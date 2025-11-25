Utrata zasiłków w przypadku pobytu w szpitalu
Utrata zasiłków w przypadku pobytu w szpitalu / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
1 min.Read

Utrata zasiłków grozi osobom, które trafią do szpitala, nawet na jedną noc

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Świadczeniobiorcom, którzy trafią do szpitala (nawet na jedną noc) grozi utrata zasiłków, jeśli tego nie zgłoszą. Wstrzymanie lub całkowite odebranie zasiłków dotyczy Universal Credit oraz PIP.

Zgodnie z szacunkami 24 miliony osób w Wielkiej Brytanii pobiera świadczenia z Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP). Jednak w przypadku nawet niewielkiego zaniedbania może dojść do utraty zasiłków.

Utrata zasiłków przez pobyt w szpitalu – kiedy to grozi świadczeniobiorcom?

W przypadku pobytu w szpitalu wypłaty zasiłków mogą zostać wstrzymane lub obniżone, jeśli świadczeniobiorca nie poinformuje o tym DWP. Wymóg ten dotyczy nawet jednej nocy spędzonej w szpitalu.

Tak naprawdę istnieje kilka powodów, dla których Ministerstwo Pracy i Emerytur może obniżyć lub wstrzymać zasiłki. Oprócz pobytu w szpitalu może to być nawet wyjazd za granicę na wakacje trwające ponad cztery tygodnie.

Świadczeniobiorcy mogą jednak nie być świadomi tych warunków. Dlatego też Ministerstwo Pracy i Emerytur udostępniło na stronie internetowej gov.uk wskazówki dotyczące tego, co powinni zrobić w razie pobytu w szpitalu i nieobecności na wizycie w Jobcentre Plus.

W przypadku pobytu w szpitalu świadczeniobiorca musi poinformować o tym DWP
W przypadku pobytu w szpitalu świadczeniobiorca musi poinformować o tym DWP / fot. Shutterstock

Ostrzeżenie wydane do świadczeniobiorców

DWP wydało także ostrzeżenie dla świadczeniobiorców o następującej treści: „Twoje świadczenie może zostać wstrzymane lub obniżone, jeśli nie zgłosisz pobytu w szpitalu”.

W zaleceniach ministerstwo podało, że należy jak najszybciej powiadomić placówkę wypłacającą świadczenie, jeśli:

  • hospitalizacja trwa jedną noc lub więcej,
  • świadczeniobiorca zostanie umieszczony w domu opieki lub ośrodku rehabilitacyjnym na jedną noc lub dłużej,
  • świadczeniobiorca opuści wizytę w Jobcentre Plus z powodu wizyty w szpitalu lub wizyty lekarskiej.

Jeśli dana osoba nie może skontaktować się z odpowiednim wydziałem samodzielnie, powinien to zrobić w jej imieniu ktoś inny, kto jest do tego uprawniony.

Wtedy należy podać DWP pełne imię i nazwisko świadczeniobiorcy, datę urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, dane osoby uprawnionej. Następnie konieczne jest poinformowanie o dacie przyjęcia do szpitala i dacie jego opuszczenia. Ponadto nazwę szpitala i oddziału.

