się do portalu HMRC, sprawdź kwotę i upewnij się, że pieniądze dotrą na czas. Tylko wtedy niespodzianka od urzędu skarbowego ominie Cię szerokim łukiem.