Od 1 kwietnia wzrośnie TV Licence

Od 1 kwietnia 2026 roku roczna licencja na telewizor kolorowy będzie kosztować 180 funtów. O 5,5 funta więcej niż obecnie. Opłata za czarno-białe telewizory wyniesie zaś 60,5 funta. TV Licence wzrasta niby niewiele, ale w skali kraju mówimy o milionach domów muszących uwzględnić tę finansową niedogodność w swoim budżecie.

Jak wyjaśnia Money Saving Expert, zmiana bezpośrednio wiąże się z inflacją.

Stabilność finansowa BBC kosztem portfeli płatników

Podwyżka została wyliczona na podstawie średniej inflacji CPI (wskaźnika cen konsumpcyjnych) z 12 miesięcy do września 2025 roku, która wyniosła 3,15 proc. To właśnie ten wskaźnik ma być punktem odniesienia przy ustalaniu ceny licencji aż do 2027 roku. Rośnie inflacja – rośnie opłata.

Z perspektywy gospodarstwa domowego 5,5 funta rocznie to koszt jednej kawy miesięcznie więcej, ale w skali makro daje to stabilne finansowanie nadawcy publicznego. Według rządu to właśnie stabilność ma być najważniejsza – chodzi o zapewnienie trwałych podstaw finansowych i „wartości dla płatników”.

Czy BBC przejdzie na model Netflixa?

Decyzja spotkała się z ostrą reakcją części polityków opozycji. Krytycy wskazują, że podnoszenie opłaty w czasie wysokich rachunków i podatków jest nieuzasadnione. W debacie pojawia się oprócz kwestii wysokości abonamentu też przyszłość modelu finansowania BBC. Na razie pozostają w mocy m.in. zwolnienie dla seniorów pobierających Pension Credit czy ulga dla osób niewidomych.

Podwyżka zbiega się z rządowym przeglądem zasad finansowania BBC. W przestrzeni publicznej pojawiają się różne propozycje zmian – od wprowadzenia dodatkowych opłat za wybrane usługi po model subskrypcyjny. Nadawca w ostatnim roku stracił ponad miliard funtów z powodu spadku liczby płacących gospodarstw domowych. W związku z tym analizowane są nowe rozwiązania do wykrywania nieopłaconych odbiorców.

Rozważana jest subskrypcja typu „top-up”, przypominająca model Netflixa, w ramach której archiwa BBC starsze niż rok trafiłyby za paywalla, a część rozrywkowa, sportowa i dramatyczna zostałaby oddzielona od bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Nie da się uciec przed podwyżką poprzez wcześniejsze odnowienie licencji. Licencję można przedłużyć dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym wygasa.