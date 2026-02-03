Od kwietnia duża zmiana w Universal Credit. Konieczny przegląd systemu

Już za dwa miesiące nastąpi zmiana w Universal Credit związana z zakończeniem migracji. Czyli procesu zmiany starych zasiłków (tzw. legacy benefits) na jeden nowy.

Świadczeniobiorcy pobierający stare zasiłki otrzymali już pismo „Migration Notice” z Ministerstwa Pracy i Emerytur nakazujące im złożenie wniosku o Universal Credit w ciągu 3 miesięcy. Jeśli tego nie zrobią na czas, ich płatności zostaną wstrzymane. Zanim jednak dojdzie do przeniesienia wszystkich do Universal Credit, rząd musi rozwiązać kluczowe problemy w systemie.

Zmiana w Universal Credit od kwietnia

Jak wspomnieliśmy – wszystkie sześć „tradycyjnych świadczeń”, które Universal Credit miał zastąpić, gdy został wprowadzony 13 lat temu, zostanie ostatecznie zastąpione kompleksowym świadczeniem od kwietnia. Dzięki temu więcej osób niż kiedykolwiek będzie mogło korzystać z UC. Warto także wspomnieć, że więcej niż połowa wszystkich dzieci w Wielkiej Brytanii (6,5 miliona) znajdzie się w gospodarstwach domowych korzystających z Universal Credit.

Jednak problemy z systemem socjalnym nadal istnieją. Potwierdzili to badacze z wpływowej Resolution Foundation. W swoim raporcie oparli się na doświadczeniu osób ubiegających się o świadczenie i doradców ds. opieki społecznej.

Jednym z najbardziej uporczywych problemów jest pięciotygodniowe oczekiwanie na pierwszą wypłatę zasiłku po przyznaniu Universal Credit.

Rzecznik Departamentu Pracy i Emerytur poinformował, że obecnie poddaje system przeglądowi. Także pod kątem tego, w jaki sposób osoby ubiegające się o świadczenie mogą otrzymać wsparcie przed otrzymaniem pierwszej wypłaty.

Kolejnym problemem jest brak elastyczności w zakresie okresów rozliczeniowych. Gdyż Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) bierze obecnie pod uwagę jedynie dochody miesięczne. Jest to niesprawiedliwe dla osób samozatrudnionych, otrzymujących wynagrodzenie tygodniowe lub czterotygodniowe. Z raportu Resolution Foundation wynika, że osoby te narażone są na ryzyko otrzymania niższego wsparcia niż osoby zarabiające tyle samo w stabilnym, miesięcznym systemie.

Zasiłki, które już się kończą

Jak informuje Ministerstwo Pracy i Emerytur – do kwietnia nikt już nie będzie pobierał starych zasiłków (tzw. legacy benefits). Tak naprawdę likwidacji ulegną dwa główne świadczenia: Income Support (IS) oraz Jobseeker’s Allowance (JSA).

Ministerstwo apeluje jednak do osób, które nie złożyły jeszcze aplikacji o Universal Credit (w ramach migracji), aby nie zwlekały. W przeciwnym razie mogą stracić zasiłek.

Świadczeniobiorcy otrzymujący zarówno IS jak i JSA powinni dostać pismo z Ministerstwa Pracy i Emerytur z prośbą o podjęcie odpowiednich działań w ramach zarządzanej migracji. Muszą to zrobić przed upływem określonego terminu. Prawo do pobieranych zasiłków wygaśnie dwa tygodnie po wskazanej dacie.