Obniżono stopy procentowe do najniższego poziomu od trzech lat

Bank Anglii zdecydował się obniżyć stopy procentowe do najniższego poziomu od prawie trzech lat, czyli do 3,75 proc. Jest to duże przedświąteczne wsparcie dla słabnącej gospodarki kraju.

Niedawno pisaliśmy o złych notowaniach dotyczących brytyjskiej gospodarki, po których jednak opublikowano pozytywne dane dotyczące spadku inflacji. Te dwie zmienne miała na względzie komisja Banku Anglii podejmując dzisiejszą decyzję dotyczącą stóp procentowych.

Stopy procentowe obniżone przed świętami

Bank Anglii obniżył stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. Jednak podział głosów w komisji wskazywał na utrzymujące się wciąż obawy dotyczące inflacji.

Dziewięcioosobowy Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) opowiedział się stosunkiem głosów 5 do 4 za obniżeniem stopy bazowej z 4 proc. do 3,75 proc.

Protokoły z posiedzenia komitetu podają jednak w wątpliwość tempo dalszych obniżek stóp procentowych. Jest to szósta obniżka stóp od czasu dojścia Partii Pracy do władzy w zeszłym roku. Prezes Banku Anglii, Andrew Bailey powiedział:

– Przekroczyliśmy ostatni szczyt inflacji i nadal ona spada, dlatego obniżyliśmy stopy procentowe po raz szósty, do dzisiejszego poziomu 3,75 proc. Nadal uważamy, że stopy procentowe stopniowo spadają.

Decyzja o obniżce stóp procentowych nie była zaskakująca po opublikowanych w tym tygodniu danych dotyczących spadku inflacji. Wprawdzie obniżka stóp jest dobrą wiadomością dla kredytobiorców, jednak oszczędzający mogą odnotować spadek zysków.

Bailey ostrzegł także, że mówienie o dalszych obniżkach stóp procentowych na obecnym etapie byłoby kontrowersyjne.

Dobra wiadomość dla kredytobiorców

Główna stopa procentowa Banku Anglii ma duży wpływ na oprocentowanie kredytów hipotecznych i pożyczek, ustalane przez banki komercyjne.

Ponad 500 000 właścicieli domów ma kredyt hipoteczny ze standardowym zmiennym oprocentowaniem, na którego raty ma wpływ stopa procentowa Banku Anglii. Obniżka o 0,25 punktu procentowego oznacza typową redukcję miesięcznych rat od 14 do 29 funtów, zakładając, że kredytodawcy przeniosą obniżkę na swoich klientów.

Zdecydowana większość klientów kredytów hipotecznych korzysta z ofert o stałym oprocentowaniu, więc ostatnia decyzja nie ma na nich wpływu. Jednak oprocentowanie ofert ostatnio spada, ze względu na oczekiwania kredytodawców.