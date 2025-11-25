Sprawy dotyczące zasiłku opiekuńczego będą ponownie rozpatrzone
fot. Shutterstock
DWP przyznaje się do błędu. Ponownie rozpatrzy sprawy dotyczące zasiłku opiekuńczego

Ministerstwo Pracy i Emerytur poinformowało, że ponownie rozpatrzy setki tysięcy spraw po skandalu związanym z zasiłkiem opiekuńczym. W wyniku zaniedbań rządu wielu opiekunów jest zadłużonych, a część trafiła nawet do więzienia.

Druzgocąca oficjalna analiza wykazała, że z powodu zaniedbań rządu i niewłaściwej administracji setki tysięcy nieodpłatnych opiekunów pozostawiono z ogromnym zadłużeniem.

Dochodzenie przeprowadzone przez The Guardian ujawniło, że opiekunowie dostali gigantyczne kary sięgające nawet 20 000 funtów związane z zasiłkiem opiekuńczym (Carer’s Allowance). Niektórzy popadli z tego powodu w długi, a część trafiło nawet do więzienia.

Powodem były jednak zaniedbania ze strony rządu i niewłaściwa administracja. Teraz ministerstwo obiecało, że anuluje lub zmniejszy kary nałożone niesłusznie na opiekunów.
Niestety rząd nie zdecydował się na zaoferowanie odszkodowań poszkodowanym świadczeniobiorcom. Brano wprawdzie pod uwagę rekompensaty, jednak nie znalazły się one wśród opublikowanych rekomendacji dotyczących przeglądu.

Rząd obiecał dokonać przeglądu wszystkich nadpłat zasiłku opiekuńczego od 2015 roku. Stwierdził, że ma to „istotny wpływ na zdrowie, finanse i dobrobyt rodzin opiekunów”.

Opiekunowie byli nękani i traktowani jak przestępcy

Jak informuje The Guardian – wielu opiekunów skarżyło się na to, że byli nękani przez pracowników DWP i traktowani jak przestępcy. Doszło do sytuacji, w których setki osób skazano niesłusznie za oszustwa związane ze świadczeniami.

Minister ds. opieki społecznej, Pat McFadden powiedział, że naprawienie błędów po poprzednim rządzie jest kluczowe dla odbudowania zaufania opiekunów.

Odziedziczyliśmy ten bałagan po poprzednim rządzie, ale wysłuchaliśmy opiekunów. Zleciliśmy niezależny przegląd i teraz działamy na rzecz osób poszkodowanych – podał McFadden.

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Zgodnie z prawem osoby, które opiekują się bliskimi przez co najmniej 35 godzin tygodniowo, mają prawo do zasiłku opiekuńczego w wysokości 88,30 funta tygodniowo. Pod warunkiem, że ich tygodniowe zarobki w pracy w niepełnym wymiarze godzin nie przekraczają 196 funtów tygodniowo. Jeśli przekroczą ten limit (nawet o 1 pensa), muszą zwrócić cały tygodniowy zasiłek opiekuńczy.

Zgodnie z tak zwanymi zasadami „cliff-edge” dotyczącymi zarobków, osoba, która przekroczy próg nawet o 1 pensa tygodniowo w ciągu roku, musi zwrócić nie 52 pensy, ale 4331,60 funta plus karę cywilną w wysokości 50 funtów.

Drakońskie kary wymierzono przez zaniedbanie Ministerstwa Pracy i Emerytur. A konkretnie fakt, że nie powiadomiło ono opiekunów, którzy przekroczyli tygodniowy limit zarobków.

Mimo że DWP miało dostęp do danych w czasie niemal rzeczywistym. W niektórych przypadkach nadpłaty kumulowały się latami. Po nich natomiast nieświadomi opiekunowie otrzymali ogromne kary.

