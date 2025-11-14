PKB wzrasta wolniej niż wskazywały prognozy, czyli kolejna zła wiadomość przed ogłoszeniem budżetu w UK

Gospodarka Wielkiej Brytanii zanotowała zaledwie 0,1% wzrostu w trzecim kwartale 2025 roku. Zatem mniej niż przewidywały rynki. Dane te, opublikowane tuż przed planowanym na 26 listopada budżetem, wskazują na wyraźne spowolnienie. Nakłada się ono na rosnącą stopę bezrobocia i rosnące napięcia w sektorze przemysłowym.

Według Office for National Statistics, we wrześniu PKB spadło o 0,1% w ujęciu miesięcznym, co jest wynikiem częściowo skutków paraliżującego cyberataku na Jaguar Land Rover. Produkcja samochodów spadła do najniższego poziomu od 73 lat. Dlatego pociągnęła w dół sektor przemysłowy, który wcześniej był jednym z głównych motorów wzrostu gospodarczego.

Rynki przewidywały 0,2% wzrostu w kwartale, a w poprzednich trzech miesiącach gospodarka zwiększyła się o 0,3%. Dodatkowo, stopa bezrobocia wzrosła do 5%, najwyższego poziomu od czterech lat. To podkreśla narastające problemy na rynku pracy.

PKB wzrasta wolniej niż mówiły prognozy. Dlaczego wzrost jest tak niski?

PKB wzrasta wolniej niż prognozy. Głównie dlatego, że na spowolnienie wpływa kilka czynników:

Problemy w przemyśle samochodowym po cyberataku na JLR, które zmniejszyły produkcję i eksport.

Wahania popytu konsumenckiego w związku z rosnącymi kosztami energii i inflacją.

Niepewność inwestycyjna w kluczowych sektorach, takich jak finanse, przemysł ciężki i technologia, powodująca opóźnienia w decyzjach inwestycyjnych.

Co oznaczają te dane przed ogłoszeniem budżetu przez kanclerz skarbu?

PKB wzrasta wolniej niż prognozy. Dane te stanowią sygnał ostrzegawczy dla rządu przed prezentacją budżetu 26 listopada. Spowolnienie gospodarcze i wyższe bezrobocie mogą wymusić działania w dwóch kierunkach:

Polityka fiskalna: możliwe podwyżki podatków lub wprowadzenie nowych źródeł dochodów, aby zrównoważyć spadek wpływów do budżetu.

Wsparcie dla rynku pracy i przemysłu: rząd może zwiększyć wydatki na programy zatrudnienia i pomoc dla sektora przemysłowego, aby stymulować wzrost.

Ekonomiści podkreślają, że choć wzrost 0,1% może wydawać się minimalny, połączenie go z rosnącym bezrobociem i słabnącym sektorem produkcyjnym daje obraz wyraźnego spowolnienia. Dlatego zaistniała sytuacja gospodarcza w UK wymaga uważnego planowania budżetowego.

Rachel Reeves, przygotowując się do swojego drugiego budżetu, wskazuje w swoich wypowiedziach na konieczność „bezpieczeństwa kraju i stabilnej przyszłości”. To sugeruje, że nadchodzący budżet może łączyć zarówno cięcia, jak i inwestycje, aby przeciwdziałać rosnącym problemom gospodarczym. O wszystkim przekonamy się 26 listopada.