Od kwietnia zmiana w Universal Credit
Od kwietnia zmiana w Universal Credit / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
2 min.czytania

Od kwietnia duża zmiana w Universal Credit. Konieczny przegląd systemu

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Już za dwa miesiące nastąpi zmiana w Universal Credit związana z zakończeniem migracji. Czyli procesu zmiany starych zasiłków (tzw. legacy benefits) na jeden nowy.

Świadczeniobiorcy pobierający stare zasiłki otrzymali już pismo „Migration Notice” z Ministerstwa Pracy i Emerytur nakazujące im złożenie wniosku o Universal Credit w ciągu 3 miesięcy. Jeśli tego nie zrobią na czas, ich płatności zostaną wstrzymane. Zanim jednak dojdzie do przeniesienia wszystkich do Universal Credit, rząd musi rozwiązać kluczowe problemy w systemie.

Zmiana w Universal Credit od kwietnia

Jak wspomnieliśmy – wszystkie sześć „tradycyjnych świadczeń”, które Universal Credit miał zastąpić, gdy został wprowadzony 13 lat temu, zostanie ostatecznie zastąpione kompleksowym świadczeniem od kwietnia. Dzięki temu więcej osób niż kiedykolwiek będzie mogło korzystać z UC. Warto także wspomnieć, że więcej niż połowa wszystkich dzieci w Wielkiej Brytanii (6,5 miliona) znajdzie się w gospodarstwach domowych korzystających z Universal Credit.

- Advertisement -

Jednak problemy z systemem socjalnym nadal istnieją. Potwierdzili to badacze z wpływowej Resolution Foundation. W swoim raporcie oparli się na doświadczeniu osób ubiegających się o świadczenie i doradców ds. opieki społecznej.

Jednym z najbardziej uporczywych problemów jest pięciotygodniowe oczekiwanie na pierwszą wypłatę zasiłku po przyznaniu Universal Credit.

Rzecznik Departamentu Pracy i Emerytur poinformował, że obecnie poddaje system przeglądowi. Także pod kątem tego, w jaki sposób osoby ubiegające się o świadczenie mogą otrzymać wsparcie przed otrzymaniem pierwszej wypłaty.

Kolejnym problemem jest brak elastyczności w zakresie okresów rozliczeniowych. Gdyż Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) bierze obecnie pod uwagę jedynie dochody miesięczne. Jest to niesprawiedliwe dla osób samozatrudnionych, otrzymujących wynagrodzenie tygodniowe lub czterotygodniowe. Z raportu Resolution Foundation wynika, że osoby te narażone są na ryzyko otrzymania niższego wsparcia niż osoby zarabiające tyle samo w stabilnym, miesięcznym systemie.

Osoby pobierające tradycyjne świadczenia powinny pospieszyć się z aplikowaniem o Universal Credit
Osoby pobierające tradycyjne świadczenia powinny pospieszyć się z aplikowaniem o Universal Credit / fot. Shutterstock

Zasiłki, które już się kończą

Jak informuje Ministerstwo Pracy i Emerytur – do kwietnia nikt już nie będzie pobierał starych zasiłków (tzw. legacy benefits). Tak naprawdę likwidacji ulegną dwa główne świadczenia: Income Support (IS) oraz Jobseeker’s Allowance (JSA).

Ministerstwo apeluje jednak do osób, które nie złożyły jeszcze aplikacji o Universal Credit (w ramach migracji), aby nie zwlekały. W przeciwnym razie mogą stracić zasiłek.

Świadczeniobiorcy otrzymujący zarówno IS jak i JSA powinni dostać pismo z Ministerstwa Pracy i Emerytur z prośbą o podjęcie odpowiednich działań w ramach zarządzanej migracji. Muszą to zrobić przed upływem określonego terminu. Prawo do pobieranych zasiłków wygaśnie dwa tygodnie po wskazanej dacie.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Chaos w emeryturach. Tysiące Brytyjczyków bez pieniędzy

Aż 8,5 tys. nowych emerytów w Wielkiej Brytanii doświadczyło zakłóceń w wypłatach świadczeń.
UK

Czy samochody z Chin to koń trojański? Auta niepokoją Brytyjczyków i Polaków

Gwałtowny wzrost popularności chińskich aut elektrycznych zderza się z narastającymi obawami o bezpieczeństwo danych i wpływy geopolityczne.
Praca i finanse

6 firm, które planują masowe zwolnienia w UK. Znikną tysiące miejsc pracy!

Zwolnienia obejmują zarówno handel detaliczny, logistykę i e-commerce, jak i technologie, media, ubezpieczenia oraz przemysł motoryzacyjny. Jakie firmy planują zwolnienia i ile osób straci pracę?
Praca i finanse

Aldi otwiera 40 nowych sklepów w UK! Prawie 1700 nowych miejsc pracy!

Sieć zapowiada inwestycję na poziomie 370 milionów funtów, która stanowi część dwuletniego programu rozwojowego o łącznej wartości 1,6 miliarda funtów.
Praca i finanse

Strajki w lutym sparaliżują część Londynu. Utrudnienia na 13 liniach autobusowych

Wkrótce komunikację autobusową w Londynie dotknie paraliż. Kierowcy zaplanowani na luty łącznie kilka dni strajku w dwóch turach.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet