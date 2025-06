Prawo jazdy w UK. Nowe przepisy wejdą w życie 10 czerwca

Zmienia się prawo jazdy w Wielkiej Brytanii. Już za kilka dni w życie wejdą nowe zasady. Dotkną one niemal wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak informuje Office for Zero Emission Vechicles, kierowcy będą mogli prowadzić cięższe pojazdy.

Kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B będą od teraz mogli prowadzić cięższe pojazdy elektryczne i wodorowe. Od 10 czerwca maksymalna waga samochodu wynosić będzie 4250 kilogramów.

Nowe przepisy prawa jazdy w UK

Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna dopuszczalna masa pojazdów spalinowych wynosi 3500 kilogramów. Pojazdy elektryczne są jednak z reguły cięższe od benzynowych.

– Dodatkowy limit wagowy będzie dotyczyć pojazdów, którymi zazwyczaj można kierować posiadając prawo jazdy kategorii B. Mowa o pojazdach przeznaczonych do przewozu do ośmiu pasażerów, SUV-ach, vanach i małych ciężarówkach – przekazało Office for Zero Emission Vechicles.

Według urzędników kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B będą mogli prowadzić pojazdy o masie całkowitej do 5000 kilogramów, jeśli będą one wyposażone w dodatkowy specjalistyczny sprzęt wspomagający niepełnosprawnych.

Nowe zasady pozwolą też kierowcom holować przyczepy. Warunkiem jest jednak to, aby masa całkowita pojazdu i przyczepy nie przekraczała 7000 kilogramów. Rządzący informują, że kierowcy nie będą musieli dokonywać żadnych zmian w swoich prawach jazdy, aby móc korzystać z nowych uprawnień.