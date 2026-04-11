W kwietniu weszła podwyżka płacy minimalnej w UK
Podwyżka płacy minimalnej będzie miała niewielki wpływ na zatrudnienie

Według Low Pay Commission (LPC) podwyżka płacy minimalnej będzie miała „minimalny” wpływ na zatrudnienie i inflację w Wielkiej Brytanii. Jednak już dwie trzecie firm z branży hotelarsko-gastronomicznej planuje zwolnienia pracowników.

Niedawno pisaliśmy o wzroście kosztów zatrudnienia w Wielkiej Brytanii i jego konsekwencjach. Do jednych z nich należą plany wielu firm z branży hotelarsko-gastronomicznej dotyczące zwolnień pracowników. Wraz z tą deklaracją pojawiła się analiza Low Pay Commission (LPC), według której kwietniowa podwyżka płacy minimalnej nie będzie miała znaczącego wpływu na poziom zatrudnienia w kraju.

Podwyżka płacy minimalnej i jej wpływ na zatrudnienie

Badanie 20 000 firm, zlecone przez UKHospitality i inne organizacje branżowe, wykazało, że 64 proc. z nich planuje redukcję zatrudnienia. Mimo to wiele firm stwierdziło, że byłyby gotowe na rozwój, gdyby obniżono koszty. Badanie wykazało, że 46 proc. firm stworzyłoby miejsca pracy. A 27 proc. otworzyłoby się na nowe lokalizacje, gdyby zmniejszono obciążenia podatkowe sektora gastronomiczno-hotelarskiego.

LPC uważa, że podwyżka płacy minimalnej zeszłej wiosny nie wpłynęła znacząco na zatrudnienie w całej gospodarce. Zatem pomimo obaw, że w tym roku podwyżka ta będzie szczególnie szkodliwa dla sektora hotelarsko-gastronomicznego, badania LPC wykazały, że wcale nie musi tak być.

Zmiany w składkach na ubezpieczenie społeczne miały większy wpływ na zatrudnienie niż podwyżka płacy minimalnej / fot. Shutterstock

Problemem wyższe ubezpieczenie społeczne

Pracodawcy biorący udział w badaniu LPC twierdzą, że zmiany w składkach na ubezpieczenia społeczne były tak znaczące i nieoczekiwane, że miały większy wpływ na zatrudnienie niż podwyżka płacy minimalnej. Podniosły one koszty pracy, szczególnie w sektorach nisko płatnych. A także uderzyły w pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. To tak naprawdę tylko pogłębiło wpływ podwyżki płacy minimalnej.
Większość firm postrzega zatem składki na ubezpieczenia społeczne jako główny czynnik presji kosztowej.

LPC podało w swoim raporcie opublikowanym na stronie gov.uk: „Biorąc pod uwagę wszystkie dowody, naszym zdaniem ostatnie podwyżki płacy minimalnej (NLW) nie miały znaczącego negatywnego wpływu na zatrudnienie. Obszary o wyższym poziomie płacy minimalnej (NLW) odnotowały generalnie mniejszy spadek zatrudnienia niż inne. Zaobserwowaliśmy również wzrost liczby pracowników przechodzących z poziomu płacy minimalnej na lepiej płatne stanowiska. Co sugeruje utrzymujące się zapotrzebowanie na siłę roboczą”.

LPC przyznaje jednak, że pracodawcy nadal zgłaszają trudności w pokryciu kosztów płacy minimalnej. Zwłaszcza w połączeniu ze wspomnianym wzrostem składek na ubezpieczenie społeczne.

Teksty tygodnia

UK

Rosyjscy hakerzy atakują domowe routery w UK. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Hakerzy najpierw skanują tysięcy sieci, a później selekcjonują te najbardziej podatnych i dopiero atakują.
Crime

Lot z Krakowa do Bristolu przerwany. Pasażer, który groził polskiej załodze z karą więzienia!

Lot z Krakowa do Bristolu przerwany, a agresywny pasażer właśnie usłyszał wysoką karę.  Co działo się na pokładzie?
UK

Mieszkasz w Szkocji? W 2026 dostaniesz dodatkowy dzień wolny

W 2026 roku Szkocja zyska dodatkowy dzień wolny. Ma to związek z nadchodzącym mundialem.
Praca i finanse

Od tego tygodnia duże zmiany w Universal Credit. Kto zyska, a kto straci?

Od 6 kwietnia weszły w życie zmiany w Universal Credit, które odczują miliony mieszkańców Wielkiej Brytanii. Oto kluczowe z nich.
Londyn

Kieszonkowcy masowo kradną telefony. Policja jest bezradna

Przestępcy kieszonkowi, pomimo wielokrotnego łamania prawa, wychodzą na wolność za kaucją lub są karani jedynie grzywnami.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie