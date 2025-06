Spending review 2025: Rząd zapowiada budowę setek tysięcy tanich domów

W środę w brytyjskim parlamencie przedstawiono spending review. W ramach pakietu o wartości 39 miliardów funtów, kanclerz skarbu Rachel Reeves, ogłosiła, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat zostanie wybudowane setki tysięcy tanich domów w Wielkiej Brytanii. Reeves chce w ten sposób walczyć z kryzysem mieszkaniowym.

Finansowanie nowego programu Affordable Homes znacznie przekracza kwotę, którą przyznano w przeszłości. Ministerstwo Skarbu przekazało, że roczne inwestycje w tanie mieszkania wzrosną do czterech miliardów funtów do 2030 roku. To niemal dwukrotnie więcej niż średnie finansowanie z lat 2021-2026, które osiąga 2,3 miliarda funtów.

- Advertisement -

Źródło powiązane z rządem przekazało, że „rząd inwestuje w odnowę Wielkiej Brytanii, aby ludzie pracujący mieli się lepiej”.

Mairi MacRae, dyrektor w Shelter UK, powiedziała:

– Nowa inwestycja to przełomowy moment w walce z kryzysem mieszkaniowym. Jest to ogromna szansa na naprawienie dziesięcioleci zaniedbań i rozpoczęcie nowego rozdziału dla mieszkalnictwa w tym kraju.

Z kolei Kate Henderson, dyrektor naczelna National Housing Federation mówi:

– Jest to najbardziej ambitny program mieszkań socjalnych od dziesięcioleci i wraz z długoterminową pewnością wysokości czynszów zapoczątkuje pokoleniowy impuls w zakresie dostarczania nowych mieszkań socjalnych.

Spending review 2025. Na co jeszcze pójdą pieniądze z budżetu?

W środę Rachel Reeves przedstawiła przegląd wydatków (spending review). Kanclerz opowiedziała o osiągnięciach rządu i decyzjach dotyczących budżetu. Wspomniała oczywiście o „czternastu latach złego zarządzania” Konserwatystów i dziurze budżetowej wynoszącej 22 miliardy funtów. Czego jeszcze można się było dowiedzieć z wystąpienia Reeves?

Obronność

W pierwszej części Reeves przedstawiła ogłoszone już wcześniej zwiększone wydatki na obronę i bezpieczeństwo. Ważnym elementem jej wypowiedzi było też zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze, szczególnie w Szkocji.

Imigranci i uchodźcy

Kanclerz poruszyła też kwestie imigracji. Powiedziała, że Border Security Command otrzyma nawet 280 milionów funtów rocznie więcej do końca okresu przeglądu wydatków. Reeves zapowiedziała, że rząd wstrzyma wszystkie wydatki na hotele dla osób ubiegających się o azyl do końca tej kadencji.

Energia atomowa i dwutlenek węgla

Reeves zapowiedziała inwestycję rzędu trzydziestu miliardów funtów w energię jądrową. Około połowa tych pieniędzy ma być przeznaczona na reaktor Sizewell C. Zapowiedziała też nowe środki na małe modułowe reaktory jądrowe oraz badania nad fuzją jądrową. Potwierdziła też inwestycję w projekt wychwytywania dwutlenku węgla w Aberdeenshire.

Biznes

Zapowiedziała też dodatkowe dwa miliardy funtów, które mają być przeznaczone na inwestycję w sztuczną inteligencję. Zwiększone ma być też finansowanie dla British Business Bank. Nawet 1,2 miliarda funtów rocznie ma być przekazane na szkolenia zawodowe dla młodych ludzi.

Transport

Reeves mówiła też o inwestycjach w kolej, lotniska oraz autobusy. W tym o wzmocnieniu Northern Powerhouse Rail oraz East West Rail, a także dofinansowaniu węzła kolejowego Midlands i inwestycji ponad 400 milionów funtów w walijską kolej. Kanclerz przekazała również, że planuje czterokrotny wzrost dotacji na transport lokalny poza Londynem. Obiecała też zmianę przepisów, aby umożliwić większe wydatki w konkretnych regionach.

Wydatki lokalne

Te obejmują 350 milionów funtów na obiekty takie jak parki, biblioteki i baseny w wielu miastach. Reeves wymieniła kilka miejscowości, z których większość jest reprezentowana przez posłów Partii Pracy.

Policja i więziennictwo

Reeves twierdzi, że zwiększy wydatki na policję o 2,3% rocznie. Kanclerz powiedziała też o kolejnych siedmiu miliardach funtów przeznaczonych na sfinansowanie czternastu tysięcy nowych miejsc w więzieniach.

Warm House Plan

W swoim przemówieniu Reeves potwierdziła, że uhonoruje zobowiązanie dotyczące funduszu w wysokości 13,2 miliardów funtów na naprawę nieszczelnych domów oraz instalację pomp ciepła i paneli słonecznych. Reeves twierdzi, że to działanie rządu może przynieść oszczędność średnio 600 funtów rocznie na rachunkach dla obywateli.

Szkolnictwo

Reeves zapowiedziała, że z budżetu zostanie przekazane dodatkowe 2,3 miliarda funtów rocznie na utrzymanie istniejących szkół oraz 2,4 miliarda funtów na budowanie nowych placówek.

Służba zdrowia

Na samym końcu swojego spending review Reeves powiedziała, że NHS otrzyma dodatkowe 3% rocznie. Jak twierdzi, ma się to przekładać na dodatkowe 29 miliardów funtów przeznaczonych na służbę zdrowia.