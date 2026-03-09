Odra w UK: Nieszczepione dzieci mogą zostać odesłane ze szkoły do domu

W Wielkiej Brytanii jest coraz więcej zachorowań na odrę. Choroba w wielu przypadkach przechodzi ciężko, a dzieci wymagają hospitalizacji. Z tego względu coraz więcej placówek w UK rozważa odesłanie części podopiecznych do domów. Czy nieszczepione dzieci nie będą mogły chodzić do szkoły lub przedszkola?

Eksperci podkreślają, że choroba jest niezwykle zakaźna i w wielu przypadkach może prowadzić do poważnych komplikacji.

Jak odra rozprzestrzenia się po UK?

Odra przenosi się drogą kropelkową. Czyli przez kaszel, kichanie, a także kontakt z wydzieliną dróg oddechowych osoby zakażonej. Zarażony człowiek jest niebezpieczny dla otoczenia od pierwszych objawów aż do czterech dni po pojawieniu się wysypki. W praktyce oznacza to, że nawet dzieci, które na początku choroby wyglądają na przeziębione, mogą szybko rozprzestrzeniać wirusa w szkołach i przedszkolach.

Niska liczba zaszczepionych dzieci

Spadek wskaźników szczepień w Wielkiej Brytanii w ostatniej dekadzie doprowadził do tego, że coraz więcej dzieci pozostaje bez ochrony. W roku szkolnym 2024/25 jedną dawkę szczepionki MMR otrzymało 91,9% pięciolatków, a pełne dwie dawki – zaledwie 83,7%. To najniższe poziomy od ponad dekady. Brak szczepień zwiększa ryzyko ognisk epidemii w całym kraju. Dlatego UK coraz częściej notuje lokalne ogniska choroby.

Przebieg odry

Odra zaczyna się często jak zwykłe przeziębienie – z katarem, kaszlem i łagodną gorączką. Po kilku dniach pojawia się charakterystyczna wysypka. Natomiast u części dzieci rozwijają się poważniejsze powikłania, takie jak zapalenie płuc, zapalenie mózgu, a w rzadkich przypadkach trwałe uszkodzenia słuchu lub wzroku. W skrajnych przypadkach choroba może prowadzić do śmierci.

Czy nieszczepione dzieci będą odsyłane do domu?

Władze w Londynie już zdecydowały, że dzieci niezaszczepione w dzielnicy Enfield nie będą mogły uczęszczać do szkoły gdy pojawią się w niej zachorowania na odrę. Celem takich działań jest ochrona innych dzieci, zwłaszcza tych najbardziej narażonych na ciężki przebieg choroby. Takie działania to również ochrona niemowląt, kobiet w ciąży i osób z osłabionym układem odpornościowym. Przedstawiciele służby zdrowia podkreślają, że jeśli ta metoda okaże się skuteczna, może stać się wzorcem dla innych miast w całym kraju.

Apel ekspertów

Emma Best, przewodnicząca komisji zdrowia Zgromadzenia Londynu, ostrzega, że cała Wielka Brytania powinna uważnie obserwować sytuację. „Odra rozprzestrzenia się bardzo szybko i każda szkoła powinna być przygotowana na podobne decyzje, zanim choroba dotrze do jej społeczności” – mówi. NHS przypomina, aby osoby podejrzewające u siebie odrę pozostawały w domu i kontaktowały się z lekarzem rodzinnym lub NHS 111. Dobrowolna izolacja zmniejsza ryzyko zakażenia wrażliwych grup.

Odra powraca do Wielkiej Brytanii w czasie, gdy wskaźniki szczepień są najniższe od lat. To sprawia, że decyzje o odesłaniu nieszczepionych dzieci do domu stają się coraz częściej konieczne. Eksperci podkreślają, że takie działania, choć kontrowersyjne, mogą ratować życie i ograniczać epidemię.