Podwyżka płacy minimalnej będzie miała niewielki wpływ na zatrudnienie

Według Low Pay Commission (LPC) podwyżka płacy minimalnej będzie miała „minimalny” wpływ na zatrudnienie i inflację w Wielkiej Brytanii. Jednak już dwie trzecie firm z branży hotelarsko-gastronomicznej planuje zwolnienia pracowników.

Niedawno pisaliśmy o wzroście kosztów zatrudnienia w Wielkiej Brytanii i jego konsekwencjach. Do jednych z nich należą plany wielu firm z branży hotelarsko-gastronomicznej dotyczące zwolnień pracowników. Wraz z tą deklaracją pojawiła się analiza Low Pay Commission (LPC), według której kwietniowa podwyżka płacy minimalnej nie będzie miała znaczącego wpływu na poziom zatrudnienia w kraju.

Podwyżka płacy minimalnej i jej wpływ na zatrudnienie

Badanie 20 000 firm, zlecone przez UKHospitality i inne organizacje branżowe, wykazało, że 64 proc. z nich planuje redukcję zatrudnienia. Mimo to wiele firm stwierdziło, że byłyby gotowe na rozwój, gdyby obniżono koszty. Badanie wykazało, że 46 proc. firm stworzyłoby miejsca pracy. A 27 proc. otworzyłoby się na nowe lokalizacje, gdyby zmniejszono obciążenia podatkowe sektora gastronomiczno-hotelarskiego.

LPC uważa, że podwyżka płacy minimalnej zeszłej wiosny nie wpłynęła znacząco na zatrudnienie w całej gospodarce. Zatem pomimo obaw, że w tym roku podwyżka ta będzie szczególnie szkodliwa dla sektora hotelarsko-gastronomicznego, badania LPC wykazały, że wcale nie musi tak być.

Problemem wyższe ubezpieczenie społeczne

Pracodawcy biorący udział w badaniu LPC twierdzą, że zmiany w składkach na ubezpieczenia społeczne były tak znaczące i nieoczekiwane, że miały większy wpływ na zatrudnienie niż podwyżka płacy minimalnej. Podniosły one koszty pracy, szczególnie w sektorach nisko płatnych. A także uderzyły w pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. To tak naprawdę tylko pogłębiło wpływ podwyżki płacy minimalnej.

Większość firm postrzega zatem składki na ubezpieczenia społeczne jako główny czynnik presji kosztowej.

LPC podało w swoim raporcie opublikowanym na stronie gov.uk: „Biorąc pod uwagę wszystkie dowody, naszym zdaniem ostatnie podwyżki płacy minimalnej (NLW) nie miały znaczącego negatywnego wpływu na zatrudnienie. Obszary o wyższym poziomie płacy minimalnej (NLW) odnotowały generalnie mniejszy spadek zatrudnienia niż inne. Zaobserwowaliśmy również wzrost liczby pracowników przechodzących z poziomu płacy minimalnej na lepiej płatne stanowiska. Co sugeruje utrzymujące się zapotrzebowanie na siłę roboczą”.

LPC przyznaje jednak, że pracodawcy nadal zgłaszają trudności w pokryciu kosztów płacy minimalnej. Zwłaszcza w połączeniu ze wspomnianym wzrostem składek na ubezpieczenie społeczne.