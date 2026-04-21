Podwyżka płacy minimalnej w Holandii dla młodych

W Holandii młodzi pracownicy otrzymają podwyżkę płacy minimalnej
Paulina Markowska
Holenderski rząd planuje podwyżkę płacy minimalnej dla młodych pracowników od 2027 roku. Jest to konieczne, gdyż wielu z nich nie ma pieniędzy na koniec miesiąca ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania.

Wśród pracowników w wieku od 16 do 20 lat ma wzrosnąć płaca minimalna. W ten sposób młodzi ludzie będą mogli zarabiać ponad 2 euro więcej za godzinę.

Od kiedy podwyżka płacy minimalnej dla młodych?

Mimo że płaca minimalna dla młodych ludzi wzrasta w Holandii, dokładna wysokość podwyżki jest nadal niepewna. Po ustaleniu standardowej podwyżki płacy minimalnej będzie wiadomo dokładnie, ile dodatkowo zarobią młodzi ludzie. Informacja ta jest ogłaszana dwa razy w roku, w styczniu i lipcu.

Pewne jest jednak to, że od 2027 roku holenderski rząd planuje podnieść płacę minimalną. Podwyżka będzie zależała od wieku pracownika. 16-latkowie mogą liczyć na wzrost o co najmniej 81 centów. Natomiast 19-latkowie na wzrost o co najmniej 2,20 euro za godzinę.

Niestety podwyżka płacy minimalnej nie będzie dotyczyć 15-latków. Minister spraw społecznych i zatrudnienia Hans Vijlbrief uzasadnił to agencji NOS:

Naturalnie skończą 16, 17 lub 18 lat. Na te lata przeznaczyliśmy największą podwyżkę, ponieważ wtedy ludzie zaczynają się usamodzielniać.

fot. Shutterstock

Wyższe koszty utrzymania uderzają w młodych

Coraz wyższe koszty utrzymania utrudniają życie wszystkim pracownikom, a szczególnie młodym. To często oni pracują na niższych stanowiskach i nie otrzymują tak wielu podwyżek płac. Z badań NOS wynika nawet, że coraz więcej młodych ludzi nie ma pieniędzy na koniec miesiąca.

Nie jest pewne jednak, czy młodzi pracownicy faktycznie odczują korzyści z zapowiadanej podwyżki płacy minimalnej. Natomiast pracodawcy ostrzegają, że pociągnie to za sobą wzrost kosztów osobowych. A te mogą być przerzucone na klientów. Według szacunków rządu może to spowodować wzrost cen o 0,5 do 1,5 procent.

Przypomnijmy, że ustawowe wynagrodzenie minimalne obowiązuje w Holandii od 21. roku życia i wynosi obecnie 14,71 euro za godzinę. Piętnastolatkowie zarabiają 30 proc. tej kwoty. Szesnastolatkowie otrzymują obecnie 34,5 proc. tej kwoty. Podwyżka w ich przypadku wyniesie do 40 proc. W przypadku siedemnastolatków kwota ta wzrasta z 39,5 proc. do 50 proc. Z kolei w przypadku osiemnastolatków wzrośnie ona z 50 proc. do 62,5 proc.

Młodzi ludzie w wieku 19 lat otrzymywali wcześniej 60 proc. ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Od przyszłego roku ma wzrosnąć ono do 75 proc. A w przypadku 20-latków płaca wzrośnie z 70 do 87,5 procent.

