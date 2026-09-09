Opieka przedszkolna w UK – ile godzin bezpłatnej opieki możesz uzyskać?

Rząd brytyjski aktywnie wspiera rodziców wychowujących małe dzieci i oferuje im w tym zakresie różnorodne formy pomocy. Na terenie Anglii rodzice mogą liczyć na darmową opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym w wymiarze 15 lub 30 godzin tygodniowo. Przeczytaj komu przysługuje bezpłatne przedszkole i na ile godzin.

Dużo Polaków w UK pamięta „childcare vouchers”. To był pierwszy, długoletni system wsparcia, oparty na salary sacrifice (rezygnacji z części pensji na rzecz voucherów). Pracownik ustalał z pracodawcą, że część pensji otrzyma w formie voucherów. Dzięki temu ta część była zwolniona z podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Voucherami można było płacić wyłącznie zarejestrowanym przez Ofsted placówkom opieki. System zamknięto dla nowych wnioskodawców 4 października 2018 roku.

Następnie wprowadzono Tax-Free Childcare (TFC). TFC działa od 2017 roku i jest dostępny do dziś. Działa równolegle z systemem godzin bezpłatnej opieki. TFC to system dotacji od rządu. Za każde 8 GBP wpłacone przez rodzica na specjalne konto, rząd dokłada dodatkowe 2 GBP — czyli efektywnie 20% dopłaty. Maksymalnie 500 GBP dopłaty na kwartał (2000 GBP rocznie na dziecko), a przy dziecku niepełnosprawnym — 1000 GBP na kwartał (4000 GBP rocznie).

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Godziny bezpłatnej opieki

Co ważne — Tax-Free Childcare i godziny bezpłatnej opieki (15/30 godzin) to są dwa niezależne, równoległe systemy, z których można korzystać jednocześnie. TFC pomaga w opłacaniu godzin ponad limit bezpłatny, oraz w okresach szkolnych przerw, kiedy bezpłatne godziny nie obowiązują.

Ile godzin bezpłatnej opieki przysługuje i komu

Każdej rodzinie przysługuje minimalne 15 godzin opieki darmowej w przedszkolu dla dziecka w wieku 3-4 lata.

Świadczenie Wiek dziecka Liczba godzin Kto się kwalifikuje Uniwersalne 15 godzin 3-4 lata 15 godz./tydz., 38 tygodni Wszystkie rodziny, niezależnie od dochodu 15 godzin dla 2-latków 2 lata 15 godz./tydz., 38 tygodni Rodziny pobierające określone świadczenia Godziny dla pracujących rodziców (poniżej 3 lat) 9 miesięcy–3 lata do 30 godz./tydz., 38 tygodni Pracujący rodzice Rozszerzone 30 godzin 3-4 lata 30 godz./tydz., 38 tygodni Pracujący rodzice

Warunki kwalifikacji do 30 godzin (working parent entitlement)

Żeby uzyskać rozszerzone 30 godzin (nie tylko podstawowe 15), oboje rodzice (lub samotny rodzic w rodzinie jednoosobowej) muszą spełnić jednocześnie dwa warunki:

Minimalny dochód. Tutaj każde z rodziców musi zarabiać (lub spodziewać się zarobić w ciągu najbliższych 3 miesięcy) co najmniej równowartość 16 godzin pracy tygodniowo przy stawce minimalnej. Stawka to 2539 GBP przed opodatkowaniem, jeśli masz 21 lat lub więcej to jest równowartość 195 GBP/tydzień. Jeśli jesteś młodszy stawka będzie odpowiednio niższa (2080 GBP, jeśli masz 18-20 lat,

1570 GBP, jeśli masz mniej niż 18 lat lub jesteś na praktyce). Maksymalny dochód. Żadne z rodziców nie może mieć skorygowanego dochodu netto (adjusted net income) przekraczającego 100 000 GBP rocznie

Ważne: próg 100 000 GBP stosuje się indywidualnie do każdego rodzica osobno, nie do dochodu łącznego gospodarstwa domowego. Para, gdzie każde zarabia po 99 000 GBP (razem 198 000 GBP), wciąż się kwalifikuje.

Jeśli nie spełniasz progu 100 000 GBP

Nie tracisz wszystkiego — nadal przysługuje Ci uniwersalne 15 godzin dla dzieci w wieku 3-4 lata, niezależnie od dochodu czy godzin pracy.

Wyjątki od reguły minimalnego zarobku

Samozatrudnieni w pierwszym roku działalności (do 12 miesięcy od startu) nie muszą wykazywać minimalnego dochodu. Ich zasada minimalnego dochodu nie obowiązuje.

Rodzice na urlopie (macierzyńskim, ojcowskim, adopcyjnym, chorobowym) — nadal uznawani za spełniających wymóg dochodowy.

Kto NIE kwalifikuje się niezależnie od dochodu

Osoby spoza EOG podlegające kontroli imigracyjnej i bez dostępu do środków publicznych (no recourse to public funds) — to ważna informacja dla części Polaków o nieuregulowanym statusie pobytowym, choć większość Polaków posiadających settled/pre-settled status nie podlega temu ograniczeniu.

Jak wygląda to w praktyce

Świadczenie liczone jest jako 1140 godzin rocznie — zwykle rozkładane jako 30 godzin/tydzień przez 38 tygodni (okres szkolny), ale za zgodą placówki można je „rozciągnąć” na więcej tygodni przy mniejszej liczbie godzin tygodniowo

Sesje opieki nie mogą trwać dłużej niż 10 godzin, nie mogą zaczynać się przed 6:00 ani kończyć po 20:00

Po zakwalifikowaniu się dostajesz 11-cyfrowy kod, który przekazujesz wybranej placówce — to ona potwierdza miejsce

Terminy składania wniosków są sztywne: np. 31 marca 2026 roku dla miejsca zaczynającego się w kwietniu 2026