Niespodziewany podatek od odsetek? HMRC ściga dłużników.

Coraz więcej oszczędzających wpada w podatkową pułapkę. Wyższe odsetki oznaczają nie tylko większy zysk. Dla wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii kończą się również dodatkowymi obciążeniami. Kogo obejmuje podatek od odsetek?

Wysokie stopy procentowe przez długi czas były dobrą wiadomością dla osób trzymających pieniądze na lokatach i kontach oszczędnościowych. Rosnące oprocentowanie sprawiło jednak, że tysiące podatników zaczęło przekraczać obowiązujące od lat limity zwolnienia z podatku od odsetek. Efekt? Coraz więcej osób otrzymuje z HMRC wezwania do zapłaty podatku, którego wcześniej w ogóle się nie spodziewały.

Nowe dane brytyjskiego fiskusa pokazują skalę zjawiska. Wpływy z podatku od odsetek od oszczędności wzrosły do rekordowych poziomów. Według najnowszych szacunków HMRC do budżetu państwa trafiło z tego tytułu 8,4 mld funtów. Czyli o 38 proc. więcej niż wcześniej prognozowano. To aż o około 7 mld funtów więcej niż jeszcze cztery lata temu.

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Podatek od odsetek. Zamrożone limity coraz bardziej dotkliwe

Eksperci zwracają uwagę, że problem nie wynika wyłącznie z wyższego oprocentowania oszczędności. Istotną rolę odgrywa także fakt, że limity zwolnienia z podatku od odsetek pozostają niezmienione od 2016 roku. I to mimo wzrostu inflacji i zmian na rynku finansowym.

Podatnicy rozliczający się według podstawowej stawki podatku mogą otrzymać do 1 tys. funtów odsetek rocznie bez konieczności zapłaty podatku. W przypadku osób objętych wyższą stawką limit wynosi już tylko 500 funtów. Natomiast podatnicy płacący najwyższą stawkę nie korzystają z żadnego zwolnienia.

Przez lata wielu oszczędzających nie zbliżało się nawet do tych progów. Głównie dlatego, że oprocentowanie depozytów było symboliczne. Sytuacja zmieniła się wraz z gwałtownym wzrostem stóp procentowych. Nawet osoby posiadające stosunkowo niewielkie oszczędności zaczęły generować odsetki przekraczające obowiązujące limity.

Fiskus upomina się o należności

Dla wielu podatników największym zaskoczeniem jest fakt, że podatek pojawia się mimo braku dodatkowych dochodów z pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej. Wystarczy wyższy zysk z oszczędności zgromadzonych na zwykłych kontach bankowych lub lokatach, które nie korzystają z preferencyjnych rozwiązań, takich jak konta ISA.

Eksperci rynku finansowego podkreślają, że wiele osób przez lata nie musiało interesować się zasadami opodatkowania odsetek. Teraz sytuacja się zmieniła. Natomiast wezwanie z HMRC może być pierwszym sygnałem, że przekroczony został limit zwolnienia podatkowego.

Miliony osób objęte podatkiem

Według danych brytyjskich władz podatkowych już ponad 2,7 mln osób zostało objętych podatkiem od odsetek od oszczędności. Zdaniem specjalistów liczba ta może nadal rosnąć, jeśli oprocentowanie depozytów pozostanie na relatywnie wysokim poziomie, a obowiązujące od dekady limity nie zostaną podwyższone.

To oznacza, że coraz więcej gospodarstw domowych będzie musiało uwzględniać nie tylko wysokość zarabianych odsetek, ale również ich konsekwencje podatkowe. Dla wielu osób oszczędzanie, które miało przynieść dodatkowy zysk, może zakończyć się również niespodziewanym obowiązkiem zapłaty podatku. Niespodziewany podatek od odsetek dla wielu osób może być sporym obciążeniem.