Prawie 500 pracodawców ukaranych za łamanie prawa płacowego

Miłosz Magrzyk
Rząd Wielkiej Brytanii ujawnił listę blisko pół tysiąca firm, które nie wypłacały swoim pracownikom ustawowej płacy minimalnej lub krajowej płacy bytowej. Wśród nich znalazły się również podmioty z sektora opieki społecznej, świadczące usługi domowe.

Nieuczciwe przedsiębiorstwa obciążono grzywnami przekraczającymi łącznie 10,2 miliona funtów, a do poszkodowanych pracowników trafiło 6 milionów funtów zaległych wynagrodzeń. Największe kwoty do zwrotu odnotowano w spółce Euro Garages (EG Group). Firma zaniżyła płace ponad 3,3 tys. pracowników, nie wypłacając im w sumie ponad 824 tys. funtów. Na liście znalazły się także duże marki, takie jak Centrica oraz sieć sklepów Holland & Barrett.

Kary nie rozwiązują problemu niedofinansowania

Choć kary dla nieuczciwych firm są potrzebne, eksperci ostrzegają, że problem sięga znacznie głębiej. Homecare Association – organizacja reprezentująca dostawców usług opiekuńczych – tłumaczy, że niedopłaty w sektorze są często skutkiem chronicznego niedofinansowania opieki społecznej przez państwo.

Dyrektor generalna stowarzyszenia, Jane Townson, przypomniała, że pracownicy opieki wykonują wymagającą, odpowiedzialną i wykwalifikowaną pracę, za którą powinni otrzymywać uczciwe wynagrodzenie. Niestety, wiele lokalnych władz, które zlecają świadczenie usług, płaci dostawcom stawki znacznie niższe od realnych kosztów zatrudnienia.

Cięcia finansowe odbijają się na opiekunach i podopiecznych

Według analiz Homecare Association jedna trzecia brytyjskich rad lokalnych przeznacza na godzinę opieki mniej niż 22,71 funta. To minimum potrzebne, by legalnie pokryć koszty pracownika otrzymującego NLW.

wynagrodzenie za pracę
Największe kwoty do zwrotu miała spółka Euro Garages, która zaniżyła płace ponad 3,3 tys. pracowników / fot. Shutterstock.com

Gdy samorządy płacą mniej, firmy świadczące usługi opiekuńcze stają przed dramatycznym wyborem. Albo ograniczyć liczbę pracowników, albo pogorszyć jakość usług lub zaniżyć płace. W efekcie najbardziej cierpią osoby potrzebujące codziennej opieki, a także sami opiekunowie. Często pracują oni ponad siły za wynagrodzenie nieodzwierciedlające ich wysiłku.

Niewystarczające finansowanie grozi destabilizacją rynku usług społecznych

Bez zwiększenia finansowania dla opieki społecznej i ustalenia jednolitych, krajowych stawek kontraktowych, nawet najlepiej funkcjonujące firmy nie będą w stanie utrzymać legalnych poziomów płac. Wzrost krajowej płacy bytowej do 12,21 funta za godzinę od kwietnia 2025 roku jest krokiem w dobrym kierunku. Jednak bez odpowiedniego wsparcia finansowego z budżetu państwa może stać się dla sektora opieki kolejnym obciążeniem.

Homecare Association wskazuje, że uczciwe wynagrodzenie to nie tylko kwestia prawa, ale i jakości opieki nad osobami starszymi i ludźmi z niepełnosprawnościami. Brak stabilnego finansowania doprowadza do rotacji pracowników, braku ciągłości usług i rosnącego kryzysu kadrowego.

