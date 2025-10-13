Tax-Free Childcare to polecana przez HMRC pomoc dla rodziców w opiece nad dziećmi
Tax-Free Childcare to polecana przez HMRC pomoc dla rodziców w opiece nad dziećmi / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Pomoc dla rodziców, którzy zarabiają mniej niż 100 000 funtów rocznie

Paulina Markowska
Paulina Markowska

HMRC zaapelowało do rodziców, którzy zarabiają mniej niż 100 000 funtów rocznie, aby starali się o pomoc w opiece nad dziećmi. W tym celu wystarczy przystąpić do programu Tax-Free Childcare.

O pomoc dla rodziców w opiece nad dziećmi może wygenerować oszczędności rzędu 2000 funtów na dziecko. Lub 4000 funtów, jeśli dziecko jest niepełnosprawne.

Pomoc dla rodziców w opiece nad dziećmi

Program Tax-Free Childcare stanowi pomoc dla rodziców w pokryciu kosztów zatwierdzonej opieki nad dziećmi w wieku 11 lat i młodszych, lub do 16 lat, jeśli dziecko jest niepełnosprawne.

Zgodnie z programem rodzice mogą otrzymać do 500 funtów (lub 1000 funtów, jeśli ich dziecko jest niepełnosprawne) co trzy miesiące. W ten sposób za każde 8 funtów wpłaconych na ich konto internetowe, otrzymają automatycznie dodatkowe 2 funty dopłaty od rządu.

HMRC w serwisie X przypomniało: „Nie zapomnij, że program Tax-Free Childcare może pomóc zaoszczędzić pieniądze na kosztach opieki nad dziećmi tej jesieni. Jeśli jesteś pracującym rodzicem dziecka poniżej 11. roku życia i zarabiasz mniej niż 100 000 funtów rocznie”.

Rodzice mogą otrzymać do 500 funtów (lub 1000 funtów, jeśli ich dziecko jest niepełnosprawne) co trzy miesiące
Rodzice mogą otrzymać do 500 funtów (lub 1000 funtów, jeśli ich dziecko jest niepełnosprawne) co trzy miesiące / fot. Shutterstock

Kto kwalifikuje się do programu pomocowego dla rodzin?

Rodziny mogą kwalifikować się do programu Tax-Free Childcare, jeśli:

  • Zarabiają lub przewidują, że będą zarabiać co najmniej krajową płacę minimalną – National Minimum Wage lub Living Wage za 16 godzin godzin tygodniowo.
  • Mają dziecko lub dzieci w wieku 11 lat lub młodsze. Utracili prawo do zasiłku 1 września po ukończeniu przez dziecko 11. roku życia. Jeśli ich dziecko jest niepełnosprawne, mogą otrzymywać do 4000 funtów rocznie do 1 września po ukończeniu przez nie 16. roku życia.
  • Każde z rodziców zarabia nie więcej niż 100 000 funtów rocznie.
  • Rodzice nie otrzymują Universal Credit ani Tax Credits.

Jak ubiegać się o wsparcie w ramach programu?

Wniosek o wsparcie w ramach programu Tax-Free Childcare można złożyć online. Osoby będące w związku małżeńskim lub partnerskim i mieszkające razem, muszą uwzględnić partnera we wniosku.

Aplikując należy podać swój numer ubezpieczenia społecznego (NIN) oraz unikalny numer referencyjny podatnika (UTR) w przypadku samozatrudnienia. A także numer referencyjny aktu urodzenia w Wielkiej Brytanii dla dzieci oraz datę rozpoczęcia lub planowanego rozpoczęcia pracy.

