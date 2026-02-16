Basic bank account w UK. Darmowe i dostępne dla osób ze słabą zdolnością kredytową

hsbPonad milion ludzi w Wielkiej Brytanii nie ma dostępu do standardowych kont bankowych (z możliwością zaciągnięcia debetu) ze względu na ich słabą zdolność kredytową. Mogą oni jednak założyć podstawowe konto bankowe (basic bank account) tak niechętnie reklamowane przez banki.

Czym jest podstawowe konto bankowe?

Basic Bank Account w Wielkiej Brytanii to specjalny rodzaj konta bieżącego zaprojektowany dla osób, które mają trudności z otwarciem standardowego rachunku ze względu na niską ocenę kredytową (credit score) lub jej brak. Jest to rozwiązanie typu „no-frills” – daje dostęp do podstawowych usług, ale chroni Cię przed zadłużeniem.

Kluczowe cechy Basic Bank Account

Brak opłat miesięcznych: Prowadzenie takiego konta jest darmowe. - Advertisement -

Bezpieczeństwo (Brak Debetu): Nie możesz wejść na minus. Banki nie oferują w ramach tego konta limitu kredytowego ani debetu, co zapobiega naliczaniu karnych odsetek.

Karta debetowa: Otrzymujesz kartę, którą możesz płacić w sklepach i wypłacać gotówkę z bankomatów.

Płatności automatyczne: Możesz ustawiać zlecenia stałe ( Standing Orders ) oraz polecenia zapłaty ( Direct Debits ), co jest niezbędne do opłacania rachunków za prąd, gaz czy telefon.

Wpływy: Na konto może wpływać Twoja wypłata, zasiłki czy emerytura.

Uwaga! Konta te nie oferują najczęściej przelewów zagranicznych. Jednak i tak bardziej opłacalne jest robienie przelewów poprzez Wise czy Revolut. Obie te firmy założą konto, które to umożliwi.

Konto brytyjskie z dobrym kursem wymiany walut Banki w UK potrafią doliczyć nawet 3-5% marży do każdego przelewu do Polski. Wysyłając £1000 przez Wise, odbiorca dostanie w kraju średnio o 150-250 PLN więcej niż przy tradycyjnym przelewie. 👉 Sprawdź, jaki kurs dostaniesz dziś w Wise

Czy podstawowe konta bankowe są całkowicie wolne od opłat?

Tylko wtedy, gdy będziesz właściwie zarządzać swoim kontem. W przypadku, gdy chcesz dokonać płatności, której wysokość przekracza ilość dostępnych środków na koncie, zostaniesz obciążony opłatami za taką transakcję nawet do 25 funtów. Dlatego ważne jest, abyś zdawał sobie sprawę z tego, ile masz na koncie, zanim przystąpisz do opłacania rachunków.

Dlaczego banki nie reklamują tych kont?

Przyczyna jest prosta – banki nie zarabiają na klientach podstawowych kont bankowych. Krótko mówiąc, zakładanie tych kont nie leży w interesie banków. Są one nawet stratne, gdyż nie mogą takich klientów obciążyć kosztami prowadzenia konta. Dlatego też banki nie przedstawiają klientom ofert związanych z kontem podstawowym – obliczają ich zdolność kredytową i jeśli znajduje się ona na niskim poziomie, to odrzucają aplikację. Aby założyć konto podstawowe, musimy o nie zapytać.

Które banki oferują konta podstawowe?

Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group (Bank of Scotland, Halifax i Lloyds), National Australia Group (Clydesdale Bank i Yorkshire Bank), Nationwide, RBS Group (NatWest, Royal Bank of Scotland i Ulster Bank), Santander i TSB.

Dla kogo konto basic?

Zazwyczaj banki proponują ten produkt osobom, które:

Mają złą historię kredytową (np. ogłoszoną upadłość w przeszłości). Są nowymi rezydentami w UK i nie zdążyły jeszcze zbudować historii kredytowej. Mają niskie dochody i chcą mieć pełną kontrolę nad wydatkami bez ryzyka zadłużenia

Jedynymi osobami, które nie mogą założyć konta podstawowego są te z przeszłością kryminalną, które zostały oskarżone o oszustwa finansowe.