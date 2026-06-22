pacjenci w UK
Organizm stopniowo wchłania tkankę kostną znajdującą się wokół implantu i przez to człowiek cierpi / fot. Shutterstock.com
UKZdrowie
1 min.czytania

Pacjenci w UK narażeni na poważne powikłania po implantach

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Tysiące pacjentów w Wielkiej Brytanii może w najbliższych latach stanąć przed koniecznością przejścia skomplikowanych operacji kręgosłupa. Powodem są sztuczne dyski szyjne M6-C przez lata wszczepiane osobom z uszkodzeniami odcinka szyjnego kręgosłupa jako alternatywa dla klasycznego usztywnienia kręgów.

Rozwiązanie reklamowane jako sposób na zachowanie naturalnej ruchomości szyi okazuje się najprawdopodobniej powiązane z niszczeniem kości.

Sześć lat zwłoki w sprawie zdrowia pacjentów

Najwięcej emocji budzi nie sam problem z implantem, lecz sposób poinformowania o nim pacjentów. Australijskie organy nadzoru w 2020 roku wydały ostrzeżenia dotyczące możliwego związku implantów M6-C z utratą tkanki kostnej. Brytyjski regulator rynku medycznego MHRA poinformował o tym pacjentów dopiero w styczniu 2026.

- Advertisement -

Sześć lat zwłoki w medycynie to bardzo dużo. Sama MHRA przyznała, że doszło do poważnych opóźnień w przekazywaniu informacji o ryzyku związanym z implantami, a producent – firma Orthofix – zdecydował o globalnym wycofaniu dysków M6-C z rynku.

Zamieszanie z implantem przypomina aferę wokół plomb amalgamatowych stosowanych przez NHS. Mimo że uwalniane z nich ilości rtęci uznawane są zazwyczaj za nieszkodliwe, nie do wszystkich ten argument trafia. Przeciwko ich stosowaniu przemawia poza tym estetyka. Przez srebrny kolor wypełnienia są widoczne i nieakceptowalne wizualnie.

Kolejna operacja przez wadliwy implant

Jedną z osób dotkniętych powikłaniami jest Sophia Harrison z hrabstwa East Sussex. Kobieta otrzymała implant M6-C w 2019 roku. Początkowo zabieg poprawił jej jakość jej życia, ale z czasem pojawiły się mrowienie kończyn, dyskomfort w obrębie szyi i uczucie obecności guza w gardle. Badania wykazały zaawansowaną osteolizę. Obecnie pacjentka przygotowuje się do trudnej operacji usunięcia wadliwego implantu.

pacjenci w UK
Doszło do dużych opóźnień w przekazywaniu informacji o ryzyku związanym z implantami / fot. Shutterstock.com

Usunięcie sztucznego dysku z odcinka szyjnego kręgosłupa nie jest standardem. Każda kolejna operacja w tej okolicy wiąże się z większym ryzykiem uszkodzenia nerwów i doprowadzeniem do przewlekłego bólu albo trwałego paraliżu.

Coroczne kontrole po alarmie wokół M6-C

Wielka Brytania zaleciła coroczne monitorowanie wszystkich osób z implantem M6-C. Lekarze mają informować pacjentów o ryzyku osteolizy i kierować ich na diagnostykę w przypadku pojawienia się niepokojących objawów.

Zobacz: Szczury, karaluchy i grzyb! Pracownicy NHS ujawniają tragiczny stan szpitali.

Nawet najbardziej zaawansowany implant może po latach ujawnić problemy, których nie wykazały badania. A gdy chodzi o kręgosłup, margines błędu jest wyjątkowo mały.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Londyn

Koniec martwych stref w londyńskim metrze. Internet i połączenia w większości tuneli

Około 60 proc. podziemnych stacji jest już objętych zasięgiem 4G i 5G.
Artykuł specjalny

Książka, która uczy alfabetu przez zabawę – idealna dla polskich rodzin w UK

Książka, która uczy dzieci alfabetu przez zabawę. Idealna dla polskich rodzin w UK i dzieci dwujęzycznych w wieku 4–8 lat.
Praca i finanse

Rekompensaty dla tych, którzy stracili przechodząc na Universal Credit

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) uruchomiło program rekompensat dla osób, które straciły pieniądze przez przejście na Universal Credit.
UK

Masz pralkę, zmywarkę lub kuchenkę z tej firmy? Może należeć ci się zwrot pieniędzy

Osobom, które kupiły sprzęt AGD w tej firmie, może należeć się zwrot pieniędzy. Wiadomo, że do zwrotu uprawnionych jest 40 000 osób.
UK

Szczury, karaluchy i grzyb! Pracownicy NHS ujawniają tragiczny stan szpitali

W brytyjskiej służbie zdrowia pracuje ponad 10 000 Polaków. Codziennie zmagają się nie tylko z trudami pracy, ale również z tragicznym stanem budynków, pluskwami czy przeciekającymi toaletami. Szczegóły ujawniane przez pracowników NHS szokują!

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie