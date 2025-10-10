praca zdalna
Kierownik ds. marketingu wcale nie musi pracować w siedzibie firmy, aby dobrze zarobić / fot. Shutterstock.com
1 min.czytania

Praca zdalna za 400 funtów dziennie? To możliwe!

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Firmy coraz śmielej otwierają się na rekrutacje na odległość. Dzięki temu dobrze płatna praca zdalna jest dostępna dla specjalistów z całej Europy – a nawet świata. I to bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

Jedna z propozycji, jaką można znaleźć na portalach z ofertami pracy, wyróżnia się wyjątkowo wysokimi stawkami – kandydaci mogą zarobić nawet 400 funtów dziennie. Dla wielu osób to szansa nie tylko na podreperowanie domowego budżetu. To przede wszystkim na zdobycie cennego doświadczenia w pracy z międzynarodowymi ekspertami.

Dynamiczne środowisko dla kreatywnych umysłów

Rekrutacja dotyczy kierownika ds. marketingu, czyli roli, która odgrywa strategiczne znaczenie w kształtowaniu wizerunku prestiżowej sieci prywatnych szkół. Na wybranej osobie będzie spoczywać odpowiedzialność za budowanie i wdrażanie planów komunikacji oraz promocji i za nadzorowanie projektów marketingowych.

Współpraca z ponad 50-osobowym zespołem specjalistów z obszaru SEO, PPC, social mediów i marketingu online gwarantuje dynamiczne środowisko pracy, w którym kreatywność musi iść w parze z analitycznym podejściem.

Idealny kandydat powinien być kreatywny, skrupulatny i skuteczny

Profil idealnego kandydata został jasno określony. Niezbędne są nie tylko kreatywność i zdolność strategicznego myślenia, lecz także doświadczenie w zarządzaniu kampaniami marketingowymi. Pracodawca oczekuje samodzielności, skrupulatności oraz umiejętności pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym.

praca zdalna
Stanowisko wymaga współpracy z ponad 50-osobowym zespołem / fot. Shutterstock.com

Kandydat powinien umieć sprawnie koordynować kilka projektów jednocześnie, dbając przy tym o spójność wizerunku i przekazywanie wartości marki. Wymagana jest również dobra znajomość języków angielskiego i włoskiego.

Praca dla ekspertów z dowolnego zakątka Europy

W grę prawdopodobnie wchodzi popularny model współpracy freelancerskiej. Ale niezależnie od formy zatrudnienia to właśnie wysokość zarobków i prestiż stanowiska sprawiają, że oferta cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Dla specjalistów chcących budować swoją pozycję na międzynarodowym rynku, jest to okazja na opłacalną pracę bez potrzeby przeprowadzenia się do Wielkiej Brytanii. Warto więc nie zwlekać i szybko zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia, ponieważ takie oferty pojawiają się rzadko i znikają równie szybko.

