rachunki za prąd
Ponad 6 milionów gospodarstw otrzyma jednorazową zniżkę w wysokości 150 funtów / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Rachunki za prąd poszły w górę. Jak uniknąć dodatkowych kosztów?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Według StepChange długi za energię są dziś najczęstszą formą zaległości w brytyjskich gospodarstwach domowych. Średni poziom zadłużenia wzrósł o ponad 30 proc., a dla wielu rodzin zimowe rachunki w połączeniu z koniecznością ogrzewania oznaczają narastające problemy finansowe.

Organizacje charytatywne ostrzegają, że nawet pozornie niewielka podwyżka – 35 funtów rocznie – może być ciosem w domowe budżety.

Pomoc dla rodzin z dziećmi: 150 funtów zniżki na rachunki

Mimo że hurtowe ceny energii w ostatnich trzech miesiącach spadły o 2 proc., regulator Ofgem podniósł limit cenowy. Ta decyzja wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów bilansowania systemu energetycznego, co oznacza średnio 1,23 funta miesięcznie więcej na rachunku. Cena maksymalna dotyczy każdej kilowatogodziny. Dodatkowo od 1 października wzrosły opłaty stałe – o 4 proc. w przypadku prądu i 14 proc. w przypadku gazu.

Rząd rozszerzył program Warm Home Discount, dzięki czemu ponad 6 milionów gospodarstw otrzyma jednorazową zniżkę w wysokości 150 funtów. Nowe zasady obejmują dodatkowe 2,7 miliona rodzin, w tym 900 tys. z dziećmi.

Wyślij odczyt liczników, zanim podwyżki uderzą w rachunki

Warto przesłać odczyt liczników natychmiast po wejściu podwyżek w życie, gdyż brak aktualnych danych może poskutkować naliczeniem części energii sprzed podwyżki po wyższej stawce. Warto też porównać dostępne oferty, bo niektórzy dostawcy proponują ceny poniżej obowiązującego limitu.

Dobrym rozwiązaniem może być umowa na maksymalnie rok, najlepiej bez wysokich kar za wcześniejsze zerwanie. Rodziny powinny sprawdzić, czy kwalifikują się do Warm Home Discount oraz korzystać z porad organizacji pomocowych w razie problemów z regulowaniem rachunków.

Ponad 2 mln Brytyjczyków szykuje się na ekstremalne oszczędności

Oprócz wysokich rachunków za prąd problemem są wydatki na ogrzewanie. Ponad dwa miliony brytyjskich gospodarstw domowych zapowiada, że tej zimy całkowicie zrezygnuje z ogrzewania. Wśród osób mieszkających samotnie co dziesiąta twierdzi, że poradzi sobie bez ciepła – wynika z danych wskazanych przez National Energy Action. To instytucja zajmująca się problemem ubóstwa energetycznego.

Również wśród rodzin wychowujących małe dzieci znajdą się gospodarstwa, które planują spędzić zimę bez ogrzewania. To zjawisko jest jednak rzadsze niż w przypadku singli; dotyczy około 5 proc. rodzin.

