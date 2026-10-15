Supermarkety pilnie wycofują ze sprzedaży popularne batony

Brytyjska Agencja ds. Standardów Żywności (FSA) wydała pilne ostrzeżenie w sprawie popularnych batonów. Sainsbury’s i Asda ogłosiły ich wycofanie ze sprzedaży.

Sieci Sainsbury’s i Asda wycofują ze sprzedaży popularne batony na skutek poważnego błędu przy pakowaniu.

Popularne batony wycofane ze sprzedaży

Firma Halo Foods Limited zarządziła pilne wycofanie produktu „Skinny Crunch Light Peanut Butter Bars”. W wyniku pomyłki w zakładzie produkcyjnym batony z masłem orzechowym przez przypadek umieszczono w opakowaniach przeznaczonych dla batonów „Skinny Whip Toffee”.

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Agencja ds. Standardów Żywności (FSA) ostrzega, że błąd ten stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia osób z alergią lub nietolerancją orzeszków ziemnych. Na opakowaniach batonów o smaku toffi informacja o zawartości orzeszków ziemnych została całkowicie pominięta w wykazie składników.

Produkty, których dotyczy problem, były sprzedawane w wybranych supermarketach sieci Sainsbury’s w Anglii. A także w sklepach sieci Asda w Anglii i Szkocji.

Na co powinni uważać klienci?

Wycofanie z obrotu dotyczy konkretnie opakowań zbiorczych (5 sztuk po 20 g) batonów „Skinny Crunch Light Peanut Butter Bars”, oznaczonych datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed końcem sierpnia 2027 roku.” oraz numerem partii 6238 (z oznaczeniem czasowym pomiędzy 08.30 a 10.30).

Organy nadzorujące bezpieczeństwo żywności apelują do klientów, którzy zakupili produkty z tej partii, aby ich nie spożywali i zwrócili je do najbliższego sklepu, gdzie otrzymają pełny zwrot kosztów.

W placówkach handlowych objętych wycofaniem umieszczono stosowne komunikaty, informujące klientów o zaistniałej sytuacji oraz procedurze zwrotu towaru.

Firma Halo Foods potwierdziła, że powiadomiła organizacje wspierające osoby z alergiami, aby mogły one ostrzec swoich członków. A także przedsiębiorstwo współpracuje z detalistami, aby zapewnić usunięcie ze sprzedaży wszystkich produktów z błędnym oznakowaniem.

Spożycie orzeszków ziemnych przez osoby nieświadome ich obecności w produkcie może wywołać poważne reakcje alergiczne, w tym anafilaksję. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia, wymagający natychmiastowego podania adrenaliny.

Brytyjska Agencja ds. Standardów Żywności (FSA) poinformowała, że błąd w oznakowaniu nie dotyczy innych produktów ani partii towarów firmy Halo Foods.