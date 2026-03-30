Pracujesz? Masz dziecko w wieku do 11 lat? Sprawdź, czy przysługuje Ci 2000 funtów rocznie?
Pracujesz? Masz dziecko w wieku do 11 lat? Sprawdź, czy przysługuje Ci 2000 funtów rocznie? fot. shutterstock.com
Pracujesz? Masz dziecko w wieku do 11 lat? Sprawdź, czy przysługuje Ci 2000 funtów rocznie?

Joanna Baran
Joanna Baran

Coraz więcej rodzin szuka realnego wsparcia finansowego. Jednym z mniej oczywistych, a jednocześnie bardzo konkretnych sposobów na odciążenie domowego budżetu jest program dofinansowania opieki nad dziećmi. Warto sprawdzić, czy przysługuje Ci 2000 funtów rocznie. Bo w praktyce to pieniądze, które wielu rodziców po prostu pomija.

Sprawdź, czy przysługuje Ci 2000 funtów rocznie – kto może skorzystać

Program skierowany jest przede wszystkim do rodzin pracujących. Znaczenie ma tu nie tylko fakt zatrudnienia, ale także poziom dochodów. Aby kwalifikować się do wsparcia, rodzice (lub opiekunowie) muszą osiągać dochód odpowiadający co najmniej 16 godzinom pracy tygodniowo przy minimalnym wynagrodzeniu, ale jednocześnie nie mogą zarabiać więcej niż 100 tysięcy funtów rocznie na osobę.

Istotne jest również kryterium wieku dziecka. Dofinansowanie obejmuje dzieci do 11. roku życia. Przy czym graniczną datą jest 1 września po ich 11. urodzinach.

W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami system jest jeszcze bardziej korzystny, dlatego, że wsparcie przysługuje aż do 16. roku życia. Natomiast jego wysokość może być nawet dwukrotnie wyższa.

Jak działa system i dlaczego warto sprawdzić, czy przysługuje Ci 2000 funtów rocznie?

Mechanizm programu jest stosunkowo prosty. Natomiast jego efekty finansowe mogą być znaczące. Za każdą wpłatę rodzica na specjalne konto przeznaczone na opiekę nad dzieckiem państwo dopłaca dodatkowe środki. W praktyce oznacza to, że na każde 8 funtów UK dopłaca kolejne 2 funty.

W skali roku daje to maksymalnie 2000 funtów wsparcia na jedno dziecko, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – nawet 4000 funtów. Pieniądze te można wykorzystać na opłacenie żłobków, przedszkoli, opiekunów czy zajęć dodatkowych prowadzonych przez zarejestrowanych dostawców usług.

Pracujesz? Masz dziecko w wieku do 11 lat? Sprawdź, czy przysługuje Ci 2000 funtów rocznie?
Pracujesz? Masz dziecko w wieku do 11 lat? Sprawdź, czy przysługuje Ci 2000 funtów rocznie?
To rozwiązanie ma konkretny cel: umożliwić rodzicom powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia bez konieczności rezygnowania z opieki nad dzieckiem. Innymi słowy – państwo częściowo przejmuje koszt, który często jest jedną z największych barier zawodowych dla rodzin.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje

Nie każdy jednak może skorzystać z programu. Wykluczone są osoby korzystające jednocześnie z innych form wsparcia, takich jak Universal Credit czy starsze systemy voucherów na opiekę nad dziećmi. To ważny szczegół. Dlatego, że wybór jednego rozwiązania automatycznie zamyka drogę do drugiego.

Przed złożeniem wniosku warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację. W niektórych przypadkach zmiana formy wsparcia może się po prostu bardziej opłacać.

Dlaczego ten program zyskuje na znaczeniu?

Rosnące ceny usług opiekuńczych sprawiają, że nawet dobrze zarabiające rodziny zaczynają odczuwać realne obciążenie finansowe. Kilkaset funtów miesięcznie za opiekę nad dzieckiem to dziś niestety standard.

Właśnie dlatego coraz więcej gospodarstw domowych sięga po dostępne mechanizmy wsparcia. Dofinansowanie nie jest dodatkiem socjalnym w tradycyjnym sensie – to raczej narzędzie, które ma utrzymać aktywność zawodową rodziców i stabilność rynku pracy.

Sprawdź, czy przysługuje Ci 2000 funtów rocznie – to może realnie zmienić Twój budżet

Dla wielu rodzin to nie jest „miły bonus”, ale konkretna różnica w domowych finansach. Kilka tysięcy funtów rocznie może pokryć znaczną część kosztów opieki nad dzieckiem albo pozwolić przeznaczyć środki na inne potrzeby.

Największy problem polega na tym, że część uprawnionych rodziców wciąż nie korzysta z programu. Często po prostu dlatego, że nie wie o jego istnieniu albo zakłada, że się nie kwalifikuje.

Dlatego warto poświęcić chwilę i sprawdzić, czy przysługuje Ci 2000 funtów rocznie. W obecnych realiach finansowych to jedna z tych decyzji, które naprawdę mają znaczenie.

 

Ponad 450 tys. kont zamkniętych w rok – nadchodzi duża reforma bankowa

Rząd radzi, ile maksymalnie czasu dziennie mogą spędzać dzieci przed ekranami

Samolot pełen pasażerów uziemiony przez windykatorów! Eurowings ignorował wyrok sądu

„Sickfluencerzy" uczą, jak wyłudzać benefity. Eksperci ostrzegają: rząd zaostrzy kontrole

Praca z wysokimi zarobkami w UK. Jak ją dostać?

