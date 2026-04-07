Zmiany w Child Benefit od 6.04.2026. Czy świadczenie przysługuje dzieciom Polaków w UK?

W życie weszły ważne zmiany w Child Benefit od 6.04.2026. Dotyczą one świadczeń dla rodzin z dziećmi w Wielkiej Brytanii. Zniesiony zostaje dotychczasowy limit na dwoje dzieci. To oznacza, że rodziny mogą otrzymywać wsparcie na każde dziecko. Zmiany te mają przynieść realną ulgę w rosnących kosztach życia, a szczególnie skorzystają na nich większe rodziny.

Czy świadczenie przysługuje również Polakom żyjącym i pracującym w UK? Co z osobami, które nie mają jeszcze settled status lub przyjechały niedawno? Jakie formalności trzeba spełnić, by dostać świadczenie na każde dziecko w rodzinie?

Zmiany w Child Benefit od 6.04.2026. Kto może dostać świadczenie

Child Benefit przysługuje osobom, które są odpowiedzialne za dziecko mieszkające z nimi w Wielkiej Brytanii. Uprawnione są dzieci w wieku do 16 lat lub do 20 lat, jeśli kontynuują naukę lub uczestniczą w zatwierdzonym szkoleniu. Każda osoba może wnioskować tylko o dzieci, za które jest odpowiedzialna i których jest prawnym opiekunem. Dlatego wnioski mogą składać nie tylko rodzice biologiczni, ale również adopcyjni. Prawo do Child Benefit mają także dziadkowie lub starsze rodzeństwo, jeśli są prawnym opiekunem dzieci. Natomiast świadczenie przysługuje na każde dziecko spełniające powyższe kryteria.

Ile obecnie wynosi Child Benefit?

Od 6 kwietnia 2026 roku wysokość Child Benefit wynosi 27,05 funta tygodniowo na pierwsze dziecko i 17,90 funta tygodniowo na każde kolejne dziecko. W przeliczeniu na rok daje to około 1 406 funtów dla pierwszego dziecka i 930 funtów dla każdego następnego. Pieniądze są wypłacane zwykle co cztery tygodnie. Wpływają bezpośrednio na konto rodzica lub opiekuna.

Uprawnienia Polaków w Wielkiej Brytanii do uzyskania świadczenia na dzieci

Polacy posiadający settled status mają prawo do Child Benefit na takich samych zasadach jak obywatele Wielkiej Brytanii. Mogą wnioskować niezależnie od dochodów i liczby dzieci, pod warunkiem że mieszkają w Wielkiej Brytanii i są odpowiedzialni za dziecko. Polacy z settled status nie muszą obecnie pracować, by otrzymać świadczenie na dzieci.

Polacy z pre-settled status mogą również ubiegać się o świadczenie, ale muszą spełniać dodatkowe kryteria, takie jak posiadanie prawa do pobytu w Wielkiej Brytanii. W praktyce oznacza to, że należy być zatrudnionym i odprowadzać składki National Insurance lub posiadać wystarczające środki do utrzymania. Osoby bez żadnego statusu pobytowego lub z ograniczonym dostępem do publicznych funduszy nie mają prawa do Child Benefit. Nawet jeśli przyjechali do UK z dziećmi.

Zmiany w Child Benefit od 6.04.2026. Dochody a prawo do świadczenia

Same dochody nie ograniczają prawa do Child Benefit, jednak osoby o wysokich zarobkach powyżej 60 000 funtów rocznie podlegają tzw. High Income Child Benefit Charge – podatkowi, który może zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować kwotę świadczenia. Przy dochodach powyżej 80 000 funtów Child Benefit może zostać w całości odebrana w formie podatku. Warto jednak złożyć wniosek, ponieważ nawet wtedy można zdobyć kredyty składkowe National Insurance, ważne w późniejszym okresie życia, np. przy emeryturze. Istnieją zatem sytuacje, w których rodzice pobierający Child Benefit, będą musieli je oddać HMRC.

Jak ubiegać się o Child Benefit?

Child Benefit nie jest wypłacane automatycznie. Rodzice lub opiekunowie muszą złożyć formalny wniosek do HM Revenue & Customs. Można to zrobić online lub na papierowym formularzu CH2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty takie jak akt urodzenia dziecka, dane bankowe oraz numer National Insurance.

Jeżeli wniosek zostanie złożony później, istnieje możliwość otrzymania zaległych płatności maksymalnie do trzech miesięcy wstecz. Nawet jeśli ostatecznie świadczenie zostanie zmniejszone lub pobrane w formie podatku, warto je zgłosić, aby zapewnić sobie kredyty składkowe.

Zmiany w Child Benefit od 6.04.2026

Nowe zasady Child Benefit przynoszą przede wszystkim możliwość otrzymywania wsparcia na każde dziecko, znosząc dotychczasowy limit. Kwoty świadczenia są wyższe niż dotychczas. Dla wielu Polaków z settled i pre-settled status otwierają szansę na realną pomoc finansową. Najważniejsze jest jednak złożenie wniosku oraz spełnienie wymogów formalnych – bez tego świadczenie nie zostanie wypłacone.

Dla rodzin z dziećmi, szczególnie tych większych, zmiany te mogą oznaczać znaczną ulgę w domowym budżecie, a jednocześnie ułatwić planowanie finansowe w kolejnych latach.