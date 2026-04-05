Porady spadkowe, podatki, kwota wolna od podatku. HMRC doradza na Tax Confident

Od marca 2026 roku HMRC udostępnia stronę Tax Confident, dzięki której można łatwiej zarządzać podatkami na emeryturze i planować sprawy spadkowe. Portal pozwala samodzielnie sprawdzić swoje zobowiązania podatkowe, zaplanować dochody z emerytur i inwestycji oraz przygotować przekazanie majątku w sposób korzystny finansowo.

Strona oferuje narzędzia, przykłady i praktyczne wskazówki krok po kroku. Znajdziesz tu informacje, które od razu możesz zastosować w swoim życiu – od obliczania podatku od emerytury po planowanie dziedziczenia i darowizn.

Oblicz swój podatek na emeryturze

Na Tax Confident możesz w prosty sposób sprawdzić, ile podatku zapłacisz na emeryturze. Strona pozwala uwzględnić wszystkie źródła dochodu: państwową emeryturę, emerytury prywatne lub pracownicze, wynajem nieruchomości czy dochody z działalności na własny rachunek.

Kwota wolna od podatku dla większości osób wynosi obecnie 12 570 funtów rocznie. Strona pokazuje, jak obliczyć podatek od nadwyżki ponad tę kwotę, a także jak sprawdzić, które źródła dochodu łączą się przy obliczaniu zobowiązania. Możesz od razu wypróbować kalkulatory online, które uwzględniają różne stawki podatkowe w zależności od wysokości dochodu.

Portal dokładnie tłumaczy trzy sposoby poboru podatku:

Pay As You Earn (PAYE) – dla pracujących i osób pobierających emerytury prywatne lub pracownicze.

Self Assessment – jeśli masz dochody z działalności gospodarczej lub wynajmu nieruchomości; w prosty sposób pokazuje, kiedy należy złożyć deklarację i jak wypełnić formularz.

Simple Assessment – HMRC automatycznie wysyła informację, ile podatku musisz zapłacić, jeśli nie masz pracy ani prywatnej emerytury, np. przy odsetkach z oszczędności.

Kontroluj dochody z oszczędności i inwestycji

Na Tax Confident dowiesz się, jak traktowane są odsetki z oszczędności i dywidendy. Możesz sprawdzić, jak działa Personal Savings Allowance, która pozwala zarobić pewną kwotę z oszczędności i inwestycji bez podatku, oraz Dividend Allowance, obecnie 500 funtów rocznie.

Strona pomaga też zrozumieć Capital Gains Tax, czyli podatek od zysków kapitałowych przy sprzedaży aktywów takich jak akcje, nieruchomości czy wartościowa biżuteria. Portal pokazuje, jak obliczyć podatek. Wskazuje również jakie są limity i które ulgi zmniejszają kwotę do zapłaty.

Dzięki tym narzędziom łatwiej zaplanować inwestycje i sprzedaż aktywów tak, aby nie płacić więcej niż trzeba. Dodatkowo narzędzia na stronie są łatwe w obsłudze i intuicyjne.

Planuj dziedziczenie i Inheritance Tax

Tax Confident dokładnie wyjaśnia zasady podatku od spadków. Możesz od razu sprawdzić, jaka część majątku jest zwolniona z podatku. Obecnie jest to 325 000 funtów. Strona tłumaczy też, jak skorzystać z Residence Nil Rate Band. Można w ten sposób zwiększyć kwotę wolną do 500 000 funtów, jeśli dom przechodzi na dzieci lub wnuki.

Dzięki praktycznym poradom możesz też ustalić, jakie darowizny za życia są zwolnione z podatku. Przykładowo prezenty do 3 000 funtów rocznie lub drobne prezenty do 250 funtów na osobę. Portal pokazuje różnice między sytuacją małżeńską, partnerstwem cywilnym a współżyciem nieformalnym i informuje, kiedy obowiązuje zwolnienie podatkowe.

Porady praktyczne, które znajdziesz na Tax Confident

Strona podaje konkretne wskazówki, które możesz zastosować od razu. Dzięki temu można:

Sprawdzić, jak obliczyć całkowity dochód podatkowy i ustalić, ile zapłacisz podatku na emeryturze.

Dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystać kwoty wolne od podatku i dostępne ulgi, aby realnie zmniejszyć swoje zobowiązania.

Nauczyć się prawidłowo uwzględniać różne źródła dochodu, takie jak emerytury, odsetki, dywidendy czy wynajem nieruchomości.

Zobaczyć, jak przygotować swój majątek do przekazania spadkobiercom i jednocześnie ograniczyć wysokość podatku spadkowego.

Poznać zasady wypełniania deklaracji w systemie Self Assessment oraz sprawdzić, kiedy zastosowanie ma uproszczony system Simple Assessment.

Uniknąć kosztownych błędów, rozumiejąc, jak rozliczać sprzedaż aktywów i inwestycji oraz jakie podatki mogą się z tym wiązać.

Strona łączy praktyczne instrukcje z przykładami liczbowymi i kalkulatorami. Dlatego każdy może od razu zobaczyć swoje zobowiązania i planować finanse z wyprzedzeniem.

Narzędzie, które przyda się każdemu?

Tax Confident działa od marca 2026 roku. Platforma szybko stała się narzędziem dla osób, które chcą kontrolować swoje podatki i planować majątek. Dzięki stronie możesz: obliczać podatki od emerytury, zarządzać dochodami z oszczędności i inwestycji, planować spadki, sprawdzić ulgi podatkowe i korzystać z kalkulatorów podatkowych w praktyczny sposób.

Portal HMRC daje użytkownikom pełną wiedzę i narzędzia. Dlatego podatnicy mogą podejmować świadome decyzje finansowe. Unikają przy tym niespodzianek i mogą w pełni wykorzystać dostępne ulgi i kwoty wolne. To nie teoria – to konkretne wsparcie dla Twoich finansów, dostępne w każdej chwili.