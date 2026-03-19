Zmiany podatkowe wchodzące 6 kwietnia 2026. Skrupulatne i cyfrowe HMRC i większa kontrola

Nowy rok podatkowy w Wielkiej Brytanii, rozpoczynający się już wkrótce. Zmiany podatkowe wchodzące 6 kwietnia to pakiet reform, które odczują zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy. Wchodzące zmiany podatkowe modyfikują wiele rzeczy, które dotąd były codziennością. Można nawet powiedzieć, że od tej daty mamy nowe HMRC – cyfrowe, jeszcze bardziej skrupulatne i dokładne.

Choć część zmian ma charakter techniczny, ich łączny efekt oznacza jedno: system podatkowy będzie bardziej restrykcyjny, cyfrowy i – dla wielu – droższy w codziennym funkcjonowaniu.

Zmiany podatkowe wchodzące 6 kwietnia 2026. Co się zmienia w HMRC

Nowy rok podatkowy to moment, gdy HMRC wprowadza wiele zmian i modyfikacji. Wszystko, co musisz wiedzieć, aby nie mieć problemów.

Cyfrowa rewolucja w rozliczeniach podatkowych – MTD

Jedną z najbardziej przełomowych zmian jest rozszerzenie programu Making Tax Digital. Od kwietnia osoby samozatrudnione i właściciele nieruchomości z dochodem powyżej 50 tys. funtów będą musieli prowadzić cyfrową księgowość i składać raporty do fiskusa co kwartał. Jak podaje strona GOV, nowe zasady mają poprawić dokładność rozliczeń i ograniczyć błędy. Jednak w praktyce oznaczają także większe obowiązki i konieczność korzystania z odpowiedniego oprogramowania.

Podatki od inwestycji rosną

Istotną zmianą dla inwestorów jest podwyżka podatku od dywidend. Od nowego roku podatkowego podstawowa stawka wzrośnie do 10,75%, a wyższa do 35,75%, przy niezmienionej kwocie wolnej wynoszącej zaledwie 500 funtów. Jak podaje strona GOV, zmiany te wpisują się w szerszą strategię zwiększania wpływów podatkowych z dochodów kapitałowych.

To oznacza, że wielu właścicieli firm oraz inwestorów będzie musiało ponownie przemyśleć strategię wypłaty dochodów. Dlatego, że zyski kapitałowe i są coraz mniej efektywnym podatkowo źródłem dochodu.

Koniec ulg i większe obciążenia dla majątku

Reforma obejmuje również podatek spadkowy. Od kwietnia pełne zwolnienie dla majątku rolnego i biznesowego zmniejszy się do 2,5 mln funtów. Natomiast nadwyżka będzie objęta jedynie częściową ulgą. Jak podają oficjalne informacje rządowe, celem zmiany jest bardziej sprawiedliwe opodatkowanie dużych majątków.

To istotna zmiana dla właścicieli firm rodzinnych i gospodarstw rolnych. Ci dotąd korzystali z szerokich preferencji podatkowych.

Zmiany podatkowe wchodzące 6 kwietnia 2026 – znaczne uderzenie w pracę zdalną

Kolejna zmiana dotknie miliony pracowników – znika możliwość odliczenia kosztów pracy z domu. Dotychczasowa ulga w wysokości 6 funtów tygodniowo przestaje obowiązywać. Jak podają źródła rządowe, rozwiązanie to było traktowane jako tymczasowe wsparcie. Natomiast zdaniem HMRC praca w biurze jest w pełni dostępna i komfortowa. Dlatego HMRC nie będzie podtrzymywał ulgi w nowym roku podatkowym.

To symboliczna, ale odczuwalna zmiana dla osób pracujących hybrydowo lub zdalnie.

Większe obowiązki, nie większe progi, czyli ciche podnoszenie podatkó

Co istotne, wiele podstawowych progów podatkowych pozostaje zamrożonych. Dlatego bez zmian będzie kwota wolna od podatku na poziomie 12 570 funtów. W efekcie, brak waloryzacji progów oznacza, że wraz ze wzrostem wynagrodzeń coraz więcej osób będzie wpadać w wyższe stawki podatkowe.

W praktyce oznacza to tzw. „ukryte podwyżki podatków”, które są mniej widoczne, ale realnie obciążają budżety domowe.

Zmiany dla przedsiębiorców i firm

Pakiet reform obejmuje także biznes. Wśród najważniejszych zmian znalazły się wyższe stawki podatku przy sprzedaży firm. HMRC wprowadzi również ograniczenia ulg przy przekształcaniu działalności w spółkę. Zmiany podatkowe zakładają także nowe zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych.

Jednocześnie rozszerzono programy udziałów pracowniczych, co – jak wskazują oficjalne komunikaty – ma wspierać rozwój firm i zwiększać ich konkurencyjność na rynku pracy.

Choć lista reform jest długa i zróżnicowana, ich wspólny mianownik pozostaje ten sam. Zmiany podatkowe wchodzące 6 kwietnia 2026 wskazują na wyraźny kierunek polityki fiskalnej: więcej kontroli, mniej ulg i większe wpływy do budżetu.

Dla gospodarstw domowych oznacza to konieczność większej ostrożności finansowej. Natomiast dla przedsiębiorców – dostosowania się do bardziej wymagającego i sformalizowanego systemu. Nowy rok podatkowy nie jest więc jedynie formalną zmianą daty, lecz realnym sprawdzianem dla finansów milionów Brytyjczyków.