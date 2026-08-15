NatWest wysyła maile o zamknięciu konta. O co chodzi?

NatWest wysyła maile do posiadaczy kont w banku. Wiadomość zawiera informację, że bank będzie dokonywał pewnych zmian w zasadach użytkowania kont i zmiany te wejdą w życie 1 października 2026 roku. Chodzi o sposób zamykania kont bankowych przez NatWest. Dotyczy to także innych banków brytyjskich. Wyjaśniamy co się zmienia.

Bank musi dać więcej czasu posiadaczowi konta

Do tej pory nieraz zdarzało się, że posiadacz konta w brytyjskim banku, pewnego dnia dowiadywał się, że jego konto zostało zamknięte. Bank mógł wypowiedzieć umowę i zamknąć konto z powodu złamania zasad przez klienta, zwykle bez udzielania wyjaśnień. Zdarzało się, że pieniądze zgromadzone na koncie, były wysyłane w postaci czeku na adres domowy klienta.

Zgodnie z nowymi zasadami banki muszą także pisemnie i jasno wyjaśnić klientom powód, dla którego zamierzają zakończyć świadczenie im swoich usług. Dzięki temu klienci mogą skuteczniej zakwestionować taką decyzję, na przykład za pośrednictwem Financial Ombudsman Service.

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90 dni wypowiedzenia w NatWest

NatWest informuje, że będzie zobowiązany zachować 90-dniowy okres wypowiedzenia. Nawet jeśli klient nie będzie się odwoływał od tej decyzji, będzie miał więcej czasu na znalezienie nowego banku. Otwarcie nowego konta, przeniesienie środków i ustawienia direct debits od nowa jest dla wielu osób udręką. Dlatego konieczność zachowania praktycznie 3 miesięcy wypowiedzenia, to dobra wiadomość dla posiadaczy kont w brytyjskich bankach.

Co ciekawe, z wytycznych rządu wynika, że nowe przepisy mają formalnie zastosowanie wyłącznie do „umów zawartych od 28 kwietnia 2026 roku włącznie”. Banki mogą jednak zdecydować się na stosowanie 90-dniowego okresu wypowiedzenia również w przypadku rachunków założonych wcześniej.

Z maila wysyłanego przez NatWest wynika, że zasada 90 dni będzie miała zastosowanie do kont otwartych także przed 2026 rokiem.

Jak zachować konto w UK po powrocie do Polski?

Czy klienci muszą coś zrobić po otrzymaniu maila?

Mail wysyłany przez NatWest jest wyłącznie informacyjny. Nie trzeba nigdzie akceptować nowych zasad.

Zmiana banku nadal opłacalna

Banki prześcigają się w próbach schwytania klienta oferując promocje, dodatkowe benefity lub dosłownie pieniądze za przeniesienie się z bankowością. Zdaniem wielu opłaca się regularnie sprawdzać oferty banków i zmieniać konta. Podobna sytuacja dotyczy kart kredytowych. Gdzie na tzw. credit card switch można sporo zaoszczędzić. Choć zmiana konta wiąże się z wieloma czynnościami, szczególnie jeśli ktoś ma podane konto w wielu miejscach, ale może się ona opłacać.