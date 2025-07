Parking droższy niż mieszkanie? W Londynie to możliwe

Czy zastanawialiście się może, gdzie znajduje się najdroższe miejsce parkingowe w Londynie? Dłużej nie musicie nad tym myśleć, bo już wiemy.

Z danych opublikowanych przez firmę Jefferies London wynika, że palmę pierwszeństwa dzierży Islington. Średnia cena zakupu miejsca parkingowego w tej dzielnicy w ciągu ostatniego roku wyniosła aż 760 tys. funtów. Ta kwota jest pięciokrotnie wyższa niż średnia londyńska. Wysoka cena to efekt ograniczonej podaży oraz coraz większej wartości prywatnych, bezpiecznych miejsc do parkowania.

W Londynie ceny za miejsce parkingowe poszły w górę o 70 proc.

Analiza Jefferies London, obejmująca okres od czerwca 2024 do 20 maja 2025 roku, wykazała, że średnia cena miejsca parkingowego w Londynie wzrosła aż o 70 proc., do 130 tys. funtów.

Ceny rosną nieprzerwanie od kilku lat, a poszczególne przypadki budzą duże zainteresowanie – jak chociażby miejsce parkingowe, które w 2021 roku trafiło na rynek za 750 tys. funtów, czy też inne, warte 85 tys. funtów, mimo że ledwo mieściło samochód.

Najdroższe dzielnice poza Islington

Poza Islington na uwagę zasługują również inne dzielnice, gdzie ceny miejsc parkingowych osiągają zawrotne poziomy. W Tower Hamlets średnia cena wzrosła aż o 146 proc. do, poziomu 600 tys. funtów. W Merton nabywcy płacili średnio 420 tys. funtów, w Redbridge 293 tys. funtów, a w Waltham Forest 280 tys. funtów.

Co ciekawe, chociaż ceny w Redbridge i Waltham Forest były wysokie, odnotowano tam spadki – odpowiednio o 21 i 24 proc. Tymczasem w prestiżowym Westminster ceny wzrosły o 23 proc. do średniego poziomu 110 tys. funtów, a w Kensington i Chelsea wyniosły 80 tys. funtów, co oznacza 5-procentowy wzrost.

Tutaj ceny spadły drastycznie

Nie wszystkie dzielnice Londynu doświadczyły wzrostów cen. W Ealing cena miejsca parkingowego mocno spadła. W okresie między czerwcem 2023 a majem 2024 roku średnia wynosiła 440 tys. funtów, podczas gdy w ostatnim roku spadła do zaledwie 5 tys. funtów. Podobnie dramatyczny spadek zanotowano w Southwark – z 267 tys. funtów do 25 tys. funtów. W Richmond upon Thames ceny obniżyły się z 297 500 do 45 tys. funtów.

Wzrosty napędzane są przez małą podaż, ograniczenia planistyczne i rosnącą potrzebę posiadania bezpiecznego parkingu. W mieście, gdzie mimo dobrej infrastruktury transportowej wielu mieszkańców wciąż posiada samochód, rywalizacja o miejsce parkingowe nie słabnie.