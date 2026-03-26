Koniec z zamykaniem kont bankowych przez brytyjskie banki bez uzasadnienia. Duża reforma bankowości.
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Ponad 450 tys. kont zamkniętych w rok – nadchodzi duża reforma bankowa

Nadchodzą zmiany w Wielkiej Brytanii. Konta bankowe wejdą w nową, bardziej kontrolowaną fazę. Jak podaje The Sun, nowe przepisy powinny uporządkować rosnący chaos wokół zamykania kont oraz przywrócić klientom poczucie stabilizacji połączonej z bezpieczeństwem.

Najlepiej o problemie mówią liczby. W rok – ostatni rok finansowy – zamknięto ponad 453 tys. rachunków bankowych, podczas gdy jeszcze w 2016/2017 było to zaledwie około 45 tys. przypadków. Taki wzrost trudno uznać za przypadek czy chwilowy trend. W związku z tym zjawisko znane jako „debanking” przestało być niszowe. Za tymi statystykami stoją konkretne konsekwencje: brak swobodnego dostępu do wynagrodzenia czy trudności z opłaceniem rachunków.

Z 60 na 90 dni – dłuższy okres wypowiedzenia konta

Od 28 kwietnia 2026 roku zmienia się fundament relacji bank – klient. Transparentność zamiast dodatku stanie się standardem, jako odpowiedź na lata frustracji klientów często pozostawianych bez jakiejkolwiek informacji. Główną nowością będzie wydłużenie okresu wypowiedzenia – z 60 do 90 dni. Trzy miesiące to czas pozwalający uporządkować finanse bez nagłego kryzysu.

- Advertisement -

Równie istotna jest druga zmiana: obowiązek uzasadnienia decyzji. Bank nie będzie już mógł zamknąć konta „po cichu”. W Wielkiej Brytanii banki najczęściej decydują się na zamknięcie kont w związku z podejrzeniami o nieprawidłowości finansowe, w wyniku dłuższego braku aktywności na rachunku albo przez zmianę miejsca zamieszkania klienta, co stało się szczególnie istotne po brexicie. Często takie decyzje są podejmowane automatycznie, wyłącznie na podstawie analizy ryzyka, bez wyjaśnień.

konta bankowe
Główną nowością jest wydłużenie okresu wypowiedzenia do 90 dni / fot. Shutterstock.com

W sytuacjach podejrzenia przestępstw finansowych, takich jak pranie brudnych pieniędzy czy oszustwa, instytucje nadal będą mogą zadziałać natychmiast.

Nowe przepisy chronią wyłącznie przyszłych klientów

Wprowadzenie nowego prawa nie jest przypadkowe, lecz wynika z rosnącej presji społecznej. Bankowość przestała być „czarną skrzynką”. Decyzje banków są dzisiaj szeroko komentowane i analizowane.

Co ważne, nowe przepisy obejmą wyłącznie konta otwarte od momentu ich wejścia w życie. Część klientów pozostanie poza ochroną, co pokazuje, że zmiany – chociaż istotne – nie rozwiązują wszystkich problemów od razu.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej
