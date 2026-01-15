Reforma council tax - gdzie i jakie zmiany są planowane
Reforma council tax - gdzie i jakie zmiany są planowane fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
4 min.czytania

Reforma council tax – gdzie i jakie zmiany są planowane

Joanna Baran
Joanna Baran

Debata o reformie council tax w Wielkiej Brytanii narasta. System, który obowiązuje od ponad 30 lat, coraz częściej jest krytykowany jako niesprawiedliwy i nieodzwierciedlający współczesnych realiów rynkowych. Reforma council tax to konieczność. Pytanie tylko co przyniesie. 

W odpowiedzi rząd przygotowuje zmiany, które mają objąć przede wszystkim droższe nieruchomości oraz zaktualizować wartość domów używaną przy obliczaniu podatku. Celem tych działań jest większa sprawiedliwość, ale też zwiększone wpływy do budżetów lokalnych.

Dlaczego podatek lokalny budzi kontrowersje?

Council tax to podatek lokalny pobierany od właścicieli i najemców nieruchomości mieszkalnych, który finansuje lokalne usługi publiczne. Od odbioru śmieci, przez oświatę, po utrzymanie dróg. Jego wysokość opiera się na historycznych ocenach wartości domów. Dane w wielu regionach nie były aktualizowane od lat 90. XX wieku. Oznacza to, że domy o znacznie różnej rzeczywistej wartości płacą często podobne kwoty. To dla wielu stanowi jaskrawy przykład niesprawiedliwości podatkowej.

- Advertisement -

Obecny system powoduje absurdalne sytuacje: właściciele małych domów w drogich lokalizacjach mogą płacić tyle samo, co właściciele większych nieruchomości w obszarach o niższych cenach rynkowych. Ten brak powiązania stawek z aktualną wartością jest  niesprawiedliwy i nieadekwatny do realiów rynku nieruchomości. Tak przynajmniej postrzegają go liczni właściciele domów.

Reforma Council Tax: Kogo obejmą zmiany i gdzie wejdą w życie?

Proponowana reforma council tax zakłada aktualizację progów podatkowych, opierając je na aktualnych wartościach domów, a nie na wycenach sprzed dekad. Oznacza to, że nieruchomości warte znacznie więcej niż w momencie ostatniej formalnej wyceny będą płacić wyższy podatek. Szczególną uwagę zwraca pomysł wprowadzenia nowych progów dla nieruchomości o bardzo wysokich wartościach. W tym domów wycenianych na ponad 1 milion funtów. To w praktyce stanowi formę tzw. „mansion tax”.

Choć propozycje te wzbudzają szczególne emocje w Szkocji, gdzie zostały ostatnio ogłoszone przez szkocką Sekretarz Finansów, mogą one być częścią szerszej dyskusji o reformie council tax również w Anglii i Walii. Celem jest to, by osoby mieszkające w droższych domach wnosiły proporcjonalnie większy wkład w lokalne usługi publiczne.

Dlaczego właściciele nieruchomości i najemcy oceniają council tax tak krytycznie?

System council tax ma wielu krytyków. Wymieniają oni wiele powodów. Po pierwsze, opiera się na przedawnionych danych o wartości nieruchomości. To sprawia, że nie odzwierciedla współczesnych różnic rynkowych pomiędzy regionami. Dom o określonej wartości w Londynie może dziś kosztować kilka razy więcej niż dom o podobnej wielkości w północnej Anglii. Natomiast podatek lokalny jest w ich przypadku bardzo zbliżony.

Reforma council tax - gdzie i jakie zmiany są planowane
Reforma council tax – gdzie i jakie zmiany są planowane
fot. shutterstock.com

Po drugie, brak aktualizacji progów powoduje, że ceny nieruchomości mogą rosnąć szybciej niż podatki lokalne. To w dłuższej perspektywie prowadzi do nierówności. Mieszkańcy bogatszych dzielnic — często zamieszkujący droższe domy — korzystają z podobnych usług lokalnych jak mieszkańcy obszarów o niższych cenach, ale ich faktyczny wkład finansowy nie odzwierciedla różnicy w wartości ich majątku.

