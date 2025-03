Przez cięcia zasiłków mieszkańcy UK stracą średnio 1720 funtów

Zgodnie z oficjalną analizą rządową, 3 miliony gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii przez cięcia zasiłków straci średnio 1720 funtów rocznie.

Przeprowadzono oficjalną ocenę wpływu ostrzejszego niż oczekiwano cięcia zasiłków. Wynika z niej, że osoby kwalifikujące się do świadczeń z tytułu niepełnosprawności będą najbardziej poszkodowane.

Zmiany w systemie świadczeń socjalnych

Minister ds. pracy i emerytur, Liz Kendall, przedstawiła większość zmian w systemie świadczeń socjalnych w ubiegłym tygodniu. Ich założeniem jest zapewnienie większej liczbie osób zatrudnienia, a także zaoszczędzenie miliardów funtów dla Skarbu Państwa.

Pomysły Liz Kendall dotyczą między innymi programu o wartości 1 mld funtów, który ma pomóc ludziom w powrocie do pracy. A także zmian w zasiłkach dla osób niezdolnych do pracy. Najważniejsze były jednak zmiany kryteriów wypłaty świadczeń z tytułu niesprawności (PIP).

Według planów Partii Pracy osoby, które nie są w stanie umyć połowy swojego ciała lub samodzielnie ugotować posiłku, nie będą już mogły ubiegać się o PIP. Chyba że mają inne ograniczające je schorzenie.

Cięcia zasiłków uderzą w 3 mln gospodarstw domowych

Zgodnie z oficjalną analizą rządową dotyczącą zmian w systemie świadczeń socjalnych, ponad 3 mln gospodarstw domowych straci średnio 1720 funtów rocznie. Natomiast dodatkowych 250 000 osób popadnie w ubóstwo do 2029/30 roku.

Najbardziej na zmianach ucierpią osoby niepełnosprawne. A w rezultacie liczba osób żyjących we względnym ubóstwie wzrośnie do prawie 14,5 miliona. Wśród nich będzie 50 000 dzieci.

W związku z przedstawioną analizą organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych wyraziły swoje obawy. Ponadto wielu parlamentarzystów, także z Partii Pracy, rozważa głosowanie przeciwko wprowadzeniu tych planów w systemie świadczeń.

Jak powiedział Charles Gillies z Multiple Sclerosis Society:

– Kanclerz zdecydowała się na podwojenie szkodliwych cięć świadczeń. Pomimo ostrzeżeń, że takie podejście wpędzi więcej osób niepełnosprawnych w ubóstwo. A także pogorszy stan zdrowia ludzi.

Zamrożenie wysokości zasiłków

Ponadto wysokość zasiłków dla osób niepełnosprawnych, które miały zostać zmniejszone o połowę, zostanie także zamrożona do 2029/30 roku. Natomiast podstawowa stawka Universal Credit zostanie obniżona w 2029 roku.

Z oceny skutków tych zmian wynika, że ponad 370 000 osób, które obecnie pobierają zasiłek dla niepełnosprawnych (PIP), straci go. A kolejne 430 000 osób, które mogłyby ubiegać się o to świadczenie, w wyniku zmian go nie otrzyma. Te osoby stracą średnio 4500 funtów rocznie. Kolejne 150 000 osób straci dostęp do zasiłku dla opiekunów.