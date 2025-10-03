Reforma prawa małżeńskiego w UK: śluby będzie można brać nie tylko w urzędzie fot. Shutterstock
Reforma prawa małżeńskiego w UK. Śluby zmienią się na zawsze

W ramach największej od XIX wieku reformy prawa małżeńskiego pary będą mieć większy wybór w kwestii sposobu zawarcia związku. Nowe zmiany sprawią, że sam proces stanie się prostszy, bardziej sprawiedliwy i tańszy.

Dzięki zmianom prawa pary będą teraz mogły zawierać związki małżeńskie na plażach oraz w obiektach dziedzictwa kulturowego. Obecnie śluby religijne muszą odbywać się w zarejestrowanym miejscu kultu. Śluby cywilne z kolei mogą odbywać się w urzędzie stanu cywilnego lub w innym zatwierdzonym miejscu.

Śluby w plenerze: plaże, lasy, statki wycieczkowe i nie tylko

Pary chcące się pobrać są często zmuszane do wzięcia ślubu w urzędzie stanu cywilnego, a później do kontynuowania ceremonii w innym miejscu, na przykład na plaży, w lesie czy statku wycieczkowym.

Jednak w ramach nowej reformy prawa małżeńskiego będą miały o wiele większy wybór w kwestii sposobu zawarcia małżeństwa.

Zapowiedziane reformy spowodują, że regulacje dotyczące ślubów przeniosą się z budynków na osoby prowadzące ceremonię. To pozwoli parom na większą swobodę w trakcie ich wielkiego dnia.

Zgodnie z tym planem pary będą mogły zawierać związki małżeńskie w większej liczbie lokalizacji, pod warunkiem, że miejsca te spełniają rygorystyczne standardy stosowności i godności.

Zmiany dla ceremonii religijnych i świeckich

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że zmiany spowodują, iż prawo małżeńskie „odzwierciedli współczesną Wielką Brytanię”, ułatwiając zawieranie prawnie wiążących ceremonii religijnych. Wymienia między innymi śluby sikhijskie, muzułmańskie, buddyjskie czy hinduistyczne. Oprócz tego po raz pierwszy grupy świeckie będą mogły przeprowadzać prawnie wiążące ceremonie.

Planowane zmiany są następstwem przeglądu prawa małżeńskiego przeprowadzonego przez Komisję Prawną. W 2022 roku Komisja zaleciła, aby pary mogły zawierać związki małżeńskie w znacznie szerszym zakresie lokalizacji, w tym w miejscach niezwiązanych z żadnym budynkiem, takich jak las, plaża czy lokalny park.

W dokumencie wskazano również, że ludzie powinni mieć możliwość zawierania małżeństw w niedrogich lokalnych miejscach, takich jak centra społecznościowe i wiejskie sale, a także we własnych domach lub na wodach międzynarodowych na statkach wycieczkowych zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii.

Korzyści gospodarcze wynikające z nowych przepisów

Rząd rozpocznie konsultacje w sprawie reformy prawa na początku przyszłego roku. Rząd wprowadzi ustawę zmieniającą prawo, gdy tylko pozwoli na to czas parlamentarny.

Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło, że posunięcie to będzie również znaczącym impulsem dla gospodarki. Szacuje się, że reformy mogą doprowadzić do 3-procentowego wzrostu liczby zawieranych małżeństw w Anglii i Walii. W ciągu najbliższych dziesięciu lat może to przynieść gospodarce dochód rzędu 535 milionów funtów. To miałoby się przełożyć na powstanie 1 800 nowych firm oraz 12 000 miejsc pracy.