Po trzecie, reformy wprowadzane w przeszłości — takie jak zmiany w ulgach podatkowych czy zwolnienia — tylko częściowo łagodziły skutki systemu. Nie rozwiązują natomiast podstawowego problemu: braku powiązania podatku z realną wartością rynkową nieruchomości.

Co może zmienić reforma Council Tax?

Reforma council tax może przynieść kilka istotnych zmian. Jej fundamentalnym elementem jest uaktualnienie progów podatkowych tak, by odpowiadały dzisiejszym cenom nieruchomości. Dzięki temu system stanie się bardziej przejrzysty i sprawiedliwy: właściciele luksusowych domów faktycznie zapłacą więcej, a ludzie mieszkający w skromniejszych nieruchomościach nie poniosą nieproporcjonalnie wysokich obciążeń.

Nowe progi podatkowe mogą także zwiększyć dochody samorządów lokalnych, które borykają się z rosnącymi kosztami usług publicznych. Większe wpływy pozwolą na lepsze finansowanie kluczowych obszarów takich jak edukacja, opieka społeczna czy utrzymanie infrastruktury.

Reforma council tax ma także potencjał do zmiany zachowań na rynku — zarówno w zakresie inwestycji w nieruchomości, jak i decyzji o przeprowadzce, remontach czy dziedziczeniu majątku.

Wyzwania i kontrowersje wokół reformy

Nie brakuje jednak głosów krytyki. Jednym z najczęściej podnoszonych argumentów jest to, że reforma może zniechęcać do sprzedaży lub remontów droższych domów, tworząc tzw. „złowieszcze progi podatkowe”, które powodują, że właściciele unikają modernizacji, by nie przekroczyć kolejnego progu podatkowego. Może to spowolnić aktywność na rynku nieruchomości, a w efekcie ograniczyć mobilność społeczną i inwestycje prywatne.

Eksperci podkreślają, że kluczem do sukcesu reformy jest jasność reguł wyceny, transparentność w sposobie kalkulacji podatku oraz zaangażowanie lokalnych samorządów w proces wdrażania zmian.

Czy reforma Council Tax to krok w dobrą stronę?

Debata o reformie council tax dotyka sedna problemów brytyjskiego systemu podatkowego — nierówności, braku powiązania z realną wartością majątku oraz trudności w finansowaniu usług publicznych. Jeśli reforma zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem tych kwestii i przy szerokiej konsultacji społecznej, może stanowić istotny krok ku sprawiedliwszemu i bardziej efektywnemu systemowi podatkowemu.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że reforma council tax pozostanie jedynie kolejną próbą rozwiązania problemów. A te od dawna narastają w cieniu brytyjskiej polityki podatkowej. Zbyt skomplikowaną do szybkiej i skutecznej naprawy, a zbyt ważną, by ją ignorować.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Polska

Brytyjski rynek pracy słabnie. Firmy zatrudniają coraz mniej pracowników

Najnowsze dane z brytyjskiego rynku pracy nie są optymistyczne. Zatrudnienie w grudniu spadło już 39. miesiąc z rzędu. Sytuacja w Polsce jest o wiele bardziej optymistyczna.
Praca i finanse

Marriage Allowance 2026, czyli ulga podatkowa pozwalająca zaoszczędzić nawet 5000 funtów

HMRC zachęca, by osoby kwalifikujące się do ulgi nie zwlekały z jej zgłoszeniem, ponieważ oszczędności mogą być znaczące, zwłaszcza przy połączeniu z innymi ulgami podatkowymi.
UK

Wyższe kary dla kierowców w Wielkiej Brytanii. Nowy plan rządu

Rząd chce wprowadzić wyższe kary dla kierowców, którzy nie mają ubezpieczenia. Plany zawarł w nowej Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Exclusive

Sprowadzenie rodzica do UK. Co mówią prawnicy o wizie Adult Dependent Relative?

Chcesz sprowadzić rodzica do UK? Sprawdź, czym jest wiza Adult Dependent Relative, dlaczego trudno ją dostać i jakie warunki trzeba spełnić.
UK

Ospa wietrzna trafia do kalendarza szczepień na powszechnych zasadach

Do rutynowego kalendarza szczepień włączono ochronę przeciw ospie wietrznej, po raz pierwszy na zasadach powszechnych.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet