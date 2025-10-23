Praca marzeń dla wychowawcy
Praca marzeń dla wychowawcy rocznego dziecka / fot. Shutterstock
Rodzina szuka wychowawcy za 180 000 funtów dla dziecka, aby zrobić z niego „angielskiego dżentelmena"

Pewna rodzina w Wielkiej Brytanii poszukuje wychowawcy dla rocznego dziecka oferując zarobki w wysokości 180 000 funtów. Celem jest… wychowanie syna na „angielskiego dżentelmena”.

Rodzina z północnego Londynu postanowiła podjąć ambitne działania wychowawcze. W ogłoszeniu o pracę napisała, że szuka osoby, która wychowa ich rocznego syna na „angielskiego dżentelmena”. Za ten trud oferuje wynagrodzenie w wysokości 180 000 funtów rocznie.

Praca marzeń za 180 000 funtów

Praca marzeń związana z wychowaniem malca na dżentelmena wiąże się z rozpoczęciem programu „wzbogacania kulturowego”. Jak donosi „Independent”, celem jest umożliwienie chłopcu dostępu do najbardziej cenionych szkół i uczelni w Wielkiej Brytanii.

W ogłoszeniu czytamy: „Zadanie koncentruje się na zanurzeniu dziecka w brytyjskiej kulturze, wartościach i subtelnościach, zanim zaczną w nim panować jakiekolwiek uprzedzenia kulturowe. Ma ono na celu wykorzystanie wrodzonej ciekawości i chłonności rocznego dziecka, zapewniając najwyższą jakość przyswajanego materiału. Idealny wychowawca będzie osobą dobrze wykształconą, z bogatym słownictwem i posługującym się prawidłową wymową”.

Wychowawca powinien przede wszystkim „zapewnić kompleksowe brytyjskie środowisko kulturowe”, bogate w wiedzę o zachodniej muzyce klasycznej. A także pomóc chłopcu w zapoznaniu się z „szeregiem typowo brytyjskich doświadczeń, które pomogą mu wykształcić nawyki, poglądy, gusta i preferencje sportowe”.

Ponadto uzyskanie przez chłopca odpowiedniej do wieku wiedzy o krykiecie, tenisie, rugby, jeździectwie (w tym polo) i wioślarstwie także będzie potrzebne.

Rodzina nie ukrywa, że ma nadzieję, iż z czasem chłopiec „zostanie przyjęty do renomowanej szkoły, jak Eton, St Paul’s, Westminster czy Harrow”.

Wychowanie chłopca ma na celu umożliwienie mu dostępu do najbardziej cenionych szkół i uczelni
Wychowanie chłopca ma na celu umożliwienie mu dostępu do najbardziej cenionych szkół i uczelni / fot. Shutterstock

Wychowanie dwukulturowe

W ogłoszeniu o pracę podano także, że roczny chłopiec nie jest jedynym dzieckiem pary. Dodano, że „pochodzi z rodziny wielojęzycznej, a jego rodzice chcą wychować dziecko prawdziwie dwukulturowe”.

Rodzina zdaje sobie sprawę z tego, że „syn, który ma zaledwie rok, znajduje się na ważnym etapie wczesnego rozwoju”. Dlatego chce to w pełni wykorzystać i ukształtować go wedle swoich planów.

