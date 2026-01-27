Reforma policji w UK. Jakie zmiany wprowadzi Home Office?
Reforma policji w UK. Jakie zmiany wprowadzi Home Office? fot. shutterstock.com
UKŻycie w UK
3 min.czytania

Reforma policji w UK. Home Office wprowadzi brytyjskie FBI?

Joanna Baran
Joanna Baran

Reforma w policji w UK ma odpowiedzieć na rosnące niezadowolenie obywateli, którzy coraz częściej skarżą się na brak szybkiej reakcji służb i niewystarczającą obecność policjantów w lokalnych społecznościach.

Rząd Wielkiej Brytanii zapowiada szeroko zakrojoną przebudowę systemu policyjnego w Anglii i Walii. Zapowiadane przez Home Office zmiany określane są jako największa reforma od pokoleń. Natomiast jej celem jest poprawa skuteczności policji, skrócenie czasu reakcji na zgłoszenia oraz odbudowa zaufania społecznego.

Reforma w policji, czyli nowe, sztywne czasy reakcji na wezwania alarmowe

Jednym z podstawowych elementów reformy jest wprowadzenie ogólnokrajowych limitów czasu reakcji na zgłoszenia alarmowe. Policja ma docierać do poważnych zdarzeń, takich jak zagrożenie życia, przemoc czy trwające przestępstwo, w ciągu maksymalnie 15 minut w miastach i 20 minut na terenach wiejskich. W przeciwieństwie do dotychczasowych praktyk, nowe standardy mają być realnie egzekwowane, a nie tylko deklarowane. Dlatego siły policyjne, które nie będą spełniać wymogów, mają być objęte nadzorem i wsparciem naprawczym.

- Advertisement -

Mniej biurokracji, więcej policji na ulicach

Home Office zapowiada zdecydowane ograniczenie biurokracji, która – według rządu – zabiera funkcjonariuszom zbyt wiele czasu. Dlatego reforma policji w UK zakłada przeniesienie ciężaru pracy z dokumentów i procedur na realną obecność w terenie. Policjanci mają spędzać więcej czasu na patrolach, w dzielnicach i w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. Reforma w policji w UK zakłada, że widoczna obecność służb ma odstraszać przestępców i poprawiać poczucie bezpieczeństwa.

„Brytyjskie FBI” i nowy podział kompetencji

Jedną z najbardziej ambitnych zapowiedzi jest stworzenie ogólnokrajowej struktury odpowiedzialnej za walkę z najpoważniejszymi przestępstwami, takimi jak terroryzm, przestępczość zorganizowana czy wielkoskalowe oszustwa. Nowa instytucja, określana potocznie jako „brytyjskie FBI” przejmie zadania, które obecnie są rozproszone pomiędzy różne jednostki. Dzięki temu odciąży lokalne siły policyjne. Dlatego policjanci skoncentrują się na codziennych problemach mieszkańców, takich jak kradzieże, włamania czy przestępstwa uliczne.

Reforma policji w UK. Jakie zmiany wprowadzi Home Office?
Reforma policji w UK. Jakie zmiany wprowadzi Home Office?
fot. shutterstock.com

Konsolidacja formacji i centralizacja nadzoru

Rząd rozważa również zmniejszenie liczby lokalnych formacji policyjnych poprzez ich łączenie w większe jednostki regionalne. Ma to ujednolicić standardy działania policji w całym kraju i zmniejszyć różnice pomiędzy poszczególnymi regionami. Jednocześnie Home Office chce wzmocnić nadzór nad kierownictwem policji, w tym rozszerzyć swoje uprawnienia wobec komendantów, jeśli dana jednostka nie spełnia oczekiwanych standardów.

Reforma policji w UK. Licencja dla policjantów i nowe ścieżki kariery

W ramach reformy rząd planuje wprowadzenie obowiązkowej licencji do wykonywania zawodu policjanta. Ma ona potwierdzać kompetencje, etykę i gotowość do służby, podobnie jak w innych regulowanych zawodach. Rząd chce także otworzyć policję na ekspertów z zewnątrz. Dlatego umożliwi im szybsze obejmowanie stanowisk kierowniczych. Zwłaszcza w obszarach wymagających specjalistycznej wiedzy.

Dlaczego rząd zdecydował się na reformę

Zdaniem Home Office obecny model policji nie nadąża za współczesnymi zagrożeniami. Przestępczość coraz częściej ma charakter transgraniczny i cyfrowy. Jednocześnie obywatele oczekują szybkiej reakcji na problemy dnia codziennego. Reforma w policji w UK połączy centralne zarządzanie najpoważniejszymi zagrożeniami z silną, widoczną policją lokalną, blisko ludzi i ich realnych problemów.

Wyzwania i pytania bez odpowiedzi

Choć zapowiedzi są ambitne, część ekspertów i samorządowców zwraca uwagę na koszty i tempo wdrażania zmian. Osiągnięcie nowych standardów czasu reakcji czy ograniczenie biurokracji może wymagać dodatkowych środków finansowych, inwestycji w technologie i zwiększenia liczby funkcjonariuszy. Rząd zapewnia jednak, że bez tych reform system policyjny nie będzie w stanie sprostać oczekiwaniom społeczeństwa w kolejnych latach.

Reforma w policji w UK zmieni więc nie tylko strukturę instytucji, ale też codzienne doświadczenia obywateli. Od chwili wykonania telefonu na numer alarmowy po obecność policji w ich najbliższym otoczeniu.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Nowe zasady HMRC to ukryty koszt? 320 funtów dopłaty dla samozatrudnionych i landlordów

HMRC w Wielkiej Brytanii wprowadza program Making Tax Digital (MTD) dla podatku dochodowego, który od kwietnia 2026 r. wymaga korzystania z komercyjnego oprogramowania do rozliczeń podatkowych.  Zmiana szokuje podatników!
UK

Tani fast food – już nie. Podwyżki cen w McDonald’s oburzyły klientów

Iskrą zapalną okazał się niepozorny bohater śniadań - hash brown. W części restauracji w Wielkiej Brytanii jego cena sięgnęła 1,99 funta za jedną sztukę. Internet zawrzał.
UK

Jak najtaniej wysłać paczkę z UK do Polski?

Odkąd Wielka Brytania nie należy do Unii Europejskiej zasady...
Praca i finanse

Wypłata pieniędzy z Child Trust Fund po powrocie do Polski. Polacy napotykają na niespodziewany opór banków

Dzieci polskich migrantów, które urodziły się w Wielkiej Brytanii...
Praca i finanse

Albo pójdziesz do pracy np. w KFC lub Tesco, albo stracisz zasiłek

Brytyjski rząd konsekwentnie przesuwa akcent z długoterminowego wsparcia finansowego na obowiązek aktywności zawodowej.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet