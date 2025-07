Octopus Energy zapłaci za błędy w rachunkach. Ile odzyskają klienci?

Brytyjski regulator rynku energii – Ofgem – ujawnił niepokojące wyniki dochodzenia dotyczącego firmy Octopus Energy. Poszło o błędy w rachunkach. W wyniku śledztwa okazało się, że 34 tys. klientów korzystających z liczników przedpłatowych nie otrzymało ostatecznych rachunków w wymaganym terminie.

Brak rozliczenia oznaczał m.in., że wielu klientów nie było świadomych, iż na ich kontach pozostały środki, które im się należały.

Octopus Energy wypłaci prawie 1,5 miliona funtów

W ramach naprawienia błędu Octopus Energy zdecydowało się na wypłatę łącznej kwoty niemal 1,5 miliona funtów swoim klientom. Pierwsza część to około 230 tys. funtów jako zwrot niewykorzystanych środków, które pozostały na kontach po ich zamknięciu. Druga zaś to odszkodowanie w wysokości 1 250 000 funtów za brak właściwego rozliczenia. Średnia kwota wypłacona jednemu klientowi wynosi około 43 funtów. Plan zakłada, że zwroty zakończą się do września 2025 roku.

Sprawa dotyczy osób, które w kilkuletnim okresie poprzedzającym październik 2023 roku, przeszły np. do innego dostawcy. Takie osoby nie otrzymały końcowych rachunków w wymaganym terminie od momentu wyprowadzki. Klienci powinni zaś otrzymać wtedy rachunek końcowy, aby dowiedzieć się o swoim saldzie. Według Octopusa problem wynika z faktu, że większość klientów korzystających z liczników pre-paid nie zgłasza swojej przeprowadzki.

Co z klientami, z którymi nie uda się skontaktować?

W przypadkach, gdy kontakt z klientem jest niemożliwy, niewypłacone środki nie przepadną. Zostaną przekazane do specjalnego funduszu, który wspiera gospodarstwa domowe zmagające się z problemami finansowymi.

To rozwiązanie ma zagwarantować, że pieniądze trafią do osób potrzebujących pomocy, nawet jeśli nie będą to pierwotni odbiorcy. Fundusz finansuje lokalne programy oraz inicjatywy ograniczające ubóstwo energetyczne.

Z klientem trzeba rozliczyć się prawidłowo

Jak stwierdziła Beth Martin, dyrektor ds. ochrony konsumentów i konkurencji w Ofgem, przestrzeganie zasad rozliczeniowych jest podstawą uczciwości w biznesie.

– Klienci muszą otrzymywać ostateczne rachunki zgodnie z naszymi zasadami i muszą być świadomi, że mogą odzyskać pozostałe na kontach środki – wyjaśniła.

Ofgem z zadowoleniem przyjął działania naprawcze Octopus Energy. Jednocześnie zaznaczył, że nadal będzie uważnie monitorować działania wszystkich dostawców energii i egzekwować najwyższe standardy obsługi.