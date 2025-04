W tym mieszkania przystępne cenowo oraz socjalne. To plany zabudowy dla osiedla White City Estate, które niewiele zmieniło się od lat 30 XX wieku. Czy nowe mieszkania w centrum zachodniego Londynu wpłyną korzystnie na warunki mieszkaniowe w stolicy UK? Co jeszcze pojawi się w ramach przebudowy osiedla?

Projekt White City Central zakłada kompleksową przebudowę części osiedla White City Estate w zachodnim Londynie, obejmującą zarówno wyburzenie istniejących budynków, jak i budowę nowych obiektów mieszkalnych i infrastrukturalnych. W ramach inwestycji zostaną zburzone m.in. Randolph and Beresford Early Years Centre oraz biuro mieszkaniowe, a ich funkcje tymczasowo przeniesione na teren budowy. Następnie powstanie nowoczesne centrum społecznościowe, które po zakończeniu inwestycji przejmie te usługi. Plan zakłada budowę 253 nowych mieszkań, z których około połowa będzie miała charakter „affordable housing” – w tym 76 lokali przeznaczonych na wynajem socjalny.

Inwestycja wpisuje się w szerszy plan rozwoju obszaru White City Regeneration Area, który docelowo ma dostarczyć 6 000 nowych mieszkań i stworzyć 10 000 miejsc pracy. Realizacja projektu rozpocznie się po zatwierdzeniu wniosku i będzie wymagała etapowego wdrażania. Ma jak najmniej obciążać mieszkańców.

Nowe mieszkania w centrum zachodniego Londynu – dlaczego są potrzebne?

Nowe mieszkania w centrum zachodniego Londynu mają być odpowiedzią na rosnący kryzys mieszkaniowy, który od lat dotyka mieszkańców stolicy. Ceny nieruchomości są tu jednymi z najwyższych w Europie. Znalezienie przystępnego lokum graniczy z cudem – zwłaszcza dla rodzin, młodych pracowników czy przedstawicieli zawodów, takich jak nauczyciele i pielęgniarki.

To szansa na poprawę warunków życia dla wielu osób, które obecnie zmuszone są do opuszczania Londynu w poszukiwaniu tańszego miejsca do życia. Patologii na rynku mieszkań jest niestety wiele.

Co oprócz mieszkań?

Kryzys mieszkaniowy w UK zmienia oblicze miast, a przebudowa White City Central to więcej niż tylko nowe bloki. Mieszkania w centrum zachodniego Londynu to nie wszystko. W miejscu wyburzonych budynków powstanie nowoczesne centrum społecznościowe, wielofunkcyjne boisko, place zabaw i tereny rekreacyjne. Projekt ma ożywić dzielnicę i stworzyć przestrzeń sprzyjającą integracji, choć część mieszkańców obawia się utraty lokalnego charakteru. Czy zmiany faktycznie poprawią komfort życia, czy przyspieszą gentryfikację? Czas pokaże.

Obawy mieszkańców – czy strach jest uzasadniony?

Kryzys mieszkaniowy w UK sprawia, że każda inwestycja budowlana budzi emocje – nie inaczej jest w White City. Choć władze Hammersmith i Fulham zapewniają, że projekt przyniesie korzyści lokalnej społeczności, rozmowy z mieszkańcami pokazują mieszane reakcje. Niektórzy obawiają się utraty zielonych przestrzeni i lokalnego charakteru osiedla. Natomiast inni pytają, czy nowe mieszkania w zachodnim Londynie rzeczywiście będą dostępne dla tych, którzy najbardziej ich potrzebują. Z kolei zwolennicy zmian wskazują na nowoczesne centrum społecznościowe i przestrzenie rekreacyjne, które mają ożywić dzielnicę. Czy projekt to krok w stronę lepszego miasta, czy kolejny przykład gentryfikacji? Decyzja zapadnie już wkrótce.