Piątek 13. jest pechowy – mamy na to dowody!

W przesądy można wierzyć lub nie, ale faktem jest, że kiedy trzynasty dzień miesiąca wypada w piątek wielu z nas, profilaktycznie, decyduje się zostać w domu. Po to, by spędzić ten „pechowy” dzień możliwie jak najbezpieczniej. I może słusznie, bo jak uczy historia, właśnie wtedy miało miejsce kilka wydarzeń, które trudno określić inaczej niż co najmniej „niefortunne”.

Strach przed piątkiem trzynastego, który średnio wypada trzy razy do roku, ma nawet swoją oficjalną nazwę. Jest to „paraskewidekatriafobia” (z greckiego 'paraskevi’ – 'piatek’). Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez British Medical Journal, fobii tej nie należy lekceważyć, gdyż ma ona uzasadnione przesłanki. Tego dnia wyraźnie zwiększa się liczba wypadków drogowych.

Trzynastka jest pechowa

Zdaniem Thomasa Fernslera, profesora z Uniwersytetu Delaware, zagadnieniem pechowości piątku trzynastego zajmuje się zawodowo, początki tego przesądu mają korzenie biblijne. W ostatniej wieczerzy uczestniczyło 13 osób – Jezus i 12 apostołów, z kolei ukrzyżowanie miało miejsce w piątek.

Fersnel dopatrzył się również trzynastki w mitologii skandynawskiej, w której znajdziemy opowieść o zakończonym krwawą jatką spotkaniu dwunastu bogów. Sprawcą zamieszania był nieproszony, trzynasty gość – Loki. Historia tak mocno zakorzeniła się w zbiorowej świadomości. Dlatego w niektórych kulturach do dzisiaj jak ognia unika się organizowania trzynastoosobowych przyjęć. W Paryżu działa nawet agencja, za pośrednictwem której można wynająć profesjonalnego czternastego „imprezowicza”, tzw. „quatorzieme”.

Katastrofy, które wydarzyły się w piątek trzynastego

W piątek trzynastego wydarzyło się również kilka spektakularnych katastrof. Od bombardowania pałacu Buckingham w czasie II Wojny Światowej w październiku 1940, przez głośny wypadek samolotu w Andach w 1972. Stanowiło to inspirację scenariusza filmu „Alive”, którego bohaterowie aby przetrwać uciekają się do aktów kanibalizmu.

O zdanie na temat pechowości 13. dnia miesiąca spytać można bliźniaczek Olsen, aktorek znanych z serialu „Pełna chata”. Wtedy bowiem obecne celebrytki-milionerki przyszły na świat. Inny pogląd na tę kwestię mają zapewne brytyjscy górnicy. W piątek trzynastego urodziła się również „Żelazna Dama”- premier Margaret Thatcher, która w wyniku przeprowadzonych latach 70. reform wielu z nich pozbawiła zatrudnienia.

Historyczne wydarzenia z piątku 13-go

Areszt templariuszy – 13 października 1307 r. Król Francji Filip IV Piękny nakazał aresztowanie rycerzy zakonu templariuszy. Wielu z nich torturowano i stracono, co zapoczątkowało legendę o „przekleństwie piątku trzynastego”. Katastrofa lotnicza Andes – 13 października 1972 r. Samolot urugwajskich rugbystów rozbił się w Andach. Ocalałych uratowano dopiero po ponad 2 miesiącach, a ich dramat stał się kanwą książek i filmu Alive. Pożar „Buckingham Colliery” – 13 marca 1952 r. W kopalni węgla w Walii wybuchł pożar, w którym zginęło 18 górników. Katastrofa samolotu chilijskich sił powietrznych – 13 października 1972 r. To ten sam dzień co tragedia w Andach – zbiegło się kilka dramatów lotniczych. Katastrofa Costa Concordia – 13 stycznia 2012 r. (piątek) Luksusowy włoski statek wycieczkowy uderzył w skały i częściowo zatonął koło wyspy Giglio. Zginęły 32 osoby, a kapitan Francesco Schettino został skazany na więzienie. Huragan Charley – 13 sierpnia 2004 r. Jeden z najpotężniejszych huraganów w historii Florydy uderzył właśnie w piątek 13-go, zabijając kilkadziesiąt osób. Czarny Piątek na giełdzie – 13 października 1989 r. Tego dnia doszło do gwałtownego spadku na Wall Street (Dow Jones spadł o 6,91%).

Jeśli sądzicie, że tradycja pechowego piątku ma szanse odejść w zapomnienie, warto przytoczyć przewidywania naukowców z NASA, którzy ostrzegają, że właśnie tego dnia w roku 2029 nad Ziemią przeleci asteroida Apophis. Naukowcy obiecują, że do zderzenia nie dojdzie, jednak biorąc pod uwagę okoliczności, pozostaje nam tylko trzymać kciuki.