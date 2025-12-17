Policja odnalazła ciało Polki zaginionej od 20 lat. Przełom w sprawie Małgorzaty Wnuczek
Policja odnalazła ciało Polki zaginionej od 20 lat. Przełom w sprawie Małgorzaty Wnuczek fot. shutterstock.com
2 min.czytania

Policja odnalazła ciało Polki zaginionej od 20 lat. Przełom w sprawie Małgorzaty Wnuczek

Joanna Baran
Joanna Baran

Policja odnalazła ciało Polki zaginionej od 20 lat. Potwierdziła, że szczątki ludzkie odnalezione w październiku 2025 r. w zaroślach przy Great Central Way w Leicester należą do Małgorzaty Wnuczek, Polki zaginionej w 2006 r. 

Informację oficjalnie przekazała Leicestershire Police 16 grudnia 2025 r. Identyfikacja zakończyła jeden z najdłużej prowadzonych i najbardziej poruszających spraw dla polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii. Jednak – jak podkreślają śledczy – nie oznacza zakończenia dochodzenia.

Policja odnalazła ciało Polki, która zaginęła po pracy w Leicester

Małgorzata Wnuczek miała 27 lat i mieszkała w Leicester. Zaginęła 31 maja 2006 r., gdy po zakończeniu pracy w firmie Peter Jackson Logistics przy Sunningdale Road wsiadła do autobusu jadącego do centrum miasta. Według ustaleń policji i relacji rodziny, ostatni kontakt z bliskimi miała dwa dni wcześniej. Wysłała wówczas SMS-a. Kobieta była matką kilkuletniej córki. Po rozstaniu z mężem pracowała oraz mieszkała w Wielkiej Brytanii.

Początkowo sprawę prowadzono jako zaginięcie. Intensywne poszukiwania, w które zaangażowano brytyjskie służby, nie przyniosły jednak rezultatów. W miarę upływu czasu i braku nowych informacji śledczy zaczęli brać pod uwagę najczarniejszy scenariusz.

Policja odnalazła ciało Polki – sprawa od lat traktowana jako zabójstwo

W 2009 r. brytyjska policja przekwalifikowała postępowanie na śledztwo w sprawie zabójstwa. Również polska prokuratura uznała wówczas, że Małgorzata Wnuczek najprawdopodobniej została zamordowana. Mimo kolejnych analiz i apeli do świadków, w 2013 r. dochodzenie w Wielkiej Brytanii zostało zawieszone z powodu wyczerpania dostępnych tropów.

Sprawa nie została jednak zapomniana. Rodzina zaginionej oraz polskie i brytyjskie instytucje wielokrotnie wracały do niej w kolejnych latach. Podkreślali, że nawet po długim czasie nowe informacje mogą mieć ogromne znaczenie.

Policja odnalazła ciało Polki po wznowieniu śledztwa i nowych ustaleniach

Przełom nastąpił w 2023 r., kiedy policja wznowiła śledztwo po przekazaniu nowych informacji przez polskie organy ścigania. Wówczas w rejonie Manchesteru zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o pomoc sprawcy i utrudnianie śledztwa. Ostatecznie został on zwolniony bez postawienia zarzutów. Jednak od tej chwili działania operacyjne nabrały nowej dynamiki.

Równolegle prowadzono zakrojone na szeroką skalę przeszukania rzeki Soar w Leicester. Jedna z hipotez zakładała, że ciało mogło zostać ukryte w walizce i wrzucone do rzeki. Jesienią 2025 r., po kolejnych informacjach operacyjnych, policja rozszerzyła poszukiwania o tereny zielone w pobliżu Great Central Way i Watkin Road.

Policja odnalazła ciało Polki – identyfikacja i dalsze kroki

W październiku 2025 r. w zaroślach przy Great Central Way odnaleziono szczątki ludzkie. Funkcjonariusze zabezpieczyli je i poddali szczegółowym badaniom kryminalistycznym. Po ich zakończeniu policja potwierdziła, że należą do Małgorzaty Wnuczek.

Leicestershire Police zaznacza, że identyfikacja szczątków nie zamyka sprawy. Śledztwo dotyczące okoliczności, przyczyny i czasu śmierci trwa. Natomiast funkcjonariusze nadal współpracują z polskimi organami ścigania. Policja ponawia apel o zgłaszanie wszelkich informacji. Zwłaszcza do osób z polskiej społeczności w Leicester, które mogły znać Małgorzatę Wnuczek lub pamiętają wydarzenia sprzed niemal dwóch dekad.

 

