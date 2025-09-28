Płacisz telefonem na parkingach? Uważaj! Lepiej korzystać z gotówki

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii są ostrzegani przed oszustwami związanymi z kodami QR. Te oszukują kierowców na parkingach czy klientów w pubach i restauracjach.

Kody QR są wszechobecne. Znajdziemy je na stołach w pubach, na rachunkach w restauracjach czy na parkomatach w całym kraju. Większość ludzi skanuje je bez namysłu. Jednakże ten pozornie niewinny czarno-biały kwadrat może być początkiem finansowej katastrofy.

Fałszywe kody QR – nowe zagrożenie w UK

Oszuści w UK umieszczają fałszywe kody QR na oryginalnych kodach w różnych miejscach, wymuszając od niczego niepodejrzewających ludzi ich dane bankowe. Jak informuje Action Fraud, to oszustwo, określane mianem „quishing” (phishing z wykorzystaniem kodów QR), kosztowało ofiary niemal 3,5 miliona funtów w ciągu zaledwie roku.

Fałszywe kody QR pojawiają się też w sklepach internetowych. Sprzedawcy otrzymują je e-mailem w celu uwierzytelnienia swoich kont lub przetworzenia płatności za sprzedane przedmioty.

Niektóre raporty wskazują na oszustów podszywających się pod HMRC lub inne rządowe agencje. Kod QR może wygenerować każdy. Mimo iż wiele z nich jest nieszkodliwych, niektóre stanowią punkt wejścia do oszustwa.

Ponieważ kody QR stają się tak powszechne, zagrożenie rośnie z dnia na dzień. W zeszłym roku policja Cambridgeshire ogłosiła nową kampanią mającą podnieść świadomość dotyczącą ryzyka związanego z fałszywymi kodami QR. Kampania pojawiła się po incydencie, w którym jedna osoba straciła 13 tysięcy funtów po zeskanowaniu kodu na parkomacie.

Jak działa „quishing”?

Oszuści drukują fałszywe naklejki z kodami QR i umieszczają je bezpośrednio na prawdziwych kodach w pubach, kawiarniach, restauracjach i parkomatach. Kiedy skanujesz kod, który uważasz za autentyczny, aby zapłacić za parking, rachunek lub wyświetlić menu, zostajesz przekierowany na fałszywą stronę internetową, która wygląda identycznie jak oryginał.

Te fałszywe strony mają na celu przechwycenie danych bankowych, danych logowania, a nawet zainstalowanie złośliwego oprogramowania na urządzeniu.

– Piękno kodów QR z perspektywy przestępcy polega na tym, że nie da się stwierdzić, dokąd prowadzą, patrząc na nie. Zanim zorientujesz się, że coś jest nie tak, często jest już za późno – mówi rzecznik firmy technologicznej OddsMonkey.

Każdy, kto używa kodów QR w codziennych czynnościach, jest potencjalnie narażony na atak. Głównymi celami są klienci restauracji skanujący kody do menu lub płatności w pubach i restauracjach, a także kierowcy używający kodów QR w parkomatach lub punktach ładowania pojazdów elektrycznych.

Oszustwa stały się szczególnie powszechne od czasu pandemii. W tym czasie firmy szybko wdrożyły kody QR, aby ograniczyć kontakt fizyczny z menu i terminalami płatniczymi.

Jak rozpoznać fałszywy kod QR i uniknąć pułapki

Zanim zeskanujesz kod QR, poświęć chwilę na dokładne obejrzenie go. Sprawdź, czy nie ma śladów ingerencji, takich jak naklejki naklejone na inne kody lub krawędzie, które wyglądają na niedawno nałożone. Jeśli masz przy sobie gotówkę, spróbuj jej użyć, aby uniknąć otwierania kodu QR na telefonie.

Zawsze sprawdzaj adres internetowy przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych. Upewnij się, że jest poprawnie wpisany i korzysta z protokołu HTTPS. Jeśli coś wygląda podejrzanie, zaufaj swojej intuicji.

Podczas jedzenia poza domem nie wahaj się poprosić obsługę o prawidłowy link do płatności lub skorzystać z oficjalnej strony internetowej lub aplikacji lokalu. Większość legalnych firm chętnie udostępni alternatywne rozwiązania. Użyj wbudowanej aplikacji aparatu w telefonie, aby podejrzeć linki przed ich otwarciem i nigdy nie skanuj kodów QR z niechcianych e-maili, SMS-ów ani ulotek.

– Kody QR stały się częścią codziennego życia, ale oszuści wykorzystują właśnie tę powszechność. Kilka sekund ostrożności może zaoszczędzić setki funtów – dodaje rzecznik OddsMonkey.