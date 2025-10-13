Pomoc dla rodziców, którzy zarabiają mniej niż 100 000 funtów rocznie

HMRC zaapelowało do rodziców, którzy zarabiają mniej niż 100 000 funtów rocznie, aby starali się o pomoc w opiece nad dziećmi. W tym celu wystarczy przystąpić do programu Tax-Free Childcare.

O pomoc dla rodziców w opiece nad dziećmi może wygenerować oszczędności rzędu 2000 funtów na dziecko. Lub 4000 funtów, jeśli dziecko jest niepełnosprawne.

Pomoc dla rodziców w opiece nad dziećmi

Program Tax-Free Childcare stanowi pomoc dla rodziców w pokryciu kosztów zatwierdzonej opieki nad dziećmi w wieku 11 lat i młodszych, lub do 16 lat, jeśli dziecko jest niepełnosprawne.

Zgodnie z programem rodzice mogą otrzymać do 500 funtów (lub 1000 funtów, jeśli ich dziecko jest niepełnosprawne) co trzy miesiące. W ten sposób za każde 8 funtów wpłaconych na ich konto internetowe, otrzymają automatycznie dodatkowe 2 funty dopłaty od rządu.

HMRC w serwisie X przypomniało: „Nie zapomnij, że program Tax-Free Childcare może pomóc zaoszczędzić pieniądze na kosztach opieki nad dziećmi tej jesieni. Jeśli jesteś pracującym rodzicem dziecka poniżej 11. roku życia i zarabiasz mniej niż 100 000 funtów rocznie”.

Kto kwalifikuje się do programu pomocowego dla rodzin?

Rodziny mogą kwalifikować się do programu Tax-Free Childcare, jeśli:

Zarabiają lub przewidują, że będą zarabiać co najmniej krajową płacę minimalną – National Minimum Wage lub Living Wage za 16 godzin godzin tygodniowo.

– National Minimum Wage lub Living Wage za 16 godzin godzin tygodniowo. Mają dziecko lub dzieci w wieku 11 lat lub młodsze. Utracili prawo do zasiłku 1 września po ukończeniu przez dziecko 11. roku życia. Jeśli ich dziecko jest niepełnosprawne, mogą otrzymywać do 4000 funtów rocznie do 1 września po ukończeniu przez nie 16. roku życia.

Każde z rodziców zarabia nie więcej niż 100 000 funtów rocznie.

Rodzice nie otrzymują Universal Credit ani Tax Credits.

Jak ubiegać się o wsparcie w ramach programu?

Wniosek o wsparcie w ramach programu Tax-Free Childcare można złożyć online. Osoby będące w związku małżeńskim lub partnerskim i mieszkające razem, muszą uwzględnić partnera we wniosku.

Aplikując należy podać swój numer ubezpieczenia społecznego (NIN) oraz unikalny numer referencyjny podatnika (UTR) w przypadku samozatrudnienia. A także numer referencyjny aktu urodzenia w Wielkiej Brytanii dla dzieci oraz datę rozpoczęcia lub planowanego rozpoczęcia pracy.