Odra w UK: Nieszczepione dzieci mogą zostać odesłane do domu
Odra w UK: Nieszczepione dzieci mogą zostać odesłane do domu fot. shutterstock.com
UKLondynZdrowie
2 min.czytania

Odra w UK: Nieszczepione dzieci mogą zostać odesłane ze szkoły do domu

Joanna Baran
Joanna Baran

W Wielkiej Brytanii jest coraz więcej zachorowań na odrę. Choroba w wielu przypadkach przechodzi ciężko, a dzieci wymagają hospitalizacji. Z tego względu coraz więcej placówek w UK rozważa odesłanie części podopiecznych do domów. Czy nieszczepione dzieci nie będą mogły chodzić do szkoły lub przedszkola?

Eksperci podkreślają, że choroba jest niezwykle zakaźna i w wielu przypadkach może prowadzić do poważnych komplikacji.

Jak odra rozprzestrzenia się po UK?

Odra przenosi się drogą kropelkową. Czyli przez kaszel, kichanie, a także kontakt z wydzieliną dróg oddechowych osoby zakażonej. Zarażony człowiek jest niebezpieczny dla otoczenia od pierwszych objawów aż do czterech dni po pojawieniu się wysypki. W praktyce oznacza to, że nawet dzieci, które na początku choroby wyglądają na przeziębione, mogą szybko rozprzestrzeniać wirusa w szkołach i przedszkolach.

- Advertisement -

Niska liczba zaszczepionych dzieci

Spadek wskaźników szczepień w Wielkiej Brytanii w ostatniej dekadzie doprowadził do tego, że coraz więcej dzieci pozostaje bez ochrony. W roku szkolnym 2024/25 jedną dawkę szczepionki MMR otrzymało 91,9% pięciolatków, a pełne dwie dawki – zaledwie 83,7%. To najniższe poziomy od ponad dekady. Brak szczepień zwiększa ryzyko ognisk epidemii w całym kraju. Dlatego UK coraz częściej notuje lokalne ogniska choroby.

Przebieg odry

Odra zaczyna się często jak zwykłe przeziębienie – z katarem, kaszlem i łagodną gorączką. Po kilku dniach pojawia się charakterystyczna wysypka. Natomiast u części dzieci rozwijają się poważniejsze powikłania, takie jak zapalenie płuc, zapalenie mózgu, a w rzadkich przypadkach trwałe uszkodzenia słuchu lub wzroku. W skrajnych przypadkach choroba może prowadzić do śmierci.

Czy nieszczepione dzieci będą odsyłane do domu?

Władze w Londynie już zdecydowały, że dzieci niezaszczepione w dzielnicy Enfield nie będą mogły uczęszczać do szkoły gdy pojawią się w niej zachorowania na odrę. Celem takich działań jest ochrona innych dzieci, zwłaszcza tych najbardziej narażonych na ciężki przebieg choroby. Takie działania to również ochrona niemowląt, kobiet w ciąży i osób z osłabionym układem odpornościowym. Przedstawiciele służby zdrowia podkreślają, że jeśli ta metoda okaże się skuteczna, może stać się wzorcem dla innych miast w całym kraju.

Apel ekspertów

Emma Best, przewodnicząca komisji zdrowia Zgromadzenia Londynu, ostrzega, że cała Wielka Brytania powinna uważnie obserwować sytuację. „Odra rozprzestrzenia się bardzo szybko i każda szkoła powinna być przygotowana na podobne decyzje, zanim choroba dotrze do jej społeczności” – mówi. NHS przypomina, aby osoby podejrzewające u siebie odrę pozostawały w domu i kontaktowały się z lekarzem rodzinnym lub NHS 111. Dobrowolna izolacja zmniejsza ryzyko zakażenia wrażliwych grup.

Odra w UK: Nieszczepione dzieci mogą zostać odesłane do domu
Odra w UK: Nieszczepione dzieci mogą zostać odesłane do domu
fot. shutterstock.com

Odra powraca do Wielkiej Brytanii w czasie, gdy wskaźniki szczepień są najniższe od lat. To sprawia, że decyzje o odesłaniu nieszczepionych dzieci do domu stają się coraz częściej konieczne. Eksperci podkreślają, że takie działania, choć kontrowersyjne, mogą ratować życie i ograniczać epidemię.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Brytyjskie miasto wśród najbardziej gościnnych miejsc na świecie

Turystyczny serwis Booking wyłonił w ramach Traveller Review Awards najbardziej gościnne miejsca na świecie.
UK

Mięso z Tesco zakażone Salmonellą. Pilne ostrzeżenie dla klientów!

Wycofanie dotyczy produktu Bastides Saucisson Sec – suszonej kiełbasy sprzedawanej wyłącznie w sklepach Tesco. W trakcie kontroli jakości w jednej z partii wykryto obecność bakterii Salmonella
Crime

Niedaleko Londynu znaleziono ciało Polaka w walizce

Na nieużytkach w pobliżu Londynu znaleziono ciało Polaka, który zaginął w 2021 roku w Slough. Najprawdopodobniej padł ofiarą morderstwa.
UK

Polka w Evesham Place Board

Obecność Agaty Wiosny w strukturach decyzyjnych pokazuje, że społeczność polskich przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu lokalnych gospodarek. Ogromny sukces i ważne wydarzenie.
UK

Ostrzeżenie dla emerytów. Więcej z nich zapłaci podatek dochodowy

Od kwietnia wzrasta emerytura państwowa i będzie tylko 30 funtów niższa od kwoty wolnej od podatku. Dlatego wydano ostrzeżenie dla emerytów.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie