Polka, która znęcała się nad dziećmi w brytyjskich żłobkach będzie deportowana do Polski
Polka, która znęcała się nad dziećmi w brytyjskich żłobkach będzie deportowana do Polski fot. shutterstock.com
UKCrimeLondyn
2 min.czytania

Polka, która znęcała się nad dziećmi w brytyjskich żłobkach będzie deportowana do Polski

Joanna Baran
Joanna Baran

5 lutego 2026 – Roksana L., 23-letnia obywatelka Polski, która w 2024 roku znęcała się nad 21 niemowlętami i małymi dziećmi w żłobku w zachodnim Londynie, będzie dzisiaj deportowana do Polski. Decyzja ta wywołała silne kontrowersje wśród rodziców ofiar. Dlatego, że obawiają się oni, że Polka może uniknąć dalszego odbywania kary.

Kim jest sprawczyni i gdzie pracowała

Kobieta mieszkała w Hounslow w zachodnim Londynie. Miała 22 lata w chwili skazania. Pracowała jako pomoc i nauczycielka w dwóch placówkach: głównie w Riverside Nursery / Twickenham Green Nursery w południowo-zachodnim Londynie. Właściciele zamknęli obie placówki krótko po ujawnieniu zbrodni. W obu Roksana L. pracowała do czerwca 2024 roku. W obu znęcała się nad najmłodszymi dziećmi.

Jej ofiarami było 21 dzieci w wieku od około 10 miesięcy do 2 lat. Nagrania z monitoringu wykazały liczne akty przemocy wobec maluchów. Polka na co dzień szczypała, biła, popychała, kopała, szarpała za uszy, włosy i palce u nóg. Przewracała również dzieci głową w dół w łóżeczkach. Niektóre dzieci były atakowane wielokrotnie. Natomiast na nagraniach widać było ich płacz i wyraźny stres.

- Advertisement -

Sędzia w sprawie określiła jej zachowanie jako „sadystyczne” “okrutne”  i „wielokrotne akty nieuzasadnionej przemocy”.

Wyrok sądu i postępowanie karne

Sprawa wyszła na jaw w czerwcu 2024 roku, gdy Roksana L. została przyłapana na szczypaniu kilku dzieci. Dalsze nagrania z CCTV ujawniły szerszą skalę nadużyć. Roksana L. przyznała się do 7 zarzutów znęcania się nad osobami poniżej 16 lat. Natomiast ława przysięgłych uznała ją winną kolejnych 14 zarzutów.

We wrześniu 2025 roku Kingston Crown Court skazał ją na 8 lat więzienia. Sędzia Sarah Plaschkes podkreśliła, że L. nigdy nie powinna mieć możliwości pracy z dziećmi, a jej czyny były „sadystyczne i okrutne”.

Deportacja do Polski i reakcje rodziców

Home Office potwierdził, że deportuje Roksanę L. do Polski. Deportację urząd wyznaczył na dzień 5 lutego 2026 roku. Po deportacji zostanie objęta dożywotnim zakazem powrotu do Wielkiej Brytanii.

Rodzice ofiar wyrazili ogromne oburzenie. Jak twierdzą,dowiedzieli się o deportacji zaledwie kilka dni wcześniej i nie wiedzą, czy kobieta dokończy swój wyrok w polskim więzieniu, czy też wyjdzie na wolność. Jedna z matek malutkich ofiar ostrzega, że jeśli przeliczanie wyroku w Polsce nie będzie ścisłe, sprawa może zostać zbagatelizowana. To „podważa cały system wymiaru sprawiedliwości”.

Lokalna posłanka Munira Wilson również podkreśla obawy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w przyszłości i skuteczności nadzoru po deportacji.

Stanowisko brytyjskich władz, czyli dlaczego Home Office deportuje kobietę do Polski?

Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości podkreślił, że po deportacji skazana Polka nie wróci ponownie do Wielkiej Brytanii. Rzecznik Home Office dodał, że rząd nie pozwoli, aby zagraniczni przestępcy korzystali z brytyjskiego systemu prawnego. Dlatego każdą osobę skazaną na więzienie, która nie jest obywatelem UK, Home Office automatycznie kieruje do deportacji.

Według doniesień urzędników, brytyjskie władze starają się przekazać polskim władzom pełne informacje o wyroku i kartotece Roksany L. aby zapewnić kontynuację nadzoru nad jej karą.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Jak przygotować się do powrotu na polski rynek pracy?

Wracasz do aktywności zawodowej po dłuższej przerwie lub pobycie...
UK

Dzisiaj i jutro spadnie śnieg! Czy znowu czeka nas biały armagedon?

Front atmosferyczny przesuwający się z południa na północ przyniesie opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Opady będą szczególnie odczuwalne w godzinach nocnych i porannych.
Praca i finanse

Aldi otwiera 40 nowych sklepów w UK! Prawie 1700 nowych miejsc pracy!

Sieć zapowiada inwestycję na poziomie 370 milionów funtów, która stanowi część dwuletniego programu rozwojowego o łącznej wartości 1,6 miliarda funtów.
Praca i finanse

Strajki w lutym sparaliżują część Londynu. Utrudnienia na 13 liniach autobusowych

Wkrótce komunikację autobusową w Londynie dotknie paraliż. Kierowcy zaplanowani na luty łącznie kilka dni strajku w dwóch turach.
Praca i finanse

Chaos w emeryturach. Tysiące Brytyjczyków bez pieniędzy

Aż 8,5 tys. nowych emerytów w Wielkiej Brytanii doświadczyło zakłóceń w wypłatach świadczeń.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet