W Wielkiej Brytanii odbiorcy Universal Credit oraz innych zasiłków coraz częściej spotykają się z sytuacją, w której część wypłacanego świadczenia zostaje potrącona. Potrącenie należności z zasiłków może dotknąć miliony gospodarstw domowych i prowadzić do poważnych strat w budżecie.

Potrącenia wynoszą średnio do 52 funtów miesięcznie. Czyli nawet 624 funtów rocznie. Warto wiedzieć, kiedy DWP ma prawo dokonać takich potrąceń i jakie sytuacje są ku temu podstawą.

Potrącenie należności z zasiłków. 5 sytuacji gdy DWP może to zrobić

Nadpłaty zasiłków i wcześniejsze pożyczki

Jedną z najczęstszych przyczyn jest nadpłata świadczeń. Może ona powstać zarówno z powodu błędu DWP, jak i wcześniejszej zaliczki na poczet Universal Credit. Odbiorcy, którzy skorzystali z tzw. advance payment, czyli pożyczki przed pierwszą wypłatą zasiłku, muszą ją później spłacić. Takie potrącenie jest formalnym sposobem odzyskania środków, które zostały wypłacone w nadmiarze lub pożyczone na poczet przyszłych wypłat. Dlatego DWP pobiera pieniądze automatycznie z należnej kwoty świadczenia.

Zadłużenia wobec osób trzecich

DWP może także dokonać potrącenia należności z zasiłków w imieniu osób trzecich, jeśli beneficjent ma wobec nich zobowiązania finansowe. Dotyczy to m.in. zaległości czynszowych, opłat serwisowych, podatku lokalnego, grzywien sądowych, alimentów na dzieci oraz rachunków za media, takich jak prąd, gaz i woda. W praktyce oznacza to, że część świadczenia może być przekazywana bezpośrednio właścicielowi mieszkania, firmie energetycznej lub organowi publicznemu, aby uregulować dług.

Sankcje i kary za naruszenie przepisów

Kolejnym powodem potrąceń są sankcje lub kary nałożone przez DWP. Mogą one dotyczyć zarówno nadpłat, jak i wykrycia nieprawidłowości w ubieganiu się o świadczenia. Sankcje mogą obniżyć standardowe świadczenie Universal Credit. Dlatego w praktyce oznacza to automatyczne potrącenie części zasiłku.

Wypłaty z Direct Earnings Attachments

Jeśli beneficjent jest zatrudniony, nadpłaty z Universal Credit mogą być również potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia poprzez mechanizm Direct Earnings Attachments (DEA). W ten sposób DWP może odzyskać środki wypłacone w nadmiarze, nie obciążając całkowicie budżetu domowego, ale zmniejszając miesięczne przychody z pracy.

Specjalne pożyczki i zaliczki na określone wydatki

Oprócz standardowych potrąceń, DWP oferuje również opcje finansowe, które wymagają późniejszej spłaty. Przykładem jest Budgeting Advance. Jest to pożyczka bezodsetkowa przeznaczona na zakup mebli, sprzętu domowego czy odzieży. Chociaż pożyczka ta jest korzystna, jej spłata odbywa się poprzez automatyczne potrącenie z przyszłych świadczeń. Dlatego po skorzystaniu z pożyczki późniejsze świadczenia są niższe o ustaloną ratę spłaty zadłużenia.

Potrącenie należności z zasiłków. Często niższa kwota zaskakuje

Świadomość zasad dotyczących potrącenia należności z zasiłków jest niezwykle ważna dla odbiorców Universal Credit i innych świadczeń. Zrozumienie przyczyn potrąceń – nadpłat, pożyczek, zaległości wobec osób trzecich czy sankcji – pozwala lepiej zarządzać budżetem domowym i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. W razie wątpliwości warto jednak kontaktować się z DWP.