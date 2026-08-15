W wyniku błędów DWP zmarło wiele osób pobierających Universal Credit

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) zostało zmuszone do opublikowania szczegółów dotyczących licznych wad w systemie związanych z Universal Credit, które doprowadziły do śmierci i poważnych krzyw osób otrzymujących zasiłek.

DWP ujawniło, w jaki sposób wady w systemie zasiłków Universal Credit były powiązane ze zgonami i poważnymi krzywdami wielu świadczeniobiorców.

Błędy DWP i ich tragiczne konsekwencje

Dane, o których mowa, znalazły się w dokumencie na temat „wyciągania wniosków i poprawy na podstawie poważnych przypadków”. Zawiera on szczegółowe informacje na temat 84 wewnętrznych przeglądów procesów (IPR), które DWP przeprowadziło w latach 2023 – 2024.

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IPR przeprowadza się w przypadku podejrzenia, że działania lub zaniedbania DWP mogły negatywnie wpłynąć na osobę pobierającą zasiłek. Gdy doznała ona poważnej krzywdy, zmarła lub podjęła próbę samobójczą.

DWP od ponad dekady walczy z próbami Disability News Service (DNS) mającymi na celu zmuszenie ministerstwa do ujawnienia zanonimizowanych wersji swoich IPR. I nadal odmawia rodzinom zmarłych osób, które pobierały Universal Credit, wglądu w pełne wersje przeglądów. Chyba że nakaże to system prawny. Odmawia nawet potwierdzenia pogrążonym w żałobie krewnym, że przeprowadzono przeglądy.

Trybunał ds. praw do informacji orzekł jednak wcześniej, że DWP musi ujawnić krótkie – zanonimizowane – szczegóły z tych przeglądów.

Najnowszy komunikat pojawił się w odpowiedzi na kolejną sprawę dotyczącą dostępu do informacji publicznej, wniesioną przez DNS.

W sumie zbadano 42 oddzielne sprawy, które doprowadziły do sformułowania zaleceń dotyczących ulepszenia systemu Universal Credit. A ministerstwo zatwierdziło ponad 100 ulepszeń.

Przypadki poważnych zaniedbań

Wśród ustaleń z przeglądu zalazły się te dotyczące sprawy „Klienta 2”, w której IPR stwierdziło: „Nie podjęto odpowiednich działań, gdy klient wysłał wiadomość, w której poinformował o swoich myślach samobójczych. Nie zidentyfikowano go jako osoby podatnej na zagrożenia”. Nie jest jasne, czy Klient 2 zmarł w wyniku tego błędu.

Chociaż nie wszystkie raporty IPR wskazują na winę DWP, najnowszy komunikat dostarcza dalszych dowodów uzasadniających długotrwałe apele o przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w sprawie lat zgonów spowodowanych działaniami, polityką i uchybieniami ministerstwa.

DWP nie odpowiedziało w tym tygodniu na pytania dotyczące IPR na temat ujawnionych przez nie błędów w zakresie Universal Credit. Ministerstwo podkreśliło jednak, że usprawniło swoje procedury.

Rzecznik DWP powiedział:

– Myślami pozostajemy z osobami dotkniętymi tymi poważnymi przypadkami i ich bliskimi. Każdego roku wspieramy miliony ludzi. I jesteśmy zobowiązani do słuchania, uczenia się i podejmowania działań na podstawie wniosków płynących z niewielkiej liczby poważnych przypadków. Aby móc nadal ulepszać nasze usługi i zapewnić ludziom potrzebne wsparcie.