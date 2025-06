Roboty będą przeprowadzać operacje. Wszystko po to, aby ciąć koszty

Wiele osób już teraz czerpie benefity z tego, że niektóre operacje są przeprowadzane przez roboty. Dla przykładu, matka czwórki dzieci, która przeszła histerektomię wróciła do domu w ciągu zaledwie 24 godzin. Wszystko dzięki robotom.

NHS planuje drastycznie zwiększyć wykorzystanie technologii w przeciągu następnych dziesięciu lat. Wszystko po to, aby ograniczyć czas oczekiwania na zabiegi. Według planów 500 tysięcy operacji będzie obsługiwane przez roboty co roku do 2035. Dla porównania między 2023 i 2024 rokiem było to zaledwie 70 tysięcy zabiegów.

Roboty pozwalają chirurgom kontrolować i obsługiwać instrumenty z większą precyzją. Nichola Collins z Thornton-Cleveleys w północno-zachodniej Anglii przeszła operację w szpitalu Chorley and South Ribble przy użyciu systemu da Vinci Xi. Oto co powiedziała po operacji:

– Wiedziałam tylko o starym sposobie przeprowadzania histerektomii, a to często oznaczało dwa do czterech dni w szpitalu – czasem nawet tydzień. Je dnym z głównych powodów, dla których zdecydowałam się na zabieg zrobotyzowany, było to, że mam małe dzieci. Nie chciałam później długiej rekonwalescencji. Mój powrót do zdrowia był znacznie szybszy niż myślałam. Zabieg przebiegł idealnie.

Da Vinci Xi pozwala chirurgom wykonywać zabiegi z większą precyzją. Wszystko przez to, że sterują ramionami robota, które naśladują ruchy chirurgów. Oczekuje się, że chirurgia robotyczna stanie się domyślną metodą przy wielu zabiegach.

Roboty przeprowadzają operacje. Pacjenci zadowoleni.

Dyrektor NHS, Sir Jim Mackey, ma ogłosić decyzję o rozszerzeniu działalności robotów podczas konferencji NHS ConfedExo w Manchesterze.

– NHS zobowiązała się do skrócenia czasu oczekiwania na planowe zabiegi do 2029 roku i wykorzystujemy wszelkie dostępne narzędzia, aby zapewnić pacjentom najlepsze możliwe leczenie. Rozszerzenie wykorzystania nowych i ekscytujących technologii, takich jak chirurgia robotyczna, odegra w tym ogromną rolę. Nie tylko zwiększa to liczbę zabiegów, które NHS może wykonać, ale oznacza również lepsze wyniki, szybszy powrót do zdrowia i krótsze pobyty w szpitalu dla pacjentów – mówi.

Roboty były już wcześniej wykorzystywane w chirurgii onkologicznej, ale obecnie ich zastosowanie rozszerza się na kolejne elementy.

Na początku tego roku czteromiesięczny chłopiec z Manchesteru stał się najmłodszym dzieckiem na świecie, które pomyślnie przeszło operację przy użyciu najnowocześniejszego systemu chirurgicznego Versius.

Mohammed ważył zaledwie 6 kilogramów, gdy przeszedł operację usunięcia części wąskiego przewodu nerkowego.

Jego mama Mariam powiedziała:

– Nie sądziliśmy, że będzie możliwe poddanie go operacji w wieku zaledwie czterech miesięcy. Myśleliśmy, że będzie za mały. To była ogromna ulga, gdy dowiedzieliśmy się, że nie będzie musiał czekać, ponieważ lekarze mogą operować tak precyzyjnie za pomocą systemu robotycznego. Mohammed wrócił do domu zaledwie trzy dni po operacji i ma się świetnie.