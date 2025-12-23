Polacy na Londyńskiej Paradzie Noworocznej 2026

1 stycznia 2026 roku Polacy pojawią się na ulicach Londynu podczas ważnego dla Polonii wydarzenia London Parade (wcześniej London New Year`s Day Parade, LNYDP). Polska grupa Poles in London Parade zaprezentuje się w jednym z największych widowisk ulicznych na świecie, transmitowanym globalnie do setek milionów widzów.

W tym roku polska delegacja maszeruje pod patronatem honorowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Organizatorzy podkreślają, że stanowi ważne wyróżnienie i podkreśla rosnącą rangę udziału Polonii międzynarodowym wydarzeniu.

Polacy na London Parade

Polacy na Londyńskiej Paradzie Noworocznej jako delegacja pojawili się po raz pierwszy 1 stycznia 2024 roku z inicjatywy Sebastiana Wopińskiego. Prezesa Instytutu 303 – 303 Polish Association CIC oraz dyrektora Polskiej Sobotniej Szkoły im. Dywizjonu 303 w Londynie. Wspólnie z Tomaszem Wiśniewskim, prezesem Worcestershire Polish Association, prezydentem Brytyjskiego Czerwonego Krzyża oraz wieloletnim członkiem Rady Polonijnej przy Ambasadorze Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, założył grupę Poles in LNYDP.

- Advertisement -

Celem inicjatywy było godne i wyraziste reprezentowanie Polski podczas tego wyjątkowego wydarzenia. Poprzez obecność łączącą pamięć historyczną z nowoczesnym przekazem kulturowym. Obaj inicjatorzy objęli funkcje dyrektorów grupy, wnosząc do niej wieloletnie doświadczenie w działalności polonijnej oraz głębokie zaangażowanie w rozwój polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii. A także w utrwalaniu trwałych i opartych na wzajemnym szacunku relacji polsko-brytyjskich.

Dziś inicjatywa kontynuuje swoją działalność pod nazwą Poles in London Parade, wpisując się trwale w struktury Instytutu 303 i nadając swojej misji wymiar długofalowy.

Przemarsz polskiej grupy odbywał się oficjalną trasą prowadzącą przez samo serce Londynu. Przez jego najbardziej reprezentacyjne i symboliczne przestrzenie. Uczestnicy parady przeszli przez Piccadilly, Regent Street, Trafalgar Square oraz Whitehall. I zakończyli pochód na Parliament Square, w ścisłym centrum brytyjskiej stolicy. W bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych instytucji państwowych.

Obecność Polaków spotkała się z niezwykle życzliwym i entuzjastycznym odbiorem. Zarówno ze strony organizatorów wydarzenia, jak i międzynarodowej publiczności zgromadzonej wzdłuż trasy.

W poprzednich edycjach grupa zaprezentowała wybitne postacie polskiej historii. Ukazała doniosły i trwały wkład naszego kraju w kształtowanie dziedzictwa światowej nauki i kultury.

W 2024 roku uhonorowano postać Mikołaja Kopernika, jednego z najwybitniejszych uczonych w dziejach ludzkości. Natomiast w 2025 roku przedstawiono Marię Skłodowską Curie, dwukrotną laureatkę Nagrody Nobla i ikonę światowej nauki.

Historia i charakter Londyńskiej Parady Noworocznej

London Parade została powołana w 1987 roku z inicjatywy organizatora wydarzeń Boba Bone jako projekt mający na celu ożywienie Londynu w okresie noworocznym oraz promocję miasta na arenie międzynarodowej. Z kolei pierwsza edycja, znana wówczas jako Lord Mayor of Westminster`s Big Parade, zgromadziła około 2 tysiące uczestników. Z biegiem lat parada stała się jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń noworocznych na świecie.

Ponadto London Parade to międzynarodowe święto kultury, różnorodności i wspólnoty. Co roku 1 stycznia w wydarzeniu biorą udział zespoły muzyczne i orkiestry marszowe, grupy taneczne, szkoły, uczelnie. A także organizacje społeczne oraz delegacje międzynarodowe z całego świata. Ważną i stałą częścią parady są także grupy oficjalnie wystawiane przez londyńskie borough councils, reprezentujące lokalne społeczności, dzielnice oraz inicjatywy obywatelskie Londynu.

Obok nich maszerują zespoły z całej Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Europy. W tym liczne orkiestry szkolne i uniwersyteckie, które specjalnie na to wydarzenie przyjeżdżają do Londynu. Parada ma charakter apolityczny i otwarty, a jej ideą jest budowanie dialogu międzykulturowego oraz promowanie współpracy międzynarodowej.

Natomiast integralnym elementem London Parade jest działalność charytatywna. Od momentu powstania wydarzenie wspiera londyńskie organizacje dobroczynne. A udział poszczególnych grup często łączy się z akcjami fundraisingowymi i promocją działań społecznych.

Od 2025 roku wydarzenie funkcjonuje pod nazwą London Parade.

Co czeka nas w 2026 roku?

W edycji 2026 grupa Poles in London Parade liczyć będzie około 200 uczestników. Będzie reprezentować polskie szkoły sobotnie, organizacje polonijne, najpiękniejsze Polki w Wielkiej Brytanii. A także historyczne pojazdy, zespoły artystyczne, grupy rekonstrukcyjne oraz platformę tematyczną Sławni Polacy.

Motywem przewodnim tegorocznego występu będzie postać Fryderyka Chopina. Prezentacja kompozytora na platformie będzie kontynuacją tradycji przedstawiania wybitnych Polaków.

Natomiast w tegorocznej paradzie do postaci Syrenki Warszawskiej i Smoka Wawelskiego symboli polskich miast, dołączy miś Wojtek. Historyczny niedźwiedź brunatny adoptowany przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa podczas II wojny światowej, uczestnik walk o Monte Cassino.

Hasło przewodnie grupy brzmi Let`s Celebrate Together. Nawiązuje do współpracy środowisk polonijnych oraz budowania pozytywnych relacji z wielonarodową społecznością Londynu.

Reprezentujesz organizację lub jesteś osobą prywatną i chcesz wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu? Wypełnij formularz rejestracyjny dla uczestników>>

Konto grupy na Facebooku>>

Wydarzenie na Facebooku>>

Informacja o Poles in London Parade>>

Ponadto do wsparcia organizacji poszukiwani są chętni wolontariusze. Dlatego przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy zaznaczyć „OSOBA PRYWATNA” i dopisz „WOLONTARIUSZ”.