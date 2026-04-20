Premia dla pracowników wolna od podatku. Kto ją dostanie?

Niemiecki rząd chciałby, aby premia dla pracowników była wolna od podatku w 2026 roku. Dodatkowe 1000 euro miałoby stanowić pomoc w walce z wysokimi kosztami energii i transportu. Mimo wątpliwości i trwającej dyskusji, znana drogeria zobowiązała się już do wypłaty bonusu.

Koalicja CDU-SPD zaproponowała środki, które umożliwiłyby pracodawcom wypłacenie pracownikom premii wolnej od podatku. Niestety wystąpiłyby pewne problemy w powszechnym dostępie do dodatkowych pieniędzy.

Wolna od podatku premia dla pracowników w Niemczech

Niestety plany koalicji dotyczące wolnej od podatku premii nie objęłyby wszystkich zainteresowanych. To, czy pracownicy otrzymają dodatkowe środki zależałyby wyłącznie od pracodawców.

Zazwyczaj takie premie są omawiane w negocjacjach płacowych. Dla większości pracowników czas na to już minął w tym roku. Związki zawodowe i pracodawcy domagają się dłuższego okresu, sięgającego 2027 roku, aby umożliwić wypłatę premii pracownikom.

Kto otrzyma bonus 1000 euro?

Obecnie pytanie o to, kto otrzyma tzw. bonus kryzysowy w wysokości 1000 euro zadaje sobie wielu pracowników w Niemczech. Jak już jednak wspomnieliśmy – firmy mogą go wypłacać, ale nie muszą.

Steffen Kampeter, dyrektor zarządzający związku pracodawców BDA powiedział dziennikowi „Bild”:

– Obserwujemy falę upadłości, a wiele firm po prostu na to nie stać.

Skrytykował też kanclerza Friedricha Merza (CDU) i ministra finansów Larsa Klingbeila (SPD) za „rozbudzanie oczekiwań i przerzucanie ich spełnienia na innych”.

Według ministra finansów Larsa Klingbeila, rząd federalny rozważa przedłużenie planowanego zwolnienia z podatku od premii do 2027 roku. Lider SPD powiedział, że trakcie procesu legislacyjnego pojawiła się propozycja przedłużenia premii na przyszły rok. Jeszcze trwają dyskusje na ten temat.

Rossmann wypłaci pracownikom premie

Co jednak ciekawe – sieć drogerii Rossmann zobowiązała się do wypłaty premii wolnej od podatku. Firma zapowiedziała, że gdy tylko decyzja rządu stanie się prawnie wiążąca, wypłaci pomoc doraźną w wysokości 500 euro, wolną od podatku i cła, „w najszybszym możliwym terminie”. Wtedy sprzedawcy otrzymają 250 euro.

Kraje związkowe w Niemczech widzą jednak niewielkie szanse na wypłatę premii urzędnikom, pracownikom etatowym i emerytom. „Wliczając urzędników i emerytów, premia w wysokości 1000 euro dla wszystkich 15 krajów członkowskich TdL kosztowałaby ponad 2,3 miliarda euro” – stwierdził na Facebooku Andreas Dressel (SPD), przewodniczący Związku Zawodowego Niemieckich Krajów Związkowych (TdL) i senator ds. finansów Hamburga.